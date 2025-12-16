ANALÝZA | Němci či Finové jdou příkladem. Evropa se připravuje na konflikt vysoké intenzity, může přijít kdykoliv

Evropa přechází k tvrdým obranným opatřením proti Rusku. Opevňování hranic, rostoucí vojenská role Německa, finská příprava na konflikt i rumunská ochota chránit Moldavsko ukazují jasný trend, kdy kontinent reaguje na ruskou agresi, hybridní tlak a slábnoucí jistotu amerického angažmá. Obrana se stává vlastní odpovědností Evropy a klíčovou podmínkou její stability.
Severoatlantická aliance otevřeně varuje před reálným rizikem přímého střetu s Ruskem. Její generální tajemník Mark Rutte podle britské stanice BBC uvedl, že Moskva by mohla v horizontu pěti let zaútočit na některý ze států NATO, a upozornil na zintenzivnění ruských hybridních operací napříč Evropou. Podle něj se Evropa nesmí spoléhat na uklidňující signály z Kremlu, které Rusko vydávalo i bezprostředně před invazí na Ukrajinu v roce 2022.
Rutte zároveň poukázal na strukturální nerovnováhu mezi ruskou a evropskou připraveností. Ruská ekonomika funguje v režimu válečné výroby a tempo produkce zbraní výrazně převyšuje kapacity většiny západních států. Hybridní útoky se mezitím stávají běžnou součástí bezpečnostního prostředí. Podle vedení NATO proto již nejde o hypotetickou hrozbu, ale o otázku času, přičemž klíčovým rizikem zůstává nedostatečná připravenost Evropy reagovat dostatečně rychle a v potřebném rozsahu.
Debaty o evropském posilování obrany se konečně proměňují v konkrétní opatření v terénu. Nejzřetelněji se tento posun projevuje na východní hranici Evropské unie, kde se dlouhodobé obavy z nestability promítají do výstavby fyzických bariér a rozšiřování vojenské a bezpečnostní infrastruktury. Zvláštní pozornost v tomto ohledu vzbuzuje zapojení Německa do ochrany polských hranic s Běloruskem a Ruskem – krok, který by byl ještě nedávno politicky obtížně představitelný.
Nasazení jednotek Bundeswehru v rámci polského projektu Východní štít je oficiálně označováno za technickou, neútočnou misi zaměřenou na ženijní práce a podporu obranné infrastruktury, jak informoval server Militarnyi. Už samotná opatrnost této formulace však ukazuje citlivost celé záležitosti. Německo, které po druhé světové válce systematicky budovalo svou identitu na vojenské zdrženlivosti a vyhýbání se symbolickým návratům na východ Evropy, se nyní přímo podílí na budování opevnění v prostoru s výraznou historickou zátěží.
Tento krok v sobě nese zřejmý paradox. Německo se vrací do regionu, kde jeho vojenská přítomnost v minulosti představovala hrozbu, tentokrát však v roli spojence a v rámci kolektivní obrany NATO. Nejde o jednostranné prosazování moci, ale o součást alianční strategie zaměřené na odstrašení a posílení stability. Přesto nelze přehlížet symbolický rozměr tohoto zapojení ani skutečnost, že Berlín tímto krokem definitivně opouští představu, že ekonomická provázanost a politický dialog samy o sobě postačují k zajištění bezpečnosti.
Pro Polsko má německá účast význam, který dalece přesahuje praktickou rovinu. Představuje potvrzení, že bezpečnostní rizika na východní hranici Unie nejsou vnímána jako regionální problém, ale jako otázka celoevropské stability. Zároveň jde o nepřímé přiznání, že dosavadní evropský přístup, založený převážně na diplomacii a absenci viditelných obranných struktur, narazil na své limity.
Posilování východní hranice Polska – a s ním i zapojení Německa – přitom nelze chápat pouze jako reakci na konvenční vojenskou hrozbu. Stále výrazněji se ukazuje, že hlavním zdrojem tlaku je hybridní válka, tedy kombinace migračních, bezpečnostních, informačních a logistických nástrojů, jejichž cílem není přímá vojenská konfrontace, ale dlouhodobé oslabování stability a soudržnosti státu.
