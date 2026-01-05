Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro v pondělí poprvé stanul před americkým soudem v New Yorku. Maduro a jeho manželka si vyslechli obvinění, přičemž oba odmítli vinu. Další stání s jihoamerickým politikem by mělo proběhnout v březnu.
Maduro byl soudem na úvod čtyřicetiminutového slyšení požádán, aby potvrdil svou identitu. Zadržený jihoamerický politik využil příležitosti a představil svůj pohled na věc. "Jsem nevinný. Nejsem vinen. Jsem slušný muž, prezident mojí země," řekl prostřednictvím tlumočníka. Podotkl také, že byl unesen. "Byl jsem zadržen ve svém domě v Caracasu," nechal se slyšet.
Soudce reagoval slovy, že na podobná vyjádření čas teprve přijde. Další dramatický okamžik přišel na konci slyšení, kdy jeden z lidí přítomných v síni řekl Madurovi ve španělštině, že zaplatí za to, co provedl. Venezuelský prezident reagoval mimo jiné tím, že se označil za válečného zajatce.
Podle amerických médií už je naplánované další soudní stání, které proběhne 17. března. Maduro je podle soudu povinen se osobně zúčastnit i příštího slyšení.
Američané se Madura zmocnili během sobotní operace v Caracasu. Zadržení oznámil americký prezident Donald Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social.
V hlavním městě Venezuely došlo během operace k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna.
Nejnovější vývoj nastal po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především vinil z distribuce drog do Spojených států. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
Související
Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně
Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové
Nicolas Maduro , Cilia Floresová (Madurova manželka) , soudy , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem
před 1 hodinou
Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko
před 1 hodinou
Policie vyšetřuje vraždu na Strakonicku. Část těla hledali potápěči v řece
před 2 hodinami
Mrazy budou i nadále silné. Meteorologové prodloužili varování
před 3 hodinami
Grónský premiér vyzval Trumpa, aby přestal s nátlakem a konečně se vzdal fantazií o anexi
před 4 hodinami
"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice
před 4 hodinami
Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně
před 5 hodinami
Odporné, zhodnotilo za potlesku veřejnosti Okamurův projev litvínovské ANO. Babiš jej brání
před 6 hodinami
Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové
před 7 hodinami
Táhla kotvu po dně, dokud nenarazila na kabely. Finsko zadrželo sabotážní loď plující z Ruska
před 7 hodinami
Strach narůstá. Trump po Venezuele potvrdil zájem o Grónsko, Británie nepotvrdila, že by jeho anexi odsoudila
před 8 hodinami
Moskevské vysílání, udeřil Kupka. Fiala z SPD zpochybňoval ruskou vinu za Vrbětice
před 8 hodinami
Trumpův zásah ve Venezuele ztrapnil ruskou armádu. Další na řadě by měl být Putin, naznačil Zelenskyj
před 9 hodinami
Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě. Trump je chce využít, čeká jej ale tvrdý střet s realitou
před 10 hodinami
Kolumbie, Mexiko, Kuba i Grónsko. Trump po zásahu ve Venezuele vyhrožuje dalším zemím
před 11 hodinami
Je po Venezuele na řadě Grónsko? Frederiksenová poslala Trumpovi ostrý vzkaz
před 11 hodinami
Rodríguezová obrátila. Po Trumpových hrozbách dalšími údery požaduje spolupráci s USA
před 13 hodinami
Počasí: Do Česka míří silné noční mrazy, příliš se neoteplí ani během dne
včera
Maduro stane před soudem už v pondělí. Dopadnete hůř než on, varoval Trump novou prezidentku
včera
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu před silnými mrazy. Teploty klesnou až na -16 stupňů
Česko se připravuje na první vlnu extrémních mrazů letošního roku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal oficiální výstrahu před silným mrazem, která vstupuje v platnost v noci na pondělí 5. ledna 2026 a potrvá minimálně do čtvrtečního rána 8. ledna.
Zdroj: Libor Novák