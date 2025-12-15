Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn

Lucie Podzimková

15. prosince 2025 8:38

Rob Reiner
Rob Reiner Foto: Franz Richter

Z Hollywoodu přišla velmi smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel slavný režisér Rob Reiner, po smrti je i jeho manželka. Policie případ vyšetřuje pro podezření z vraždy. Podezřelým má být syn manželů Reinerových. 

"S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod Michele a Roba Reinerových," uvedl rodinný mluvčí v prohlášení pro americká média. "Jsme zničeni touto náhlou ztrátou a žádáme o soukromí během tohoto neuvěřitelně složitého období," dodal. 

Policie sdělila, že osmasedmdesátiletý muž a o deset let mladší žena byli prohlášeni mrtvými na místě. Zatčen nebyl nikdo, ale zároveň se nepátrá po žádné podezřelé osobě. 

Mluvčí losangeleských hasičů řekl BBC, že oznámení o incidentu přišlo po půl čtvrté odpoledne místního času. Hasiči byli přivoláni do Brentwoodu, kde žije spousta hollywoodských celebrit. Na místo dorazili vyšetřovatelé z oddělení vražd a zahájili vyšetřování případu pro podezření z vraždy. 

Podle informací magazínu People byli manželé Reinerovi zavražděni dvaatřicetiletým synem Nickem, který v minulosti přiznal dlouholetý boj se závislostí s drogami. Nick má být vyslýchán policií, ale zatím nebyl zatčen. 

Rob Reiner začínal jako herec v televizních sitcomech, získal dvě ceny Emmy. Následně se začal věnovat i režii. K jeho nejznámějším počinům patří mockument Hraje skupina Spinal Tap či drama z prostředí americké námořní pěchoty Pár správných chlapů.

