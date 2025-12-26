Odveta za vraždění křesťanů. Trump nařídil útok proti teroristům v Nigérii

Americký prezident Donald Trump nařídil útok proti islámským teroristům v Nigérii, kterým již dříve pohrozil odvetou za vraždění křesťanů v této africké zemi. Nigerijští představitelé potvrdili, že na koordinaci úderů spolupracovali s Washingtonem.
"Spojené státy dnes na můj rozkaz jako vrchního velitele zahájily mocný a smrtící útok proti teroristům z IS v severozápadní Nigérii, kteří útočí a zabíjejí primárně nevinné křesťany," uvedl Trump na sociální síti Truth Social.
Šéf Bílého domu upozornil, že nigerijské teroristy předem varoval, že pokud neskončí s krveprolitím, přijde americká odveta. "Ministerstvo války provedlo množství perfektních úderů, jakých jsou schopné jen Spojené státy. Naše země pod mým vedením neumožní radikálnímu islámskému terorismu prosperovat," dodal Trump.
Nigerijský ministr zahraničí Yusuf Maitama Tuggar řekl britské stanici BBC, že šlo o společnou operaci obou zemí, jejímž cílem byli teroristé. Úder se plánoval delší dobu a při plánování posloužily zpravodajské informace od nigerijské strany. Šéf diplomacie nevyloučil další útoky, vše podle jeho slov vyplyne z rozhodnutí vedení obou zemí.
Ministerstvo zahraničí v pátek vydalo prohlášení, v němž potvrdilo, že Nigérie se účastní strukturované bezpečnostní spolupráce s mezinárodními partnery, včetně Spojených států amerických, která se týká boje s neutuchající hrozbou terorismu a násilného extremismu.
Podle organizací, které ve světě monitorují násilné činy, ale neexistují věrohodné důkazy, které by potvrzovaly, že v Nigérii dochází k vraždění křesťanů ve větší míře než k vraždění muslimů.