Opakované odhalování nelegálních tunelů na polsko-běloruské hranici tento trend jasně ukazuje v praxi, jak upozornila americká stanice CNN. Nejde o izolované nebo spontánní pokusy o překročení hranice, ale o organizované operace, které systematicky testují odolnost hraniční ochrany. Migrace se v tomto kontextu mění v nástroj nátlaku, který je relativně levný, politicky citlivý a obtížně řešitelný tradičními bezpečnostními prostředky. Každý takový incident zatěžuje bezpečnostní složky, vyvolává vnitropolitické napětí a zároveň prohlubuje rozpory mezi evropskými státy ohledně odpovědnosti a solidarity.
Výstavba plotů, zákopů a další technické infrastruktury se tak propojuje s širší bezpečnostní strategií. Tyto prvky samy o sobě nepředstavují komplexní řešení, ale vytvářejí základní obrannou vrstvu proti aktivitám, které se pohybují na hraně mezi kriminalitou a státem řízenými operacemi. Hybridní tlak totiž neútočí přímo, naopak obchází zavedená pravidla, podkopává instituce a systematicky hledá slabá místa. Tunely, narušování vzdušného prostoru či řízené migrační vlny mají společný cíl: zpochybnit schopnost státu kontrolovat vlastní území.
V tomto světle získává německé zapojení další význam. Nejde pouze o gesto solidarity s Polskem, ale o uznání, že hybridní hrozby se neřídí státními hranicemi ani formálními aliančními liniemi. Pokud by se tyto metody ukázaly jako účinné, lze očekávat jejich rychlé rozšíření i do dalších částí Evropy. Berlín tím nepřímo přiznává, že obrana dnes nezačíná na vlastním území, ale tam, kde je tlak nejintenzivnější.
Role Německa se na východě Evropy dále prohlubuje a nabývá strategického významu, který přesahuje rámec jednotlivých misí či symbolických gest. Berlín se postupně profiluje jako klíčový bezpečnostní aktér regionu a zároveň jako stát, který je ochoten nést náklady spojené s dlouhodobou konfrontací s Ruskem. Rozhodnutí výrazně navýšit vojenskou pomoc Ukrajině, o němž informoval server Politico, tento posun potvrzuje.
Dohoda vládních stran o dodatečné podpoře Kyjeva ve výši tří miliard eur a navýšení celkové pomoci na 11,5 miliardy eur představuje nejvyšší úroveň německého zapojení od začátku ruské invaze v roce 2022. V situaci, kdy americká podpora kolísá a evropská vojenská pomoc v posledních měsících znatelně oslabila, se Německo staví do role hlavního pilíře evropské podpory Ukrajině. Směřování prostředků na dělostřelectvo, drony, obrněnou techniku a systémy protivzdušné obrany Patriot zároveň ukazuje, že nejde o symbolickou pomoc, ale o podporu klíčových schopností pro vedení moderního konfliktu.
Zásadní význam má i rozpočtový rámec, v němž se toto rozhodnutí odehrává. Schválení rozsáhlého zadlužení a reformy, která do značné míry vyňala výdaje na obranu a pomoc Ukrajině z ústavní dluhové brzdy, znamená historický zlom v německé fiskální i bezpečnostní politice. Země, která byla po desetiletí synonymem rozpočtové disciplíny a vojenské zdrženlivosti, dává jasně najevo, že obrana a geopolitická stabilita mají přednost i za cenu výrazného nárůstu dluhu.
V kombinaci s rostoucí přítomností Bundeswehru na východním křídle NATO a zapojením do posilování hranic Unie se rýsuje obraz Německa jako stále sebevědomější vojenské mocnosti. Nejde přitom o náhlý obrat, ale o postupnou a systematickou proměnu, urychlenou ruskou agresí proti Ukrajině a oslabením transatlantické jistoty. Berlín tím reaguje na realitu, v níž Evropa nemůže automaticky spoléhat na rozhodné a trvalé vedení ze strany Spojených států.
Význam Německa dále roste i proto, že ostatní evropské státy čelí omezením – ať už politickým, finančním nebo průmyslovým. Pokles evropské vojenské pomoci Ukrajině a nejistota kolem využití zmrazených ruských aktiv ukazují, jak obtížné je udržet dlouhodobé tempo podpory. Německo se v tomto kontextu jeví jako jeden z mála států, který je schopen kombinovat finanční kapacitu, průmyslové zázemí i politickou vůli.
