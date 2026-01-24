Motoristé a SPD se nebrání společnému prezidentskému kandidátovi

Motoristé i zástupci SPD jsou připraveni debatovat o společném kandidátovi současné vládní koalice pro prezidentské volby v roce 2028. O této strategii se v sobotu zmínil premiér Andrej Babiš (ANO), který v minulé volbě prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Ten nevylučuje opětovnou kandidaturu.
Babiš se k tématu prezidentských voleb v přespříštím roce dostal během projevu před volbou předsedy na sněmu hnutí ANO. "Na začátku roku 2027 musí začít seriózní debata o potenciálním kandidátovi. Považuji za důležité, aby vládní koalice byla schopná nabídnout svého kandidáta. Kandidáta, který nebude reprezentantem jedné části společnosti, naopak bude autoritou, která dokáže spojovat," uvedl premiér.
Podle Babiše nemusí být kandidátem politik, respektive člen některé ze stran. Předseda hnutí ANO poznamenal, že Česko disponuje významné osobnostmi z oblastí práva, vědy či kultury, které mají respekt a důvěru občanů.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prozradil, že v rámci koalice zatím na toto téma řeč nepřišla. "Ale dává to smysl," řekl webu Seznam Zprávy, který kontaktoval i Tomia Okamuru (SPD). Podle šéfa Sněmovny by společný kandidát měl velkou šanci zvítězit. Okamura si představuje kandidáta, který by "spojil hlasy zdravého rozumu".
Úřadující prezident Petr Pavel v pátek během dvoudenní návštěvy Olomouckého kraje řekl novinářům, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během příštích prezidentských voleb.
"Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat," nechal se slyšet.
Pavel je prezidentem od března 2023, kdy ve funkci hlavy státu nahradil svého předchůdce Miloše Zemana. Ve druhém kole prezidentské volby tehdy suverénně porazil současného premiéra Babiše.
Motoristé , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , hnutí ANO , prezident čr , Petr Macinka , Tomio Okamura
Zdroj: Jakub Jurek