Bez překvapení. Babiš obhájil post předsedy ANO, podpora Havlíčka byla ještě větší

Žádné překvapení se nekoná. Předsedou vládního hnutí ANO bude i nadále premiér Andrej Babiš, zvolilo jej 196 z 209 hlasujících delegátů. Babiš se nyní hodlá soustředit na vládní angažmá, lidem chce podle svých slov zlepšovat životy.
Babiš již na sociální síti poděkoval kolegům za důvěru na další dva roky. "Vážím si, že můžu být stále předsedou nejsilnějšího a nejskvělejšího hnutí v České republice," napsal nynější premiér, jenž se nedávno vrátil do Strakovy akademie po čtyřech letech v opozičních lavicích.
Podle Babiše čeká hnutí ANO v nadcházejícím období spousta práce. "Odměnou bude, že budeme zlepšovat životy lidem v České republice a uděláme všechno proto, aby se z ní stalo nejlepší místo pro život na celé planetě," dodal na síti X.
Babiš je předsedou hnutí od jeho založení v roce 2012. Uskupení poprvé proniklo do Sněmovny díky parlamentním volbám v následujícím roce. Od té doby je v dolní komoře parlamentu zastoupeno nepřetržitě. Do vlády vstoupilo již na začátku roku 2014. Hlavní silou kabinetu bylo poprvé v letech 2017 až 2021.
Prvním místopředsedou zvolili delegáti ministra průmyslu Karla Havlíčka. Získal 207 hlasů, tedy více než Babiš. Ve funkcích pokračují dosavadní řadoví místopředsedové hnutí Richard Brabec, Robert Králíček, Alena Schillerová a Radek Vondráček.
ANO je nyní opět nejsilnějším subjektem vládní koalice. Říjnové sněmovní volby totiž suverénně vyhrálo hnutí se ziskem 34,5 procenta hlasů a na spolupráci se domluvila s hnutím SPD a Motoristy. Třetí Babišova vláda byla jmenována v prosinci.
Babišem vedené hnutí ANO zatím neztrácí podporu. Podle prvního průzkumu preferencí od říjnových voleb, který vypracovala agentura STEM pro stanici CNN Prima News, by jej volilo 34,6 procenta respondentů.
Související
Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
Andrej Babiš , hnutí ANO , Karel Havlíček , Alena Schillerová , Richard Brabec (ANO) , Radek Vondráček (ANO)
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO
před 1 hodinou
Bez překvapení. Babiš obhájil post předsedy ANO, podpora Havlíčka byla ještě větší
před 2 hodinami
Putina ani jednání nezastavila. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
před 2 hodinami
Nebezpečné počasí hrozí na větším území. Meteorologové podruhé upřesnili varování
před 3 hodinami
Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou
před 4 hodinami
USA zasáhne nebezpečná zimní bouře. Berte ji vážně, apelují meteorologové
před 5 hodinami
Zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy
před 6 hodinami
Počasí aktuálně: Ledovka na Moravě trvá, platí i výstraha kvůli smogu
před 6 hodinami
V Praze začala velká tramvajová výluka. Dopravce zavádí náhradní dopravu
před 7 hodinami
Pavel připustil, že bude uvažovat o další prezidentské kandidatuře
před 8 hodinami
Počasí příští týden: Silné mrazy skončí, místo toho se vrátí sníh
včera
Na kancelář Ivana Bartoše zaútočil sekerou neznámý útočník
včera
Íránci režim kritizují za neschopnost ochránit obyvatelstvo. Celá situace se může změnit v krvavou lázeň, varuje Taterová
včera
Trump opět posunul hranice. Nová pravomoc agentů ICE děsí veřejnost, kdykoli mohou přijít ke komukoli domů
včera
K dosažení míru zbývá vyřešit zásadní bod. Proč je Donbas pro Rusko i Ukrajinu tak důležitý?
včera
Policie zadržela Číňana podezřelého ze špionáže. Měl sbírat informace k vydírání politiků
včera
Situace se zhoršuje. Proud vypadává na většině Ukrajiny, s kritickou situací se potýkají firmy i domácnosti
včera
Ve škole se střílí, nahlásil učitel policii. Chtěl vyzkoušet, jaká bude reakce
včera
Michal Strnad přepsal žebříček miliardářů. Stal se nejbohatším Čechem v historii
včera
K Íránu míří armáda amerických válečných lodí, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump oznámil, že směrem k Íránu míří „armáda“ amerických válečných lodí. Toto prohlášení, které zaznělo na palubě prezidentského speciálu Air Force One při návratu ze summitu v Davosu, přichází v době extrémního napětí vyvolaného brutálním potlačením protivládních protestů v Íránu a obavami z obnovení tamního jaderného programu.
Zdroj: Libor Novák