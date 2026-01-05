Mrazy budou i nadále silné. Meteorologové prodloužili varování

Jan Hrabě

5. ledna 2026 17:37

Počasí
Počasí

Silné mrazy v Česku ještě rozhodně nepolevily. Meteorologové v pondělí aktualizovali výstrahu, podle které budou i během následujících nocí klesat teploty až pod -12 °C. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Nové znění výstrahy před silným mrazem, které upravuje její územní platnost, začne platit v pondělí v 21 hodin a potrvá do čtvrtečního dopoledne.

"V noci na úterý budou teploty vzduchu vzhledem ke kombinaci převážně malé oblačnosti, slabého větru a ležící sněhové pokrývky místy klesat pod -12 °C. Ve srovnání s nocí na pondělí by mělo být tepleji na krajním východě území, kde během noci čekáme zvětšenou oblačnost. Silný mráz očekáváme i v noci na středu a na čtvrtek, a to zejména v Čechách a severozápadní polovině Moravy," uvedli meteorologové.

Jak ústav sdělil v pondělí ráno, uplynulá noc přinesla i pokles teplot pod -20 °C. Nejnižší teplotu zaznamenala stanice Kvilda, Perla, kde přístroje naměřily hodnotu -30,6 °C.

před 11 hodinami

Počasí: Do Česka míří silné noční mrazy, příliš se neoteplí ani během dne

Počasí Zima ČHMÚ

před 26 minutami

před 1 hodinou

Jens-Frederik Nielsen

Grónský premiér vyzval Trumpa, aby přestal s nátlakem a konečně se vzdal fantazií o anexi

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen ostře vystoupil proti opakovaným prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné anexi tohoto největšího ostrova světa. Vyzval šéfa Bílého domu, aby se vzdal svých „fantazií o anexi“ a přestal s nepřijatelnou rétorikou plnou nátlaku. Nielsen zdůraznil, že Grónsko je domovem tamních obyvatel a svébytným územím, které si o své budoucnosti rozhoduje samo.

před 1 hodinou

Radim Fiala (SPD)

"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice

Spor kolem zapojení Ruska do výbuchů v muničním areálu Vrbětice znovu rozvířil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že ruská účast na tragické události z roku 2014 nebyla jednoznačně prokázána. Tento postoj zopakoval i v pondělí s tím, že nehodlá o svém přesvědčení lhát. Podle něj je úkolem tajných služeb, policie a soudů, aby o vině Ruska přesvědčily jeho i celou veřejnost.

před 2 hodinami

Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně

Bývalý lídr Venezuely Nicolás Maduro se v nejbližších hodinách poprvé objeví před newyorským federálním soudem. Na Manhattan ho přepravuje ostře střežená kolona obrněnců, na kterou shora dohlížejí policejní helikoptéry. Samotné soudní jednání je naplánováno na osmnáctou hodinu času. Kamery z vrtulníků zachytily politikovu chůzi, při níž bylo patrné, že výrazně kulhá.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Věznice

Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové

V New Yorku vrcholí přípravy na jedno z nejsledovanějších soudních líčení historie. Sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro se dnes v poledne místního času poprvé postaví před federální soud na Manhattanu. Zatímco jeho sobotní dopadení americkými speciálními jednotkami bylo bleskovou a dramatickou show, pondělní realita v Brooklynu, kde byl Maduro dočasně uvězněn, připomíná spíše drsný industriální film než prezidentský protokol.

před 5 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Táhla kotvu po dně, dokud nenarazila na kabely. Finsko zadrželo sabotážní loď plující z Ruska

Finské úřady na Silvestra zadržely nákladní loď Fitburg, kterou podezřívají z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky a Tallinn. Vyšetřování ukázalo, že plavidlo plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin táhlo kotvu po mořském dně desítky kilometrů, než narazilo na infrastrukturu patřící společnosti Elisa. Policie incident vyšetřuje jako závažné poškození cizí věci a pokus o sabotáž.

před 5 hodinami

Grónsko, ilustrační fotografie.

