Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy

26. prosince 2025 18:31

Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů. 

Hřiba, který stranu samostatně dovedl v říjnových sněmovních volbách jako volební lídr do Poslanecké sněmovny, se o předsednický post utká s ostravským komunálním politikem Davidem Witoszem. Ten klade důraz na posílení komunální politiky, práci odspodu a schopnost strany mluvit s lidmi mimo velká města.

O místopředsednická místa se budou ucházet šéfka poslanců Olga Richterová, poslankyně Kateřina Stojanová, poslanec Martin Šmída, podnikatel a inovátor Jiří Hlavenka a student Zacharias Samuel Fischer. Celostátní fórum se uskuteční v sobotu 17. ledna v jihočeských Prachaticích. 

Úřadující předseda strany Hřib již dříve potvrdil, že bude obhajovat funkci. "Je to logický krok, volební výsledek nám dává za pravdu," řekl pro CNN Prima News. Dále zmínil, že nehodlá měnit svou vizi. Piráti mají podle Hřiba nabízet alternativu k Babišově vládě, která v těchto dnech vzniká. 

"Být úspěšnou opoziční stranou, která přesně pojmenovává kroky vlády, nabízí konkrétní řešení, ať už v oblasti protikorupčních zákonů nebo podpory dostupného bydlení, a je ochotná a schopná jednat napříč nejen tím, co se týče naplňování našeho programu, ale i hledat cesty, jak zamezit různým podivným praktikám vládnoucích," nastínil Hřib.

Hřib do letošního října působil výhradně v pražské politice. Zastupitelem na magistrátu se stal v říjnu 2018, přes čtyři roky byl primátorem hlavního města. V posledních letech působil na pozici náměstka primátora pro dopravu. Od loňského listopadu je předsedou Pirátů, v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše.

Letos v říjnu se pak stal poslancem, když Piráty jako volební lídr dovedl opět samostatně do Poslanecké sněmovny. Strana získala 8,97 procenta hlasů a celkem 18 poslanců, kteří jsou součástí sněmovní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů.

