Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko

Jan Hrabě

5. ledna 2026 19:08

Andrej Babiš
Andrej Babiš

Vláda Andreje Babiše se v pondělí sešla k první schůzi v novém roce. Projednala a schválila mimo jiné své programové prohlášení, jehož naplnění má Českou republiku zařadit mezi prosperující, stabilní a bezpečné státy Evropy. Zabývala se rovněž návrhem novely zákona o silničním provozu a poslaneckým návrhem na změnu legislativy v oblasti státní služby.

Cílem vlády Andreje Babiše je, aby Česká republika patřila mezi prosperující, stabilní a bezpečné státy Evropy, aby byla zemí, kde se vyplatí poctivě pracovat, kde mladí lidé mohou plánovat budoucnost, zakládat rodiny a mít dostupné bydlení, kde senioři žijí důstojně a kde každý občan má přístup ke kvalitním veřejným službám. K naplnění tohoto cíle mají vést priority a konkrétní kroky, které si vláda předsevzala ve svém programovém prohlášení.

"Jak máme ve zvyku, budeme náš program pravidelně vyhodnocovat, nejspíš pololetně, a budeme skládat účty všem občanům České republiky," slíbil premiér Andrej Babiš. „Uděláme všechno pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé planetě. Tím neříkáme, že Česká republika není dobré místo pro život. Ale může být ještě lepší,“ dodal.

Návrh programového prohlášení vlády představil premiér Andrej Babiš už 31. října loňského roku a první kroky z něj vláda už splnila hned na svém prvním zasedání, když odmítla nový systém obchodování s emisními povolenkami ETS2 i migrační pakt EU a zlevnila českým domácnostem a firmám elektrickou energii. "Naše programové prohlášení teď pošleme do Poslanecké sněmovny se žádostí o vyslovení důvěry. Schůze proběhne 13. ledna," uvedl premiér Babiš.

Vláda na zasedání podpořila poslanecký návrh na vydání nového zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit dosud platnou legislativu v oblasti státní služby. "Je to zákon, který vznikl v roce 2014, tedy i za naší účasti, a je třeba říci, že se úplně nepovedl. Že to není zákon, který by skutečně umožňoval efektivně řídit státní správu. Cílem nového zákona je zjednodušit státní službu, aby byla flexibilní, abychom mohli získávat do státní služby odborníky ze soukromého sektoru. Současná podoba zákona je administrativně velmi náročná," zdůvodnil premiér Babiš, proč vláda vyslovila s poslaneckým návrhem souhlas.

Kabinet projednal také návrh novely zákona o silničním provozu, který do české legislativy aplikuje požadavek nové unijní směrnice, která má umožnit zavedení inteligentních dopravních systémů do silniční dopravy, což klade nové, širší požadavky na sběr a dostupnost datových údajů, které jsou pro poskytování vybraných služeb inteligentních dopravních systémů nezbytné. Jedná se celkem o 27 kategorií dat, které budou shromažďovány především v již existujícím celostátním dopravním informačním systému a zpřístupněny. 

Vláda se zabývala také zprávou o vývoji rizik v oblasti praní špinavých peněz za roky 2020 až 2024. Zprávu vypracoval Finanční analytický úřad ve spolupráci s klíčovými složkami národního systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Stát má v boji proti praní špinavých peněz rezervy, vláda proto uložila řediteli Finančního analytického úřadu připravit návrh na zpřísnění legislativy, který by například umožnil zkonfiskovat majetek pořízený z nelegálně nabytých finančních prostředků.

před 3 hodinami

"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice

Petr Pavel

Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu popřál vládě premiéra Andreje Babiš (ANO), aby byla úspěšná. Zároveň současný kabinet upozornil, že ho bude pozorovat, aby nedošlo k ohrožení demokracie v Česku. Hlava státu se jinak v televizním vysílání k politice moc nevyjadřovala. 

