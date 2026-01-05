Čeští hokejoví junioři přehráli Kanadu a po třech letech si zahrají na MS o zlato

Už se to stává koloritem. Pokaždé když začne nový rok, jsou blízko k prvnímu českému sportovnímu úspěchu hokejoví reprezentanti do 20 let na mistrovství světa své věkové kategorie. V roce 2023 získali stříbro, v letech 2024 a 2025 bronz. Nyní mají opět šanci získat zlato, protože se dostali do finále, kde změří síly v noci na úterý (2:30 středoevropského času) se Švédy. Probojovali se tam díky tomu, že v semifinále dokázali přehrát Kanadu, jako nikdy před tím.
Že to Kanaďané nebudou mít v semifinále jednoduché, tomu už nasvědčoval začátek zápasu, jelikož Češi vstoupili do něj aktivně. Otevřít skóre totiž mohli už po třech minutách hry, kdy dorážel nebezpečně pro soupeře Galvas, ovšem ten nakonec trefil gólmana Ivankovice. Následně mohl Čihař ze slušné pozice taktéž skórovat, ale kanadskou svatyň minul. Byli to však Kanaďané, kterým se podařilo jako prvním vstřelit branku a to i proto, že hráli v přesile po Poletínově vyloučení za bránění brankáři. Přestože českému muži s maskou Oršulákovi se podařilo nejprve poradit si s Hageovým zakončením přesunutím betonu k tyči, v 16. minutě už ale byl na další zakončení krátký. Konkrétně proti tomu z hokejky Iginly, 0:1 pro Kanadu.
Naštěstí pro Čechy ale nemusely na vyrovnání čekat příliš dlouho, konkrétně dvě minuty. To Galvas nejprve bekhendem byl nahozen puk na kanadskou branku, aby se kotouč dostal k nikým nehlídanému Curranovi, kterému sice netrefil hrací předmět ideálně, ale i tak se štěstím zaplul za záda kanadského gólmana, 1:1. Pro Currena se jednalo o první gól na tomto šampionátu.
Na něj dokázal navázat ve 24. minutě Titlbach, který měl před svým gólem obrovskou šanci, ovšem pak využil beze zbytku Pšeničkovu nahrávku mezi kruhy tím, že vypálil tvrdě pod horní tyčku, 2:1 pro Česko.
Takový obrat Kanada nečekala a bylo na ní znát, že s takovým scénářem nepočítala. Měla co dělat, aby nedovolila Čechům odskočit do dvoubrankového vedení jako třeba při situaci tři na jednoho, kterou řídil Sikora, ale nakonec všechno skončilo prováháním bez zakončení ze strany českého týmu. Kanada přečkala i další šance a mohla se tak postupně zase nadechnout. Zvlášť když byl opět Poletín zbytečně vyloučen za vyhození puku. To se dostali Češi do tří a i když v této nevýhodě zářil svými zákroky Oršulák, stejně inkasoval po tečované střele Parekha, 2:2.
Tehdy nejeli Kanaďané na vlnu a zasypali tak Čechy rychlými akcemi a protiútoky. Třeba Hage se dostal do brejkové příležitosti, ale nezakončil kvůli faulu ze strany Pšeničky. Proto tak rozhodčí nařídili trestné střílení, ani tentokrát Hage neuspěl, ale především proto, že ho gólman Oršulák podrazil a muži v pruhovaném se tak rozhodli dát Kanadě druhou možnost trestného střílení. I tentokrát Hage pokoušel o stejný typ zakončení, ale puk mu předčasně sklouzl z čepele hokejky.
Zanedlouho se Galvasovi podařilo zachytit špatnou kanadskou rozehrávku a zahájit tak další z českých přečíslení přihrávkou na Currena, který se akci rozhodl pokračovat přes najetého Benáka a ten už se rozhodl ke střele z první, kterou dostal Česko zpět do vedení, 3:2.
