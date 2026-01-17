Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole

Česká pirátská strana má o svém vedení jasno. Dosavadní předseda Zdeněk Hřib v sobotním hlasování Celostátního fóra v Prachaticích přesvědčivě obhájil svou pozici a stranu povede i v nadcházejících dvou letech. Zvítězil hned v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 469 z celkem 611 přítomných členů. Jeho protikandidát David Witosz obdržel 257 hlasů a Hřibovi k úspěchu pogratuloval s tím, že Piráti i nadále zůstávají živou a demokratickou stranou plnou různých názorů.
Hřib ve své děkovné řeči zdůraznil, že znovuzvolení vnímá především jako potvrzení správnosti kurzu, který Piráti nastoupili koncem roku 2024. Podle něj je jeho vítězství velkým závazkem nejen vůči členské základně, ale i voličům, kteří v Pirátech vidí sílu schopnou posunout Českou republiku kupředu. Předseda jasně deklaroval, že strana nehodlá ze své vytyčené cesty uhýbat a jejím ambiciózním cílem je návrat do příští vlády.
„Děkuji všem Pirátkám a Pirátům za důvěru. Beru ji ale především jako velký závazek. Vůči vám, vůči celé Pirátské straně, i vůči lidem, kteří nám ve volbách dali důvěru a vidí v nás sílu, která může posunout Česko dopředu. Zároveň ji beru jako potvrzení toho, že směr, kterým jsme se společně vydali v listopadu 2024, byl ten správný. A od té doby jsme neuhnuli. A ani teď se uhýbat nechystáme," řekl po svém opětovném zvolení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Současnou politickou situaci v zemi popsal Hřib jako neradostnou a ostře se opřel do stávajícího kabinetu. Ten podle něj nevznikl na základě společných hodnot, ale ze strachu, a tvoří ho spojení populistů s extremisty. Vládě vyčetl, že se místo řešení problémů občanů zabývá vlastními zájmy, a proto je podle něj role Pirátů jako pracovité a konstruktivní opozice nyní důležitější než kdy dříve.
„Dnes stojíme v situaci, která není pro Českou republiku růžová. Máme vládu, která nevznikla z hodnot, ale ze strachu. Vládu, kde se populisté spojili s extremisty, a která místo řešení problémů země řeší především ty své vlastní. A neštítí se kvůli tomu ničeho. Právě proto je dnes potřeba silná, pracovitá, odhodlaná a konstruktivní opozice. Opozice, která nekřičí pro efekt, ale připravuje se na převzetí odpovědnosti v příštím období. Opozice, která ví, že příští volby nesmíme prohrát. Ale taky to, že volby se nevyhrávají slogany, ale důvěrou občanů. V čele téhle opozice mají stát Piráti,” dodal předseda Pirátů Hřib.
Podle staronového předsedy nesmí Piráti příští volby prohrát, ale zároveň si uvědomují, že důvěru občanů nezískají pouhými slogany. Chce, aby strana stála v čele opozice, která nekřičí jen pro efekt, ale zodpovědně se připravuje na budoucí převzetí vládní odpovědnosti. Hřib své vystoupení uzavřel sebevědomým prohlášením, že Piráti přesně vědí, kam směřují, a jejich pozice na politické scéně je pevná.
„V první řadě bych chtěl pogratulovat Zdeňku Hřibovi ke zvolení. Volba předsedy ukázala, že Piráti jsou živá, demokratická strana, kde se střetávají různé pohledy. A i když si strana zvolila jinak, jsem připraven dál přispívat k tomu, aby Piráti nabízeli srozumitelnou, odvážnou a kompetentní alternativu k současné vládě a aby byli silní jak v komunálních volbách, tak na celostátní úrovni,“ pogratuloval svému oponentovi David Witosz.
David Witosz i přes svou porážku potvrdil, že je připraven straně dál pomáhat k tomu, aby nabízela srozumitelnou a kompetentní alternativu k současnému vedení státu. Jeho prioritou zůstává úspěch v komunálních volbách a posilování vlivu Pirátů v regionech. Program v Prachaticích pokračuje volbou čtyř místopředsedů, přičemž kompletní složení nového republikového předsednictva by mělo být známo během sobotního odpoledne.
