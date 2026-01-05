Grónský premiér vyzval Trumpa, aby přestal s nátlakem a konečně se vzdal fantazií o anexi

Libor Novák

5. ledna 2026 16:54

Jens-Frederik Nielsen
Jens-Frederik Nielsen Foto: Facebook Jens-Frederik Nielsen

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen ostře vystoupil proti opakovaným prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné anexi tohoto největšího ostrova světa. Vyzval šéfa Bílého domu, aby se vzdal svých „fantazií o anexi“ a přestal s nepřijatelnou rétorikou plnou nátlaku. Nielsen zdůraznil, že Grónsko je domovem tamních obyvatel a svébytným územím, které si o své budoucnosti rozhoduje samo.

Napětí mezi Washingtonem a Kodaní eskalovalo poté, co Trump v neděli prohlásil, že USA potřebují Grónsko pro svou národní bezpečnost. Své ambice navíc vyjádřil krátce po razantní vojenské operaci ve Venezuele, což v arktickém regionu vyvolalo značné obavy. Trump argumentuje strategickou polohou ostrova a údajnou neschopností Dánska čelit rostoucí přítomnosti čínských a ruských plavidel v okolních vodách.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila úvahy o americkém převzetí Grónska za zcela nesmyslné. Upozornila, že Spojené státy nemají žádné právo anektovat jakoukoli část Dánského království. Frederiksenová, kterou letos čekají volby, čelí domácímu tlaku, aby připravila konkrétní obranné plány pro případ, že by americké hrozby přerostly v reálnou akci.

Evropská unie se v pondělí postavila na stranu Dánska a deklarovala, že bude neochvějně bránit principy územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic. Podporu Grónsku vyjádřili také lídři severských sousedů – Švédska, Norska a Finska. Podle nich mají o osudu ostrova právo rozhodovat výhradně Dánsko a Grónsko, nikoliv cizí mocnosti.

Grónští politici, včetně poslankyně Aaji Chemnitz, varují, že světová politika vstupuje do éry nového uspořádání, kde tradiční dialog nahrazuje nátlak. Ačkoliv bezprostřední invazi nepovažují za pravděpodobnou, vyzývají obyvatele, aby se připravili na nejhorší scénáře.

Grónsko sice deklaruje ochotu k diskusi, ta však podle premiéra Nielsena musí probíhat oficiálními kanály a v souladu s mezinárodním právem, nikoliv prostřednictvím neuctivých příspěvků na sociálních sítích.

Trump po víkendovém zásahu ve Venezuele otevřeně pohrozil dalším latinskoamerickým státům. Na palubě letadla Air Force One naznačil, že by vojenská akce mohla postihnout i Kolumbii, kterou označil za „velmi nemocnou“ zemi. Tamního prezidenta Gustava Petra obvinil z toho, že podporuje výrobu kokainu a jeho prodej do Spojených států, a dodal, že v této činnosti nebude pokračovat dlouho.

Trumpovy výroky vyvolaly v Bogotě okamžité pobouření, přičemž kolumbijská vláda už dříve označila podobné hrozby za útok na svou suverenitu. Prezident zmínil, že název „Operace Kolumbie“ mu zní velmi dobře, čímž dal najevo ochotu k jednostrannému vojenskému řešení drogové problematiky. Kolumbie přitom dlouhodobě patří mezi klíčové partnery USA v regionu, což se s nástupem současné americké administrativy dramaticky mění.

Pozornost prezidenta se zaměřila také na Mexiko a jeho prezidentku Claudii Sheinbaumovou. Trump prohlásil, že jí opakovaně nabízel pomoc amerických speciálních jednotek v boji proti kartelům, ale ona se podle jeho slov „trochu bojí“. Mexická hlava státu tyto návrhy již dříve striktně odmítla s tím, že suverenita země není na prodej a Mexiko si své problémy vyřeší samo.

