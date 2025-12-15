Z Hollywoodu přišla velmi smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel slavný režisér Rob Reiner, po smrti je i jeho manželka. Policie případ vyšetřuje pro podezření z vraždy. Podezřelým má být syn manželů Reinerových.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod Michele a Roba Reinerových," uvedl rodinný mluvčí v prohlášení pro americká média. "Jsme zničeni touto náhlou ztrátou a žádáme o soukromí během tohoto neuvěřitelně složitého období," dodal.
Policie sdělila, že osmasedmdesátiletý muž a o deset let mladší žena byli prohlášeni mrtvými na místě. Zatčen nebyl nikdo, ale zároveň se nepátrá po žádné podezřelé osobě.
Mluvčí losangeleských hasičů řekl BBC, že oznámení o incidentu přišlo po půl čtvrté odpoledne místního času. Hasiči byli přivoláni do Brentwoodu, kde žije spousta hollywoodských celebrit. Na místo dorazili vyšetřovatelé z oddělení vražd a zahájili vyšetřování případu pro podezření z vraždy.
Podle informací magazínu People byli manželé Reinerovi zavražděni dvaatřicetiletým synem Nickem, který v minulosti přiznal dlouholetý boj se závislostí s drogami. Nick má být vyslýchán policií, ale zatím nebyl zatčen.
Rob Reiner začínal jako herec v televizních sitcomech, získal dvě ceny Emmy. Následně se začal věnovat i režii. K jeho nejznámějším počinům patří mockument Hraje skupina Spinal Tap či drama z prostředí americké námořní pěchoty Pár správných chlapů.
13. prosince 2025 12:06
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 20 minutami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 1 hodinou
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
včera
Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem
včera
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
včera
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
včera
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
včera
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
včera
Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce
včera
Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel
včera
Akt antisemitismu otřásl Austrálií. Pro násilí u nás není místo, řekl Albanese
včera
Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd
včera
Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney
Aktualizováno včera
Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí
včera
Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib
včera
Trump slibuje odvetu po útoku v Sýrii. Zemřeli tři Američané
včera
Volby na Ukrajině by byly výzvou. Experti upozorňují na několik problémů
včera
Za tři dny se nenašel. Policie nasadila do pátrání po Markovi maximální síly
včera
Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat
Počasí bez větších výkyvů se očekává i v příštím týdnu, kdy má pokračovat trend z právě končícího týdne. Předvánoční víkend tak nabídne denní maxima nad nulou, mrznout bude jedině v noci. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě