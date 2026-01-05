Táhla kotvu po dně, dokud nenarazila na kabely. Finsko zadrželo sabotážní loď plující z Ruska

Lodní doprava, ilustrační foto
Finské úřady na Silvestra zadržely nákladní loď Fitburg, kterou podezřívají z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky a Tallinn. Vyšetřování ukázalo, že plavidlo plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin táhlo kotvu po mořském dně desítky kilometrů, než narazilo na infrastrukturu patřící společnosti Elisa. Policie incident vyšetřuje jako závažné poškození cizí věci a pokus o sabotáž.

Kromě podezření ze sabotáže čelí posádka a provozovatelé lodi také obvinění z porušování sankcí Evropské unie. Finská celní správa potvrdila, že loď přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují přísná omezení pro dovoz do EU.

Loď, která vyplula z Petrohradu a měla namířeno do izraelské Haify, byla identifikována ve finské ekonomické zóně poté, co estonské úřady nahlásily anomálie na druhém podmořském kabelu společnosti Arelion.

Na palubě lodi bylo čtrnáct členů posádky pocházejících z Ruska, Gruzie, Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Finská policie dva z nich zatkla a dalším dvěma zakázala vycestovat ze země, dokud se neobjasní jejich role v celém incidentu.

Finský prezident Alexander Stubb poděkoval bezpečnostním složkám za rychlou reakci a zdůraznil, že Finsko je připraveno na hybridní hrozby všeho druhu.

Incident v Baltském moři vyvolal v regionu značné znepokojení, protože jde o další v řadě podivných poškození kritické infrastruktury od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Podobný případ řešily finské soudy i loni v souvislosti s tankerem Eagle S, tehdy se však nepodařilo prokázat úmyslné zavinění.

Aktuální případ lodi Fitburg, u níž byly nalezeny i sankcionované materiály, však vyšetřovatelé berou jako mnohem závažnější signál možné hybridní války.

Peking i Moskva se k situaci vyjadřují zdrženlivě, zatímco NATO v reakci na množící se sabotáže v oblasti zvýšilo přítomnost svých hlídek a průzkumných letounů. Evropská komise událost monitoruje a zvažuje další kroky k posílení bezpečnosti podmořských spojení.

před 5 hodinami

Je po Venezuele na řadě Grónsko? Frederiksenová poslala Trumpovi ostrý vzkaz

Bundeswehr, ilustrační fotografie. Analýza

Němci či Finové jdou příkladem. Evropa se připravuje na konflikt vysoké intenzity, může přijít kdykoliv

Evropa přechází k tvrdým obranným opatřením proti Rusku. Opevňování hranic, rostoucí vojenská role Německa, finská příprava na konflikt i rumunská ochota chránit Moldavsko ukazují jasný trend, kdy kontinent reaguje na ruskou agresi, hybridní tlak a slábnoucí jistotu amerického angažmá. Obrana se stává vlastní odpovědností Evropy a klíčovou podmínkou její stability.
USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Finsko tlačí na Trumpa: Ukrajina potřebuje rakety Tomahawk pro útoky na Rusko

Finský premiér Petteri Orpo vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby povolil Ukrajině používat americké řízené střely dlouhého doletu Tomahawk k úderům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Orpo, jehož země sdílí s Ruskem 1300 kilometrů dlouhou hranici a patří mezi nejvíce jestřábí evropské země v oblasti bezpečnosti, to uvedl v rozhovoru pro Politico.

Finsko Rusko lodní doprava