V případě Kuby zvolil Trump o něco mírnější, i když stále velmi kritický tón. Uvedl, že vojenský zásah na ostrově pravděpodobně nebude nutný, protože věří, že tamní režim se zhroutí sám od sebe. Podle něj Kuba bez podpory venezuelské ropy a financí neudrží svou stabilitu a padne bez vnějšího přičinění, což označil za nevyhnutelný proces.

před 5 hodinami

Strach narůstá. Trump po Venezuele potvrdil zájem o Grónsko, Británie nepotvrdila, že by jeho anexi odsoudila

Grónsko, ilustrační fotografie.

Strach narůstá. Trump po Venezuele potvrdil zájem o Grónsko, Británie nepotvrdila, že by jeho anexi odsoudila

Britský náměstek ministra zahraničí Mike Tapp odmítl v rozhovoru pro Sky News potvrdit, zda by Spojené království odsoudilo případnou americkou vojenskou akci proti Grónsku. Reagoval tak na čerstvé hrozby Donalda Trumpa, který prohlásil, že Spojené státy Grónsko „absolutně potřebují“ pro svou obranu. Tapp se vyhnul přímé odpovědi s tím, že spojenci jsou pro Británii důležití a že v zákulisí probíhají diplomatická jednání s partnery z NATO a aliance Five Eyes.

před 37 minutami

před 1 hodinou

Radim Fiala (SPD)

"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice

Spor kolem zapojení Ruska do výbuchů v muničním areálu Vrbětice znovu rozvířil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že ruská účast na tragické události z roku 2014 nebyla jednoznačně prokázána. Tento postoj zopakoval i v pondělí s tím, že nehodlá o svém přesvědčení lhát. Podle něj je úkolem tajných služeb, policie a soudů, aby o vině Ruska přesvědčily jeho i celou veřejnost.

před 1 hodinou

Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně

Bývalý lídr Venezuely Nicolás Maduro se v nejbližších hodinách poprvé objeví před newyorským federálním soudem. Na Manhattan ho přepravuje ostře střežená kolona obrněnců, na kterou shora dohlížejí policejní helikoptéry. Samotné soudní jednání je naplánováno na osmnáctou hodinu času. Kamery z vrtulníků zachytily politikovu chůzi, při níž bylo patrné, že výrazně kulhá.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Věznice

Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové

V New Yorku vrcholí přípravy na jedno z nejsledovanějších soudních líčení historie. Sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro se dnes v poledne místního času poprvé postaví před federální soud na Manhattanu. Zatímco jeho sobotní dopadení americkými speciálními jednotkami bylo bleskovou a dramatickou show, pondělní realita v Brooklynu, kde byl Maduro dočasně uvězněn, připomíná spíše drsný industriální film než prezidentský protokol.

před 4 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Táhla kotvu po dně, dokud nenarazila na kabely. Finsko zadrželo sabotážní loď plující z Ruska

Finské úřady na Silvestra zadržely nákladní loď Fitburg, kterou podezřívají z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky a Tallinn. Vyšetřování ukázalo, že plavidlo plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin táhlo kotvu po mořském dně desítky kilometrů, než narazilo na infrastrukturu patřící společnosti Elisa. Policie incident vyšetřuje jako závažné poškození cizí věci a pokus o sabotáž.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Vladimir Putin

Trumpův zásah ve Venezuele ztrapnil ruskou armádu. Další na řadě by měl být Putin, naznačil Zelenskyj

Svržení a zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami představuje pro Vladimira Putina situaci, která má dvě velmi odlišné tváře. Na jedné straně jde o citelnou ztrátu strategického spojence v Latinské Americe, na straně druhé však tento krok poskytuje Kremlu silnou kartu pro jeho vlastní mocenskou hru. Podle analýzy deníku Le Monde se americká operace „Absolutní odhodlání“ (Absolute Resolve) stala pro Moskvu vítaným, byť hořkým argumentem.

před 6 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě. Trump je chce využít, čeká jej ale tvrdý střet s realitou

