Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.
Co se týče plzeňské posily do defenzivy v osobě Dávida Krčíka, tak ten se se západočeským klubem dohodl na tříapůlletém angažmá. „Dávid je velmi kvalitní stoper, který se vypracoval ve výraznou ligovou osobnost. Kromě defenzivních úkolů má i velmi dobrou rozehrávku a schopnost zapojit se do týmové ofenzivy, což jasně dokazují statistiky. Navíc jej velmi dobře zná i náš trenér Martin Hyský, který s ním spolupracoval v Karviné,“ uvedl k tomuto transferu konkrétně nový sportovní ředitel Viktoriánů Martin Vozábal.
„Nabídka Viktorky mě velmi potěšila a hned jsem měl jasno, že chci tuto výzvu přijmout. Dostavil se u mě pocit štěstí i vděčnosti, že mohu být v klubu, jako je Viktoria Plzeň. Jsem připravený týmu i klubu co nejvíce pomoci, abychom byli úspěšní,“ nechal se slyšet po příchodu do klubu Krčík.
Před tímto angažmá tento šestadvacetiletý slovenský fotbalista působil tři roky ve zmiňované Karviné a tam se postupem času z něj stala opora mužstva. V české lize Krčík dosud nastoupil do 73 zápasů, během kterých zaznamenal 10 branek. Právě probíhající sezóna 2025/26 je ta jeho dosud nejúspěšnější, neboť v ní za 19 kol vstřelil šest gólů a k tomu dvě asistence. Díky této statistice je tak nejproduktivnějším obráncem soutěže.
Krčík je tak prvním hráčem, který přišel do západočeského klubu v době, kdy už patří nejbohatšímu Čechovi, miliardáři Michalu Strnadovi. Už dříve klub uvedl, že právě pod jeho vedením bude chtít klub přes zimu vhodně doplnit kádr. Pokud se nepočítají dva návraty z hostování – Daniel Vašulín z Olomouce a univerzál Tom Slončík z Hradce Králové.
Blíže nespecifikovanou, avšak také víceletou smlouvu podepsal s vedením Olomouce taktéž šestadvacetiletý křídelník Slovinec Danijel Šturm. Toho si Hanáci vyhlédli v týmu svého soupeře v Konferenční lize Celje. Má se jednat o rekordní přestup v historii klubu, ale zatím se přesná částka neví. Jak uvádí web transfermarkt.de, do slovinského celku přišlo nejvíce peněz za nigerijského útočníka Chukwubuikema Ikwuemesiho, který odešel do Salernitany za 1,8 milionu eur (v přepočtu zhruba 44 milionů korun).
Jeho služby se budou Olomouci hodit, zvláště poté, co s odřenýma ušima postoupila do vyřazovací fáze Konferenční ligy. Sportovní manažer Olomouce Pavel Hapal si ho zřejmě vyhlédl už ze svého dřívějšího působení v Ostravě, kde byl jako trenér a kdy se v léte právě s Baníkem utkal s Celje v předkole. „Viděli jsme Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ uvedl k tomu Hapal konkrétně.
Nová akvizice ho doplnila následovně: „Zaujal mě nový projekt Sigmy. Mluvil jsem s generálním sportovním manažerem Hapalem i trenérem Janotkou. Líbila se mi vize, kterou mi představili. Bylo to nakonec jednoduché rozhodnutí.“
Kromě svého klubového působení se neztratil ani na reprezentační úrovni. Především ve druhé polovině letošního roku byl základem pro slovinskou reprezentaci. Ve slovinské lize pak během minulé sezóny vstřelil 13 branek a přidal šest asistencí, zatímco letos na podzim měl bilanci 5+5.
Nadělovalo se i v Pardubicích, kde přivítali ztraceného syna. Na východ Čech totiž zpátky zamířil po roce a půl Michal Hlavatý. A to navzdory tomu, že právě před rokem a půl zamířil na sever Čech pro Pardubice za rekordní částku, konkrétně za zhruba 20 milionů korun. S Libercem navíc tehdy podepsal kontrakt až do roku 2028.
S Pardubicemi nyní podepsal 4,5letou smlouvu. „Michal přichází do našeho klubu potřetí, a jsem za to moc rád. Zažil toho s námi hodně. Přichází do známého prostředí ve svých nejlepších letech. Věřím, že pro nás bude velkou posilou - jak na hřišti, tak v kabině. Vidíme v něm velkou zkušenost, i proto jsme se dohodli na čtyřapůlleté smlouvě,“ nechal se k pikantnímu přestupu slyšet předseda pardubického představenstva Vít Zavřel.
Jak informuje sport.cz, místo Hlavatého by měl opačným směrem zamířit Vojtěch Sychra, ovšem ani jedna ze zainteresovaných stran o tom nechtěla mluvit. Podle posledních informací i tak ale měla proběhnout zdravotní prohlídka.
Odchod Hlavatého z Liberce je ale potvrzeným faktem. „Michal Hlavatý byl po vstupu do Slovanu naším prvním velkým transferem. Samotný proces byl velmi náročný a z pohledu klubu šlo o jeden z nejvýznamnějších přestupů v jeho historii. Tehdy si nikdo z nás neuměl představit, že náš společný příběh skončí už po roce a půl. Ne vždy se ale věci vyvíjejí tak, jak si je člověk na začátku představuje,“ řekla Petra Kania, předsedkyně správní rady Slovanu Liberec.
Pod Ještědem postupem času vypadl ze základní sestavy, naposledy se tam objevil v derby s Jabloncem. „Chci se s vámi rozloučit po tom roce a půl. Doufal jsem, že z osobního i týmového hlediska bude asi lepší, a hlavně z osobního, že bude delší, ale ne vždy je všechno tak, jak si naplánujeme,“ rozloučil se s libereckými fanoušky Hlavatý ve videu. „Je vaše velká zásluha, že tendence výkonnosti a výsledků šla na konci letošního podzimu nahoru a doufám, že to tak bude pokračovat. Přál bych hlavně vám fanouškům a klukům v týmu, abychom… teda teď už abyste zažili úspěch,“ dodal s přeřeknutím.
V dresu Liberce odehrál nakonec 45 duelů, během nichž zaznamenal 6 gólů a 9 asistencí. „Bez jeho gólů a asistencí v minulé sezoně bychom jen těžko bojovali až do poslední minuty posledního kola o účast ve skupině o titul. Významný byl také jeho přínos na začátku aktuální sezony. Věříme, že body, k nimž nám Michal v této sezoně pomohl, budou zásadní pro naši snahu o návrat Slovanu Liberec do evropských pohárů. Fanoušky chceme ujistit, že tento odchod vedení klubu důkladně zvažovalo a jsme přesvědčeni o tom, že jak pro klub, tak pro Michala, se jedná o nejlepší krok,“ dodala Kania.
