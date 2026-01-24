OBRAZEM: ANO pro Babiše či Havlíčka. Nejsilnější politický subjekt si volil vedení

Po ODS a Pirátech, kteří se kvůli volbě vedení sešli během minulého víkendu, se v sobotu uskutečnil sněm hnutí ANO. Výsledky nepřekvapily. Nejvyšší stranickou funkci obhájil premiér Andrej Babiš, který před volbou pronesl projev. Uspěli také ministři Karel Havlíček a Alena Schillerová.
Poslední z trojice lednových stranických shromáždění uskupení zastoupených v Poslanecké sněmovně se tradičně uskutečnilo na pražském Chodově, kde se hnutí ANO schází na celostátních sněmech už několik let. I letos měla nejdůležitější vnitrostranická volba stejný výsledek.
Předsedou bude i nadále premiér Babiš, který jím je od okamžiku založení. Loni se mu s hnutím podařilo dosáhnout jasného vítězství ve sněmovních volbách, takže se po čtyřech letech v opozici vrátil do Strakovy akademie. V dnešním projevu již osnoval plány na prezidentskou volbu v přespříštím roce, když naznačil, že by vládní koalice ANO, SPD a Motoristů mohla postavit společného kandidáta.
I v nejužším vedení zůstávají známé tváře, například Richard Brabec či Alena Schillerová. Svým způsobem překvapil výsledek volby prvního místopředsedy, protože Karel Havlíček v ní získal více hlasů než Babiš v předsednické volbě.
ANO, které v říjnových parlamentních volbách získalo 34,5 procenta hlasů, si zatím udržuje stabilní podporu v řadách občanů. Podle prvního povolebního průzkumu preferencí, který vypracovala agentura STEM pro stanici CNN Prima News, by jej volilo 34,6 procenta respondentů.
