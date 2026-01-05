Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem

Lucie Podzimková

5. ledna 2026 19:53

Nicolás Maduro je eskortován k soudu
Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro v pondělí poprvé stanul před americkým soudem v New Yorku. Maduro a jeho manželka si vyslechli obvinění, přičemž oba odmítli vinu. Další stání s jihoamerickým politikem by mělo proběhnout v březnu. 

Maduro byl soudem na úvod čtyřicetiminutového slyšení požádán, aby potvrdil svou identitu. Zadržený jihoamerický politik využil příležitosti a představil svůj pohled na věc. "Jsem nevinný. Nejsem vinen. Jsem slušný muž, prezident mojí země," řekl prostřednictvím tlumočníka. Podotkl také, že byl unesen. "Byl jsem zadržen ve svém domě v Caracasu," nechal se slyšet. 

Soudce reagoval slovy, že na podobná vyjádření čas teprve přijde. Další dramatický okamžik přišel na konci slyšení, kdy jeden z lidí přítomných v síni řekl Madurovi ve španělštině, že zaplatí za to, co provedl. Venezuelský prezident reagoval mimo jiné tím, že se označil za válečného zajatce. 

Podle amerických médií už je naplánované další soudní stání, které proběhne 17. března. Maduro je podle soudu povinen se osobně zúčastnit i příštího slyšení. 

Američané se Madura zmocnili během sobotní operace v Caracasu. Zadržení oznámil americký prezident Donald Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social.

V hlavním městě Venezuely došlo během operace k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. 

Nejnovější vývoj nastal po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především vinil z distribuce drog do Spojených států. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy. 

Další zprávy