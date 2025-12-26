Rusové při útoku na Oděsu poškodili loď pod vlajkou Slovenska

Rusové i v pátek pokračovali ve vzdušných úderech proti cílům na Ukrajině. Tentokrát podle dostupných informací zasáhli i loď plující pod vlajkou Slovenska. Poškozeno bylo v Oděse i další plavidlo, v přístavu po útoku hoří.
Ruská armáda v posledních dnech zintenzivnila útoky na Oděsu, přístavní město na pobřeží Černého moře. Moskva se tak snaží ochromit ukrajinskou námořní dopravu. K zatím poslednímu útoku došlo v noci ze čtvrtka na pátek.
Podle ukrajinského vicepremiéra došlo k zasažení a poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou. Kuleba to uvedl na sociální síti Telegram, kde dále informoval, že poškozena byla i loď s vlajkou Palau, ostrovní země v Oceánii. Útok také způsobil požár v přístavu, s plameny bojují hasiči. Zároveň dochází k výpadkům dodávek elektrické energie.
"Nepřítel pokračuje ve svých pokusech zničit logistiku ukrajinských námořních přístavů a podkopat ekonomiku a potravinovou bezpečnost," poznamenal Kuleba.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země. Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj v pátek ráno sdělil, že by se výhledově měl setkat s americkým protějškem. "Dohodli jsme se na jednání na nejvyšší úrovni - s prezidentem Trumpem - v blízké budoucnosti. Hodně toho může být rozhodnuto před Novým rokem," konstatoval.
Trump tlačí na obě válčící strany, aby se dohodly na ukončení války, ale zatím se marně hledá shoda ohledně zásadních témat. Moskva totiž požaduje, aby si udržela ty části ukrajinského území, kterých se již vojensky zmocnila. Američtí zpravodajci zároveň nadále upozorňují, že ruský prezident Vladimir Putin stále chce obsadit celou Ukrajinu a obnovit ruský vliv v evropských zemích, které se za dob Sovětského svazu řadily k východnímu bloku a byly pod vlivem Kremlu.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Ukrajina jedná neustále. Zelenského čeká další setkání s Trumpem
Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi
válka na Ukrajině , Oděsa, Ukrajina
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Rusové při útoku na Oděsu poškodili loď pod vlajkou Slovenska
před 58 minutami
Ukrajina jedná neustále. Zelenského čeká další setkání s Trumpem
před 1 hodinou
Dívka z Olomoucka zastřelila matku. Hrozí jí až výjimečný trest
před 3 hodinami
Počasí přinese o víkendu silné noční mrazy, během dne se oteplí
včera
Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi
včera
Nejvlivnější osobou v Evropě je Trump, ukazuje prestižní žebříček
včera
Ukrajinská armáda provedla raketami Storm Shadow masivní úder na ruskou energetickou infrastrukturu
včera
Pentagon: Čína v roce 2027 rozpoutá válku s Tchaj-wanem
včera
Izraelská policie zatkla palestinského muže. Převlékl se za Santa Clause
včera
Předvánoční úspěchy českých sportovců, které dávají naději směrem k Zimním olympijským hrám
včera
Ještě v neděli závodil, před Štědrým dnem ho našli v hotelu. Zemřel biatlonista Bakken
včera
Zůna ukázal SPD tvrdou realitu. Bohužel však skončil dříve, než vůbec začal
včera
Na Kilimandžáru se zřítil vrtulník s pěti lidmi na palubě. Mezi mrtvými jsou čeští turisté
včera
Papež vyzval Ukrajinu a Rusko, aby zasedly k jednomu stolu a začaly jednat
včera
Soud poslal MMA zápasníka Karlose Vémolu do vazby
včera
Turecko zadrželo stovku sympatizantů Islámského státu. Chystali teroristické útoky během novoročních oslav
včera
Islámský stát v tichosti opět sílí. Vytváří statisíce nových uprchlíků
včera
Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina
včera
Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena
včera
Počasí bude mrazivé i po svátcích, o víkendu se přidá sněžení
Zbytek vánočního týdne se ponese v duchu pravého zimního počasí, které potěší milovníky slunka i mrazivých rán.
Zdroj: Libor Novák