Strach narůstá. Trump po Venezuele potvrdil zájem o Grónsko, Británie nepotvrdila, že by jeho anexi odsoudila

Britský náměstek ministra zahraničí Mike Tapp odmítl v rozhovoru pro Sky News potvrdit, zda by Spojené království odsoudilo případnou americkou vojenskou akci proti Grónsku. Reagoval tak na čerstvé hrozby Donalda Trumpa, který prohlásil, že Spojené státy Grónsko „absolutně potřebují“ pro svou obranu. Tapp se vyhnul přímé odpovědi s tím, že spojenci jsou pro Británii důležití a že v zákulisí probíhají diplomatická jednání s partnery z NATO a aliance Five Eyes.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Vladimir Putin

Trumpův zásah ve Venezuele ztrapnil ruskou armádu. Další na řadě by měl být Putin, naznačil Zelenskyj

Svržení a zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami představuje pro Vladimira Putina situaci, která má dvě velmi odlišné tváře. Na jedné straně jde o citelnou ztrátu strategického spojence v Latinské Americe, na straně druhé však tento krok poskytuje Kremlu silnou kartu pro jeho vlastní mocenskou hru. Podle analýzy deníku Le Monde se americká operace „Absolutní odhodlání“ (Absolute Resolve) stala pro Moskvu vítaným, byť hořkým argumentem.

před 7 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě. Trump je chce využít, čeká jej ale tvrdý střet s realitou

Snaha prezidenta USA Donalda Trumpa o návrat amerických ropných gigantů do Venezuely naráží na realitu zdecimované infrastruktury a politické nestability. Přestože země disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, odborníci varují, že cesta k obnově těžby bude extrémně nákladná a riskantní. Trump sází na to, že největší americké společnosti zainvestují miliardy dolarů do oprav systému, který byl za vlády socialistů úmyslně zanedbáván a rozkrádán.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Kolumbie, Mexiko, Kuba i Grónsko. Trump po zásahu ve Venezuele vyhrožuje dalším zemím

Americký prezident Donald Trump po víkendovém zásahu ve Venezuele otevřeně pohrozil dalším latinskoamerickým státům. Na palubě letadla Air Force One naznačil, že by vojenská akce mohla postihnout i Kolumbii, kterou označil za „velmi nemocnou“ zemi. Tamního prezidenta Gustava Petra obvinil z toho, že podporuje výrobu kokainu a jeho prodej do Spojených států, a dodal, že v této činnosti nebude pokračovat dlouho.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Delcy Rodríguez

Rodríguezová obrátila. Po Trumpových hrozbách dalšími údery požaduje spolupráci s USA

Americký prezident Donald Trump oznámil po sobotní vojenské operaci zásadní změnu v latinskoamerické politice, když prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu fakticky řídit. Současně varoval zbývající představitele tamní vlády, že pokud nebudou plně spolupracovat na jeho plánech pro nápravu země, může následovat další vojenský úder. Trumpovy kroky přicházejí v reakci na dlouhodobou krizi a jsou prezentovány jako snaha o nastolení nového řádu.

před 11 hodinami

včera

Maduro, Nicolas

Maduro stane před soudem už v pondělí. Dopadnete hůř než on, varoval Trump novou prezidentku

Venezuelská krize se přesouvá z bojiště přímo do soudních síní. Podle informací stanice CBS News mají sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores stanout již toto pondělí před federálním soudem na Manhattanu. Mluvčí soudu potvrdil, že slyšení je naplánováno na poledne místního času. Tento krok následuje poté, co byli oba zadrženi během bleskové operace amerických speciálních jednotek v Caracasu.

včera

včera

Venezuela, ilustrační foto

Ulice Venezuely ztichly. Lidé se odvažují jen na nákupy, bojí se chaosu a rabování

Venezuela prochází dramatickým zvratem. Po dvanácti letech u moci byl v noci na sobotu 3. ledna 2026 dopaden a odvezen ze země prezident Nicolás Maduro. Operace amerických speciálních jednotek Delta Force, která si podle odhadů vyžádala nejméně 40 obětí, zanechala zemi v šoku a nejistotě. Ulice hlavního města Caracasu jsou v neděli 4. ledna nezvykle tiché, slyšet je jen zpěv ptáků a lidé se ven odvažují jen kvůli nákupu nejnutnějších zásob.

včera

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Operace USA ve Venezuele změní svět. Odstartuje dominový efekt

Vojenská operace Spojených států ve Venezuele, která vyvrcholila dopadením Nicoláse Madura, představuje zásadní zlom v moderní geopolitice. Podle analýzy prestižního magazínu Politico může tento krok spustit řetězovou reakci, která změní rovnováhu sil nejen v Latinské Americe, ale v globálním měřítku. Experti se shodují, že svět se právě ocitl v éře takzvané „Trumpovy doktríny“, která upřednostňuje přímou sílu a kontrolu nad surovinami před mezinárodním právem.

včera

USA přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Co to ve skutečnosti znamená?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Spojené státy přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Tento krok, který následuje po bleskovém dopadení Nicoláse Madura, má za cíl otevřít cestu obřím americkým korporacím k miliardovým investicím. Plánem je kompletní rekonstrukce tamního ropného průmyslu, který je po letech socialistického hospodaření v katastrofálním stavu.

