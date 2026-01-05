Odporné, zhodnotilo za potlesku veřejnosti Okamurův projev litvínovské ANO. Babiš jej brání

Libor Novák

5. ledna 2026 14:55

Tomio Okamura
Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Severočeská buňka hnutí ANO z Litvínova se ostře ohradila proti novoročnímu projevu Tomia Okamury. Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD v něm nevybíravě kritizoval vojenskou pomoc Ukrajině a její politické vedení označil za „Zelenského juntu“. Podle litvínovských zástupců hnutí ANO jsou tato vyjádření naprosto nevhodná a odporná.

Místní organizace ANO v Litvínově, která se ve vedení města drží již třetí volební období, pocítila potřebu se od Okamury distancovat, přestože se běžně soustředí na komunální úroveň. Ve svém vyjádření zdůraznila, že Ukrajina čelí agresi putinovského režimu a má plné právo se bránit. Podle litvínovského ANO je podpora ze strany České republiky správná a nezbytná.

Okamura ve svém desetiminutovém vystoupení na sociálních sítích hovořil o tom, že posílání zbraní pouze udržuje „nesmyslnou válku“ za peníze českých občanů. Zaútočil také přímo na ukrajinského prezidenta a lidi v jeho okolí, o nichž prohlásil, že si staví zlaté záchody a rozkrádají pomoc. Podle něj by se Česká republika měla odvrátit od politiky Evropské unie, která podle jeho slov směřuje ke třetí světové válce.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na projev svého koaličního partnera reagoval mírněji. Uvedl, že Okamura mluvil především ke svým voličům a k příznivcům uskupení Stačilo!, čímž projev interpretoval spíše jako vnitrostranickou kampaň než státnický akt. Babiš rovněž zdůraznil, že jeho vlastní novoroční projev nebyl na rozdíl od Okamurova konfrontační a nesnažil se společnost rozdělovat.

Slova předsedy Sněmovny vyvolala bouři i na diplomatické úrovni. Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč označil výroky za nedůstojné a ovlivněné ruskou propagandou. To však vedlo k dalšímu napětí v koalici, když ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila, že si ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) hodlá velvyslance předvolat. Podle Macinky totiž není vhodné, aby cizí diplomat veřejně hodnotil vystoupení jednoho z nejvyšších ústavních činitelů hostitelské země.

Reakce litvínovské buňky ANO se však na sociální síti setkala s pozitivní odezvou. „Hezký den, nejsem volič hnutí ANO, spíše naopak, ale chci vám říct, že velmi oceňuji to, co jste napsali, za odvahu a jednoznačný nekompromisní postoj k vyjádření Okamury,“ napsal jeden z diskutujících.

„Děkuji. Máte můj respekt a věřím, že jste tím kamínkem, který strhne lavinu,“ uvedla další diskutující. „Nečekal bych, že to v souvislosti s ANO někdy řeknu, ale dobře vy, děkujeme,“ napsal další. Řada komentářů se pak nese v podobném duchu, kdy lidé, kteří veřejně uvádí, že nejsou voliči hnutí, vyjadřují litvínovské buňce respekt a podporu.

