Německo schválilo dobrovolnou vojenskou službu. Čekají se protesty mladých

Německý parlament schválil zavedení dobrovolné vojenské služby ve snaze posílit národní bezpečnost v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Podle BBC jde o zásadní změnu v přístupu Berlína k armádě, která by se podle kancléře Friedricha Merze měla stát nejsilnějším konvenčním vojskem v Evropě.
Podle nově platné legislativy budou od ledna příštího roku všichni čerstvě dospělí lidé v Německu dostávat dotazník, jehož prostřednictvím si chce stát udělat přehled o tom, kdo má zájem a ochotu připojit se k armádě. Pro muže bude povinností ho vyplnit, ženy si mohou vybrat.
Studenti škol napříč zemí avizovali, že se v případě schválení změny zapojí hned v pátek do protestů, které se mají uskutečnit v desítkách německých měst. "Nechceme trávit půlrok zavření v kasárnách, tréninkem drilu a poslušnosti a učením se, jak zabíjet. Válka nenabízí žádnou budoucnost a ničí naše životy," uvedli organizátoři.
Vláda tvrdí, že samotná vojenská služba bude dobrovolná, co nejdéle to bude možné. Od července 2027 se ale všichni osmnáctiletí muži mají povinně podrobovat zdravotním prohlídkám. Ministr obrany Boris Pistorius řekl, že v případě útoku na Německo už nebude čas zjišťovat, kdo je schopný bránit zemi.
Německo ukončilo povinnou vojenskou službu v roce 2011. Bundeswehr má momentálně přes 180 tisíc vojáků a chce početní stav navýšit o 20 tisíc příslušníků v příštím roce. Dlouhodobým cílem Berlína je mít 260 tisíc profesionálních vojáků a přibližně 200 tisíc rezervistů.
Němci aktuálním rozhodnutím parlamentu následují sousední Francouze, kteří v listopadu odsouhlasili desetiměsíční dobrovolný vojenský trénink pro osmnácti a devatenáctileté muže.
Související
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností
Aktuálně se děje
před 13 minutami
V USA padl první trest v případu smrti herce Matthewa Perryho
před 1 hodinou
Nedorozumění vedlo k policejnímu zásahu ve škole v Praze
Aktualizováno před 1 hodinou
Zemřel populární moderátor Patrik Hezucký
před 2 hodinami
Německo schválilo dobrovolnou vojenskou službu. Čekají se protesty mladých
před 3 hodinami
Obchod roku: Vzniká obří streamovací gigant, Netflix kupuje Warner Bros., HBO a CNN
před 4 hodinami
Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci
před 4 hodinami
Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik
před 5 hodinami
Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO
před 5 hodinami
Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů
před 6 hodinami
Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat
před 7 hodinami
Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom
před 7 hodinami
Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska
před 8 hodinami
Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu
před 9 hodinami
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
před 9 hodinami
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
před 10 hodinami
Rusko má kapacity napadnout nejen Evropu. Rádo jich využije, když vycítí slabost
před 10 hodinami
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
před 11 hodinami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
včera
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
Prezident Petr Pavel oznámil, že v úterý 9. prosince v 9 hodin jmenuje Andreje Babiše do funkce předsedy vlády. Toto rozhodnutí učinil poté, co předseda hnutí ANO splnil prezidentovu podmínku. Pavel konkrétně ocenil jasný a srozumitelný způsob, jakým Babiš dostál jejich dohodě a veřejně oznámil, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů.
Zdroj: Libor Novák