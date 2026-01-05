Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové

V New Yorku vrcholí přípravy na jedno z nejsledovanějších soudních líčení historie. Sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro se dnes v poledne místního času poprvé postaví před federální soud na Manhattanu. Zatímco jeho sobotní dopadení americkými speciálními jednotkami bylo bleskovou a dramatickou show, pondělní realita v Brooklynu, kde byl Maduro dočasně uvězněn, připomíná spíše drsný industriální film než prezidentský protokol.
Metropolitní detenční centrum (MDC) v Brooklynu, kde Maduro strávil své první noci v americké vazbě, je proslulé jako místo pro ty „nejméně chtěné“. V minulosti zde pobývali lidé jako raper Sean „Diddy“ Combs, Ghislaine Maxwellová nebo kryptoměnový podvodník Sam Bankman-Fried.
Budova stojí v průmyslové části čtvrti Sunset Park a nebýt davů protestujících a novinářů v okolí, jen stěží byste hádali, že uvnitř sedí muž, který ještě před pár dny ovládal zemi s největšími zásobami ropy na světě.
Podmínky v MDC mají k prezidentskému luxusu daleko. Zařízení je dlouhodobě kritizováno jako nebezpečné a nehygienické. Pro Madura platí takzvaná „zvláštní administrativní opatření“, což v praxi znamená přísnou izolaci a neustálý dozor. Tato opatření mají zajistit jeho bezpečnost před ostatními vězni, ale zároveň představují obrovskou psychickou zátěž.
Cesta z brooklynské cely k soudu na Manhattanu je logistickou výzvou. V soudní síni 26A, kde má soudce Alvin Hellerstein přečíst obvinění z narkoterorismu a pašování drog, je o místa takový zájem, že si mediální organizace najímají profesionály na čekání ve frontách.
Tito lidé, kteří si obvykle vydělávají rezervováním míst na muzikály na Broadwayi, si nyní za 25 dolarů na hodinu drží pozice pro historický proces „USA versus Maduro Moros“.
Očekává se, že Madurovi právníci budou u soudu napadat zákonnost jeho zatčení a argumentovat prezidentskou imunitou. Spojené státy však Madura jako legitimní hlavu státu dlouhodobě neuznávají.
Zatímco se v soudní síni rozjíždí právní bitva, Donald Trump už dává najevo, že jeho pozornost se upírá dál – ke Kolumbii, Kubě a dokonce ke Grónsku. Pondělní soudní slyšení je sice středem pozornosti celého světa, ale v kontextu Trumpovy nové globální strategie začíná působit jen jako vedlejší scéna mnohem většího představení.
Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.
