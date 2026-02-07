Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude chtít po Motoristech, aby přišli s jiným kandidátem na post ministra životního prostředí. Motoristé navrhli poslance Filipa Turka, prezident Petr Pavel má k jeho osobě výhrady a nehodlá jej jmenovat.
Babiš v televizní diskuzi Za pět minut dvanáct na Nově prozradil, že osobně nemá s Turkem problém. V týdnu se spolu oba sešli s odboráři v Ostravě, poslanec podle premiéra mluvil dobře. "Pokud by se stal ministrem, zakázali bychom mu sociální sítě," uvedl předseda vlády.
Šéf hnutí ANO podotkl, že po Motoristech nepožaduje jiného kandidáta na ministra životního prostředí. "Možná za nějaký čas přijdou s někým jiným," poznamenal. Rovnou se však vymezil proti podnikateli Richardu Chladovi, o jehož nominaci se začalo spekulovat. "To by měli smůlu," prohlásil.
Babiš zdůraznil, že nemá energii na spory s prezidentem Pavlem. "Já už to nechci, mě to unavuje, otravuje," nechal se slyšet v souvislosti s esemeskami, které předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka poslal hlavě státu. Pavel je následně předal policii, aby prověřila, zda se jednalo o vydírání.
Macinka v týdnu v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdil, že Motoristé trvají na poslanci Turkovi. "My jsme řekli jasně, že žádnou náhradu za Filipa Turka hledat nebudeme. A toto je náš stále stejný postoj. My jsme udělali prezidentovi ústupek a pokud na to má nějaký jiný názor, tak je to jeho názor," řekl předseda jedné z koaličních stran.
Ministr zahraničí, který je pověřen také řízením ministerstva životního prostředí, připustil možnost, že bude dva roky stát v čele obou resortů. "Podařilo se mi vedení ministerstva nějak stabilizovat a Filip Turek je mi v tom velkou oporou a je důležitým elementem pro to, abych bez problémů zvládl formálně řídit oba dva rezorty," zmínil k aktuální situaci.
Macinka také naznačil, že očekává Pavlovu porážku v prezidenské volbě v roce 2028, po které by nová hlava státu měla Turka jmenovat ministrem. "Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem," dodal šéf diplomacie.