Finský medvěd se probouzí
Vedle Německa se do popředí evropské bezpečnostní transformace stále výrazněji dostává také Finsko. Zatímco Berlín posiluje svou roli především skrze alianční závazky, financování a podporu Ukrajiny, Helsinky jdou cestou praktické, dlouhodobě ukotvené obranné přípravy, vycházející z bezprostřední zkušenosti s Ruskem jako sousedem. Finský přístup tak doplňuje německý posun a společně vytvářejí obraz Evropy, která se systematicky připravuje na konflikt vysoké intenzity.
Finské ozbrojené síly v posledních měsících otevřeně prezentují podzemní opevňovací systémy, jejichž vývoj byl urychlen zkušenostmi z války na Ukrajině. Armáda je označuje za klíčový základ dalšího rozvoje obranných schopností. Nejde přitom o improvizované úkryty, ale o komplexní infrastrukturu, která integruje bojové, logistické i obytné prostory do jednoho funkčního celku. Důraz je kladen na zónování, omezení účinků výbuchů a schopnost dlouhodobého provozu v podmínkách intenzivního ostřelování.
Finská doktrína otevřeně reflektuje proměnu moderního bojiště. Úkryty jsou navrženy s ohledem na hrozbu dronů, včetně kamikadze bezpilotních prostředků, a proto jsou vstupy a průchody vybaveny ochrannými prvky, sítěmi a zpevněnými koridory. Součástí systému jsou i speciální odpalovací plochy, které umožňují nasazení vlastních dronů přímo z podzemí, aniž by byli operátoři vystaveni přímému riziku. Technické řešení jde ruku v ruce s důrazem na výcvik, který počítá s bojem v omezených prostorech a s plynulým přechodem mezi zázemím a krytem.
Tento přístup zapadá do širšího finského bezpečnostního myšlení, které se výrazně liší od dlouho převládajícího optimismu v západní Evropě. Finsko se nikdy zcela nespoléhalo na představu trvalého míru a po vstupu do NATO své obranné plánování ještě více zintenzivnilo. Otevřené přizpůsobování infrastruktury zkušenostem z Ukrajiny zároveň vysílá jasný signál, že Helsinky nepovažují konflikt za regionální anomálii, ale za model budoucích válek v Evropě.
Do stejného rámce zapadá i rozhodnutí Finska a Litvy zahájit výrobu protipěchotních min a odstoupit od Ottawské úmluvy. Jde o krok, který by byl ještě před několika lety politicky obtížně obhajitelný, dnes je však prezentován jako nezbytná reakce na ruskou vojenskou hrozbu. Zájem domácího obranného průmyslu ukazuje, že Finsko nepřipravuje pouze krizová opatření, ale buduje dlouhodobou kapacitu pro případ rozsáhlejšího konfliktu.
V kombinaci s německým posunem směrem k aktivnímu vojenskému lídrovi se tak rýsuje nový bezpečnostní obraz Evropy. Německo přebírá odpovědnost v roli strategického financujícího a logistického centra, zatímco Finsko představuje model státu, který systematicky připravuje společnost, infrastrukturu i armádu na nejhorší scénáře. Společným jmenovatelem je odklon od iluze, že konflikt lze trvale odvrátit politickými nástroji.
Rumunsko je ochotné bránit slabého souseda
Vedle Německa a Finska se do stále zřetelnějšího bezpečnostního přeskupování východní Evropy hlásí také Rumunsko, jehož role je specifická především přímou vazbou na Moldavsko, jak informoval server United24. Bukurešť se tak ocitá v pozici regionálního garanta stability na jihovýchodním křídle Evropy, kde se prolínají klasická vojenská rizika s dlouhodobým hybridním tlakem Moskvy.
Prohlášení nejvyššího velitele rumunské armády generála Gheorghiță Vlada, že Rumunsko je připraveno pomoci Moldavsku v případě ruské agrese, nepředstavuje pouhou diplomatickou frázi. Naopak zapadá do postupně artikulované doktríny, podle níž Bukurešť považuje bezpečnost Moldavska za součást vlastní strategické odpovědnosti. Společné obranné programy, výcvik a institucionální spolupráce naznačují, že rumunská podpora již nyní přesahuje symbolickou rovinu.
