Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne

Vládní strana Motoristé sobě je připravena učinit zásadní ústupek v rámci vleklého sporu o obsazení postu ministra životního prostředí. Poslanec Filip Turek, který byl dosavadním a jediným kandidátem strany na tento úřad, v neděli vpodvečer oznámil, že hnutí nabídne premiéru Andreji Babišovi jiné jméno. Tímto krokem chtějí Motoristé vyřešit několik měsíců trvající patovou situaci.
Hlavní překážkou v Turkově jmenování byl postoj prezidenta Petra Pavla. Hlava státu opakovaně a dlouhodobě odmítala poslance do funkce uvést, přičemž jako hlavní důvod uváděla jeho kontroverzní výroky a postoje z minulosti. Prezidentovo veto vytvořilo v rámci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů napětí, které se nyní strana rozhodla uvolnit nominací nového kandidáta.
Filip Turek své rozhodnutí oznámil prostřednictvím videa na sociální síti Instagram. Uvedl v něm, že jako „neministr“ chce premiérovi umožnit jmenování plnohodnotného šéfa resortu. Podle jeho slov půjde o velmi seriózní osobnost, která bude na ministerstvu pracovat v úzké součinnosti s ním samotným. Turek zdůraznil, že nový ministr bude realizovat vizi, kterou pro resort připravil.
„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ řekl Turek.
Ačkoliv Turek označil tento krok za vstřícné gesto, neopomněl prezidenta Petra Pavla ostře zkritizovat. Prohlásil, že se prezident chová protiprávně a porušuje ústavu tím, že ho odmítal jmenovat. Svým odstoupením z kandidatury chce údajně zbavit hlavu státu velkého břemene a věří, že odblokování resortu nakonec pomůže celé zemi.
Dosud byla situace na ministerstvu životního prostředí řešena provizorně. Resort oficiálně vedl předseda Motoristů Petr Macinka, který však zároveň zastává funkci ministra zahraničí. Pro Filipa Turka byla vládou vytvořena speciální pozice zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, ze které ovšem nemohl ministerstvo plnohodnotně a oficiálně řídit.
Turek ve svém vyjádření potvrdil, že na ministerstvu zůstává v pozici zmocněnce a s novým ministrem hodlá vytvořit „skvělý tým“. Jméno konkrétního nástupce zatím strana veřejnosti nesdělila, nicméně Turek přislíbil, že k oficiálnímu představení nového kandidáta dojde v nejbližší době. Tato změna by měla umožnit standardní fungování úřadu, který byl dosud v centru politických sporů.
Očekává se, že premiér Andrej Babiš novou nominaci od Motoristů přijme, aby mohl personálně stabilizovat svou vládu.