Snaha prezidenta USA Donalda Trumpa o návrat amerických ropných gigantů do Venezuely naráží na realitu zdecimované infrastruktury a politické nestability. Přestože země disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, odborníci varují, že cesta k obnově těžby bude extrémně nákladná a riskantní. Trump sází na to, že největší americké společnosti zainvestují miliardy dolarů do oprav systému, který byl za vlády socialistů úmyslně zanedbáván a rozkrádán.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Kolumbie, Mexiko, Kuba i Grónsko. Trump po zásahu ve Venezuele vyhrožuje dalším zemím

Americký prezident Donald Trump po víkendovém zásahu ve Venezuele otevřeně pohrozil dalším latinskoamerickým státům. Na palubě letadla Air Force One naznačil, že by vojenská akce mohla postihnout i Kolumbii, kterou označil za „velmi nemocnou“ zemi. Tamního prezidenta Gustava Petra obvinil z toho, že podporuje výrobu kokainu a jeho prodej do Spojených států, a dodal, že v této činnosti nebude pokračovat dlouho.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Delcy Rodríguez

Rodríguezová obrátila. Po Trumpových hrozbách dalšími údery požaduje spolupráci s USA

Americký prezident Donald Trump oznámil po sobotní vojenské operaci zásadní změnu v latinskoamerické politice, když prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu fakticky řídit. Současně varoval zbývající představitele tamní vlády, že pokud nebudou plně spolupracovat na jeho plánech pro nápravu země, může následovat další vojenský úder. Trumpovy kroky přicházejí v reakci na dlouhodobou krizi a jsou prezentovány jako snaha o nastolení nového řádu.

před 10 hodinami

včera

Maduro, Nicolas

Maduro stane před soudem už v pondělí. Dopadnete hůř než on, varoval Trump novou prezidentku

Venezuelská krize se přesouvá z bojiště přímo do soudních síní. Podle informací stanice CBS News mají sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores stanout již toto pondělí před federálním soudem na Manhattanu. Mluvčí soudu potvrdil, že slyšení je naplánováno na poledne místního času. Tento krok následuje poté, co byli oba zadrženi během bleskové operace amerických speciálních jednotek v Caracasu.

včera

včera

Venezuela, ilustrační foto

Ulice Venezuely ztichly. Lidé se odvažují jen na nákupy, bojí se chaosu a rabování

Venezuela prochází dramatickým zvratem. Po dvanácti letech u moci byl v noci na sobotu 3. ledna 2026 dopaden a odvezen ze země prezident Nicolás Maduro. Operace amerických speciálních jednotek Delta Force, která si podle odhadů vyžádala nejméně 40 obětí, zanechala zemi v šoku a nejistotě. Ulice hlavního města Caracasu jsou v neděli 4. ledna nezvykle tiché, slyšet je jen zpěv ptáků a lidé se ven odvažují jen kvůli nákupu nejnutnějších zásob.

včera

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Operace USA ve Venezuele změní svět. Odstartuje dominový efekt

Vojenská operace Spojených států ve Venezuele, která vyvrcholila dopadením Nicoláse Madura, představuje zásadní zlom v moderní geopolitice. Podle analýzy prestižního magazínu Politico může tento krok spustit řetězovou reakci, která změní rovnováhu sil nejen v Latinské Americe, ale v globálním měřítku. Experti se shodují, že svět se právě ocitl v éře takzvané „Trumpovy doktríny“, která upřednostňuje přímou sílu a kontrolu nad surovinami před mezinárodním právem.

včera

Těžba ropy

USA přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Co to ve skutečnosti znamená?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Spojené státy přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Tento krok, který následuje po bleskovém dopadení Nicoláse Madura, má za cíl otevřít cestu obřím americkým korporacím k miliardovým investicím. Plánem je kompletní rekonstrukce tamního ropného průmyslu, který je po letech socialistického hospodaření v katastrofálním stavu.

včera

Zajme Rusko Zelenského nebo Čína vůdce Tchaj-wanu? Trumpovi kritici po odstranění Madura důrazně varují

Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.

