Bez překvapení. Babiš obhájil post předsedy ANO, podpora Havlíčka byla ještě větší

Jan Hrabě

24. ledna 2026 14:27

ANO si na sněmu volí vedení. (24.1.2026)
ANO si na sněmu volí vedení. (24.1.2026) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Žádné překvapení se nekoná. Předsedou vládního hnutí ANO bude i nadále premiér Andrej Babiš, zvolilo jej 196 z 209 hlasujících delegátů. Babiš se nyní hodlá soustředit na vládní angažmá, lidem chce podle svých slov zlepšovat životy. 

Babiš již na sociální síti poděkoval kolegům za důvěru na další dva roky. "Vážím si, že můžu být stále předsedou nejsilnějšího a nejskvělejšího hnutí v České republice," napsal nynější premiér, jenž se nedávno vrátil do Strakovy akademie po čtyřech letech v opozičních lavicích.

Podle Babiše čeká hnutí ANO v nadcházejícím období spousta práce. "Odměnou bude, že budeme zlepšovat životy lidem v České republice a uděláme všechno proto, aby se z ní stalo nejlepší místo pro život na celé planetě," dodal na síti X. 

Babiš je předsedou hnutí od jeho založení v roce 2012. Uskupení poprvé proniklo do Sněmovny díky parlamentním volbám v následujícím roce. Od té doby je v dolní komoře parlamentu zastoupeno nepřetržitě. Do vlády vstoupilo již na začátku roku 2014. Hlavní silou kabinetu bylo poprvé v letech 2017 až 2021.

Prvním místopředsedou zvolili delegáti ministra průmyslu Karla Havlíčka. Získal 207 hlasů, tedy více než Babiš. Ve funkcích pokračují dosavadní řadoví místopředsedové hnutí Richard Brabec, Robert Králíček, Alena Schillerová a Radek Vondráček. 

ANO je nyní opět nejsilnějším subjektem vládní koalice. Říjnové sněmovní volby totiž suverénně vyhrálo hnutí se ziskem 34,5 procenta hlasů a na spolupráci se domluvila s hnutím SPD a Motoristy. Třetí Babišova vláda byla jmenována v prosinci.

Babišem vedené hnutí ANO zatím neztrácí podporu. Podle prvního průzkumu preferencí od říjnových voleb, který vypracovala agentura STEM pro stanici CNN Prima News, by jej volilo 34,6 procenta respondentů. 

před 3 hodinami

Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou

ANO si na sněmu volí vedení. (24.1.2026)

Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou

Nejsilnější politické uskupení v Česku si v sobotu zvolí vedení. Na pražském Chodově se totiž koná sněm hnutí ANO, delegáti by měli v nejvyšší stranické funkci potvrdit premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády v dopoledním projevu naznačil postup pro prezidentské volby v roce 2028. Překvapil také omluvou občanům. 
Andrej Babiš

Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů

Andrej Babiš zakončil svou misi na Světovém ekonomickém fóru v Davosu příspěvkem na sociálních sítích, v němž se nezapomněl pochlubit svými diplomatickými úspěchy. Staronový předseda vlády své působení ve švýcarském letovisku popsal jako „maraton 16 schůzek“, během kterého se podle svých slov setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry a řadou špiček světového byznysu i šéfem NATO.

