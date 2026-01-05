Mrazy budou i nadále silné. Meteorologové prodloužili varování

Silné mrazy v Česku ještě rozhodně nepolevily. Meteorologové v pondělí aktualizovali výstrahu, podle které budou i během následujících nocí klesat teploty až pod -12 °C. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nové znění výstrahy před silným mrazem, které upravuje její územní platnost, začne platit v pondělí v 21 hodin a potrvá do čtvrtečního dopoledne.
"V noci na úterý budou teploty vzduchu vzhledem ke kombinaci převážně malé oblačnosti, slabého větru a ležící sněhové pokrývky místy klesat pod -12 °C. Ve srovnání s nocí na pondělí by mělo být tepleji na krajním východě území, kde během noci čekáme zvětšenou oblačnost. Silný mráz očekáváme i v noci na středu a na čtvrtek, a to zejména v Čechách a severozápadní polovině Moravy," uvedli meteorologové.
Jak ústav sdělil v pondělí ráno, uplynulá noc přinesla i pokles teplot pod -20 °C. Nejnižší teplotu zaznamenala stanice Kvilda, Perla, kde přístroje naměřily hodnotu -30,6 °C.
Prezident USA Donald Trump oznámil, že Spojené státy přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Tento krok, který následuje po bleskovém dopadení Nicoláse Madura, má za cíl otevřít cestu obřím americkým korporacím k miliardovým investicím. Plánem je kompletní rekonstrukce tamního ropného průmyslu, který je po letech socialistického hospodaření v katastrofálním stavu.
Zdroj: Libor Novák