Na začátku třetího dějství bylo na svěřencích kouče Patrika Augusty znát, že nechtěli nechat nic náhodě, ovšem i přes jejich veškeré úsilí se jim nepodařilo výsledkově odskočit. Navíc zapomínali chvílemi myslet i na defenzivu a toho dokázali Kanaďané ve 44. minutě využít, konkrétně Reschnymu, jemuž se s pukem povedlo nejen dostat se až do předbrankového prostoru, ale také puk zasunout za Oršulákův beton, 3:3.
Český tým se ale nevzdal a poté, co neuspěli v další šanci Kanaďané, Čihařovi se podařila klička tak dokonale, že se pak rozhodl ke střele pod horní tyčku, která taktéž vyšla, 3:4.
Čechy pokračovali v aktivním pojetí hry. Opět tu bylo další české přečíslení tři na dva, ale ani Mrtka, ani Nestrašil nedokázali puk v nepřehledné situaci dostat do branky. Při další brejkové situaci McKenna krosčekoval do obličeje dorážejícího Galvase, nabídnutá přesilovka ale skončila českou chybou při střídání, kdy bylo na ledě hned šest českých mužů. Ale ani Kanaďané se nevyvarovali chyb a za zdržování hry se opět dostali do početní nevýhody. Tu ale Češi využít nedokázali a jak to tak ve sportu bývá, přišel za to zasloužený trest. Poté, co se Mertonemu povedlo nejlépe se zorientovat v předbrankovém prostoru a vyrovnat tak na 4:4.
Málokdo už asi čekal – a už vůbec ne Kanaďané – že se o postupujícím rozhodne v základní hrací době a že tím postupujícím budou Češi. Pouhých 74 vteřin před závěrečnou sirénou se po trměvrmě se kotouč dostal do kanadské branky odrazem od Poletínovy brusle a šok Kanady nezmírnila ani návštěva rozhodčích u videa, po níž tuto trefu uznali, 5:4.
Samotný závěr zápasu hráli navíc Kanaďané ve čtyřech po faulu Reschnyho na Oršuláka, vše navíc zpečetil trefou do odkryté klece Čihař, 6:4.
Česká radost tak mohla naplno propuknout a mohla pokračovat směle dál i po české hymně v útrobách stadionu a v české šatně. Počtvrté v řadě za sebou budumít čeští junioři z MS medaili, jestli bude konečně zlatá, to se dozvíme v noci na úterý.
Konečné výsledky semifinálových zápasů MS juniorů do 20 let v USA (5.1.2025):
Česko – Kanada 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)
Branky a nahrávky: 17. Curran (T. Galvas, Benák), 24. Titlbach (M. Pšenička, A. Novotný), 40. Benák (Curran, T. Poletín), 50. Čihař (V. Nestrašil), 59. T. Poletín (Curran, Benák), 60. Čihař (Sikora) – 16. Iginla (Misa, Luchanko), 33. Parekh (Hage, S. O'Reilly), 44. Reschny (Hage, McKenna), 58. Martone (Brunicke, Aitcheson). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Stachowiak (USA) – Mäkinen, Pekkala (oba Fin.). Vyloučení. 4:6, navíc McKenna (Kan.) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 7215
Česko: Oršulák – A. Jiříček, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, M. Pšenička, Man – V. Nestrašil, Sikora, Čihař – Benák, Curran, T. Poletín – Titlbach, Hoch, A. Novotný – J. Klíma, Drančák, Kubiesa. Trenér: P. Augusta
Kanada: Ivankovic – Parekh, Cameron Reid, Brunicke, MacKenzie, Danford, Aitcheson, Verhoeff, Carels – Martone, Misa, Iginla – B. Martin, Hage, McKenna – S. O'Reilly, Beaudoin, Desnoyers – Cootes, Reschny, Luchanko. Trenér: D. Hunter
Švédsko – Finsko 4:3 po sam. Nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 1. L. Eriksson (Frondell, V. Eklund), 22. I. Stenberg (Genborg, J. Berglund), 35. Genborg (I. Stenberg), rozhodující sam. nájezd Frondell – 17. Joki (Kiviharju), 23. Kuhta, 55. Saarelainen (Välilä, Ruohonen). Rozhodčí: Lindner (USA), Murray (Kan.) – Heinen (USA), Thuma (ČR). Vyloučení: 5:4. Bez využití
