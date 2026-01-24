OBRAZEM: ANO pro Babiše či Havlíčka. Nejsilnější politický subjekt si volil vedení

Po ODS a Pirátech, kteří se kvůli volbě vedení sešli během minulého víkendu, se v sobotu uskutečnil sněm hnutí ANO. Výsledky nepřekvapily. Nejvyšší stranickou funkci obhájil premiér Andrej Babiš, který před volbou pronesl projev. Uspěli také ministři Karel Havlíček a Alena Schillerová. 

Poslední z trojice lednových stranických shromáždění uskupení zastoupených v Poslanecké sněmovně se tradičně uskutečnilo na pražském Chodově, kde se hnutí ANO schází na celostátních sněmech už několik let. I letos měla nejdůležitější vnitrostranická volba stejný výsledek. 

Předsedou bude i nadále premiér Babiš, který jím je od okamžiku založení. Loni se mu s hnutím podařilo dosáhnout jasného vítězství ve sněmovních volbách, takže se po čtyřech letech v opozici vrátil do Strakovy akademie. V dnešním projevu již osnoval plány na prezidentskou volbu v přespříštím roce, když naznačil, že by vládní koalice ANO, SPD a Motoristů mohla postavit společného kandidáta.

I v nejužším vedení zůstávají známé tváře, například Richard Brabec či Alena Schillerová. Svým způsobem překvapil výsledek volby prvního místopředsedy, protože Karel Havlíček v ní získal více hlasů než Babiš v předsednické volbě. 

ANO, které v říjnových parlamentních volbách získalo 34,5 procenta hlasů, si zatím udržuje stabilní podporu v řadách občanů. Podle prvního povolebního průzkumu preferencí, který vypracovala agentura STEM pro stanici CNN Prima News, by jej volilo 34,6 procenta respondentů. 

před 2 hodinami

Bez překvapení. Babiš obhájil post předsedy ANO, podpora Havlíčka byla ještě větší

ANO si na sněmu volí vedení. (24.1.2026)

Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou

Nejsilnější politické uskupení v Česku si v sobotu zvolí vedení. Na pražském Chodově se totiž koná sněm hnutí ANO, delegáti by měli v nejvyšší stranické funkci potvrdit premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády v dopoledním projevu naznačil postup pro prezidentské volby v roce 2028. Překvapil také omluvou občanům. 

