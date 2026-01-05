Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně

Bývalý lídr Venezuely Nicolás Maduro se v nejbližších hodinách poprvé objeví před newyorským federálním soudem. Na Manhattan ho přepravuje ostře střežená kolona obrněnců, na kterou shora dohlížejí policejní helikoptéry. Samotné soudní jednání je naplánováno na osmnáctou hodinu času. Kamery z vrtulníků zachytily politikovu chůzi, při níž bylo patrné, že výrazně kulhá.
Okolí budovy zaplnily zástupy novinářů a veřejnosti, kteří touží vidět zahájení tohoto přelomového procesu. Fronty zájemců o vstup do sálu se vinou ulicemi a připomínají atmosféru sledovaných kauz slavných zločinců. Společně s Madurem dorazí k soudu i jeho choť Cilia Flores. Ta byla zatčena ve stejnou chvíli jako její manžel během nedávného zásahu.
Případu se ujal soudce Alvin Hellerstein, který bude v jednací síni na oba obviněné čekat. Manželé museli zaměnit civilní oděv za vězeňské uniformy a neustále je hlídají agenti z protidrogového úřadu DEA. Právě tato složka se zásadním způsobem podílela na shromažďování důkazů a celém vyšetřování. Díky jejich aktivitě se podařilo dostat bývalou hlavu státu před americkou spravedlnost.
Obžaloba Madura viní z narkoterorismu a plánování rozsáhlého importu drog do Spojených států. K tomu se přidávají další body týkající se nelegálního ozbrojování těžkými zbraněmi a kulomety. Pokud se podaří prokázat všechna tato provinění, mohl by politik zbytek života strávit za mřížemi. Hrozí mu totiž extrémně vysoké tresty, které mohou dosáhnout až doživotního věznění.
Dosud byli manželé izolováni v nápravném zařízení v Brooklynu, odkud nyní směřují k soudu. Cesta je doprovázena častým střídáním vozidel a zapojením vzdušné podpory pro eliminaci jakýchkoli rizik. Tato bezprecedentní opatření potvrzují mimořádnou citlivost celého procesu a obavy z incidentů přímo v New Yorku.
Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.
Zdroj: Libor Novák