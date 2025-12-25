Na Kilimandžáru se zřítil vrtulník s pěti lidmi na palubě. Mezi mrtvými jsou čeští turisté

Na nejvyšší hoře Afriky, tanzanském Kilimandžáru, došlo k tragické havárii vrtulníku, která si vyžádala životy všech osob na palubě. Stroj se zřítil v náročném horském terénu, přičemž záchranné týmy, které na místo dorazily krátce po nehodě, potvrdily, že nikdo z cestujících ani posádky neštěstí nepřežil.
Vrtulník byl podle dostupných informací využíván pro přepravu turistů nebo v rámci logistické podpory pro expedice směřující na vrchol. Přesné příčiny pádu jsou v současné době předmětem vyšetřování tanzanských leteckých úřadů a policie.
Práci vyšetřovatelů však komplikuje vysokohorské prostředí a proměnlivé povětrnostní podmínky, které jsou pro tuto oblast typické.
Svědci z řad horských průvodců a nosičů popsali, že slyšeli neobvyklý zvuk motoru, po kterém následoval náraz. Identita obětí zatím nebyla oficiálně zveřejněna, úřady nejprve kontaktují pozůstalé. Podle webu Tanzania Times jsou mezi oběťmi dva turisté z České republiky.
Tato tragédie vyvolala v Tanzanii vlnu zármutku a znovu otevřela diskusi o bezpečnosti letecké dopravy v náročných podmínkách národního parku Kilimandžáro.
Kilimandžáro je jednou z nejpopulárnějších turistických destinací na světě a lety vrtulníkem se zde využívají stále častěji, a to jak pro vyhlídkové lety, tak pro rychlou evakuaci osob s výškovou nemocí.
Úřady slíbily, že po skončení vyšetřování zveřejní podrobnou zprávu, která objasní, zda za nehodou stála technická závada, lidské pochybení nebo extrémní počasí.
