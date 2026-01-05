Finské úřady na Silvestra zadržely nákladní loď Fitburg, kterou podezřívají z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky a Tallinn. Vyšetřování ukázalo, že plavidlo plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin táhlo kotvu po mořském dně desítky kilometrů, než narazilo na infrastrukturu patřící společnosti Elisa. Policie incident vyšetřuje jako závažné poškození cizí věci a pokus o sabotáž.
Kromě podezření ze sabotáže čelí posádka a provozovatelé lodi také obvinění z porušování sankcí Evropské unie. Finská celní správa potvrdila, že loď přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují přísná omezení pro dovoz do EU.
Loď, která vyplula z Petrohradu a měla namířeno do izraelské Haify, byla identifikována ve finské ekonomické zóně poté, co estonské úřady nahlásily anomálie na druhém podmořském kabelu společnosti Arelion.
Na palubě lodi bylo čtrnáct členů posádky pocházejících z Ruska, Gruzie, Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Finská policie dva z nich zatkla a dalším dvěma zakázala vycestovat ze země, dokud se neobjasní jejich role v celém incidentu.
Finský prezident Alexander Stubb poděkoval bezpečnostním složkám za rychlou reakci a zdůraznil, že Finsko je připraveno na hybridní hrozby všeho druhu.
Incident v Baltském moři vyvolal v regionu značné znepokojení, protože jde o další v řadě podivných poškození kritické infrastruktury od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Podobný případ řešily finské soudy i loni v souvislosti s tankerem Eagle S, tehdy se však nepodařilo prokázat úmyslné zavinění.
Aktuální případ lodi Fitburg, u níž byly nalezeny i sankcionované materiály, však vyšetřovatelé berou jako mnohem závažnější signál možné hybridní války.
Peking i Moskva se k situaci vyjadřují zdrženlivě, zatímco NATO v reakci na množící se sabotáže v oblasti zvýšilo přítomnost svých hlídek a průzkumných letounů. Evropská komise událost monitoruje a zvažuje další kroky k posílení bezpečnosti podmořských spojení.
Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.
Zdroj: Libor Novák