Zvláštní význam má právní a politický rámec, na který rumunské vedení otevřeně odkazuje. Existence národních zákonů umožňujících pomoc vlastním občanům v zahraničí v případě války vytváří prostor pro široké spektrum opatření – od politických kroků přes logistickou podporu až po vojenské angažmá. V kontextu Moldavska, kde značná část obyvatel disponuje rumunským občanstvím, tím Bukurešť vysílá jasný signál, že případná destabilizace země by měla přímé důsledky i pro Rumunsko samotné.
Rumunské vojenské plánování zároveň otevřeně počítá s hybridními scénáři. Přestože přímý ruský útok na členský stát NATO označují rumunští představitelé za nepravděpodobný, důsledně zdůrazňují, že žádná varianta nemůže být vyloučena. Důraz na ruské operace „pod cizí vlajkou“, informační manipulaci a využívání zástupných struktur odpovídá realitě moldavského bezpečnostního prostředí, které je dlouhodobě ovlivňováno ruskou přítomností v Podněstří.
Právě Podněstří zůstává klíčovým rizikovým faktorem. Přibližně tisíc až patnáct set ruských vojáků, oficiálně označovaných za mírové síly, představuje podle Kišiněva nástroj politického a vojenského tlaku. Obavy z možného navýšení tohoto kontingentu a zprávy o cvičeních simulujících útok na Bukurešť posilují vnímání regionu jako potenciálního ohniska eskalace, byť v hybridní, nikoli nutně otevřené podobě.
Omezení amerického angažmá
Soubor kroků, které v posledních letech podnikají jednotlivé evropské státy, se odehrává v době rostoucí nejistoty ohledně dlouhodobé role Spojených států v evropské bezpečnosti. Ačkoli vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alexus Grynkewich podle serveru Politico veřejně ujišťuje, že případné snížení americké vojenské přítomnosti neohrozí obranyschopnost kontinentu, samotná debata o přesunu amerických sil do indicko-pacifického regionu zásadně mění strategické uvažování evropských metropolí.
Postupné stahování amerických jednotek z Evropy, včetně nedávného odchodu části sil z Rumunska, posiluje tlak na evropské spojence, aby převzali větší díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost. Tento trend je umocněn politickými signály z Washingtonu, které opakovaně zpochybňují automatickou povahu amerických závazků, a to i v kontextu hybridních incidentů na území členských států NATO. Přestože alianční struktury podle velení NATO fungují bez narušení, nejistota ohledně budoucího nastavení transatlantických vztahů zůstává.
V tomto kontextu získávají kroky Německa, Finska, Rumunska a dalších států širší význam. Nejde o izolované reakce na jednotlivé krize, ale o součást postupného přizpůsobování Evropy bezpečnostní realitě, v níž nelze spoléhat na trvalou a nezpochybnitelnou americkou vojenskou převahu. Zvyšování obranných rozpočtů, budování infrastruktury, posilování východního křídla NATO i otevřená příprava na hybridní scénáře ukazují, že Evropa začíná jednat s vědomím dlouhodobého rizika.
Varování zpravodajských služeb před možným testováním kolektivní obrany NATO ze strany Ruska v horizontu několika let, spolu s pokračující válkou na Ukrajině a narůstající intenzitou hybridních útoků, podtrhují naléhavost těchto změn. Samotné politické deklarace ani alianční procedury nejsou dostatečnou zárukou bezpečnosti, pokud nejsou podloženy reálnými schopnostmi a připraveností členských států.
Závěr, který z tohoto vývoje vyplývá, je zřejmý. Evropa musí počítat s tím, že odpovědnost za vlastní obranu bude stále více ležet na jejích bedrech. Neznamená to oslabení NATO, ale nutnost vyváženějšího rozdělení zátěže uvnitř aliance. Připravenost, a to jak vojenská, tak průmyslová i politická, se stává základní podmínkou evropské stability. Bez systematického posilování těchto schopností by kontinent zůstal vystaven rizikům, na která by reagoval pozdě a z pozice slabosti.
