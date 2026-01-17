Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny

Libor Novák

17. ledna 2026 11:16

Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Prachaticích dnes probíhá klíčové zasedání celostátního fóra Pirátů, které má rozhodnout o směřování strany pro nadcházející období. Hlavní pozornost se upírá k volbě předsedy, kde svou pozici obhajuje současný lídr a poslanec Zdeněk Hřib.

Ten ve své kandidátské řeči zdůraznil, že loňský úspěch v parlamentních volbách, kde strana získala téměř devět procent hlasů a osmnáct poslaneckých mandátů, nebyl dílem náhody, ale výsledkem tvrdé práce na vnitřních reformách a akceschopnosti strany.

Hřib připomněl kritické období roku 2024, kdy Pirátům mnozí předpovídali politický zánik po odchodu z vládní koalice a sérii volebních nezdarů. Podle něj se však podařilo stranu stabilizovat díky takzvané „nové pirátské vlně“ a ukončení vnitřních sporů, které straně dříve ubližovaly.

Do budoucna chce Hřib profilovat Piráty jako sebevědomou a konstruktivní opoziční sílu, jejíž hlavní prioritou bude dostupné bydlení, levnější potraviny a budování moderního státu, který lidem pomáhá.

Proti stávajícímu předsedovi stojí jako vyzyvatel David Witosz, místostarosta ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Witosz ve svém projevu vsadil na kartu regionálního posílení a finanční stability.

Podle něj je nezbytné, aby Piráti znovu „obsadili kraje“ a získali silnější vliv v komunální politice, která má přímý dopad na každodenní kvalitu života občanů. Zároveň varoval, že základem dobrého hospodaření státu musí být schopnost strany řádně spravovat vlastní pokladnu.

Witosz také vyjádřil přání, aby se Piráti více otevřeli veřejnosti, a kritizoval dřívější rozhodnutí o uzavření stranického internetového fóra. Podle něj by o nejvyšší funkce ve straně mělo v budoucnu usilovat více kandidátů, aby byla zajištěna skutečná politická soutěž. I přes roli outsidera v tomto souboji mluvil o potřebě reforem, které by stranu poučily z chyb posledních let a zbavily ji nálepky „jediných svatých“.

Kromě volby šéfa strany si delegáti v Prachaticích vybírají i nové místopředsedy. Své pozice obhajují známé tváře jako Olga Richterová a Martin Šmída. O další místa v nejužším vedení se uchází poslankyně Kateřina Stojanová, podnikatel Jiří Hlavenka či zástupce nejmladší generace, student politologie Zacharias Samuel Fischer. Pravidla volby jsou nastavena tak, že neúspěšný kandidát na předsedu se automaticky přesouvá do volby místopředsednické.

Celostátní fórum se však nevěnuje pouze personálním otázkám. Na programu je také projednání úprav stanov týkajících se fungování stranického Institutu Pí a podrobný rozbor strategie pro nadcházející období. Piráti chtějí zůstat pevně ukotveni v evropských a transatlantických strukturách, což Hřib označil za jeden z pilířů jejich politiky, od kterého nehodlají ustupovat ani v opozici.

Zasedání v kongresovém centru v Prachaticích provází optimistická atmosféra pramenící z posílení poslaneckého klubu ze čtyř na osmnáct členů. Piráti se tak stali čtvrtou nejsilnější silou ve Sněmovně a v opozici chtějí vystupovat jako hlavní alternativa k hnutí ANO, aniž by se uchylovali k populismu. Cílem Zdeňka Hřiba je dovést stranu za čtyři roky zpět do vlády, která by se již obešla bez Andreje Babiše. 

před 16 minutami

ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů

Související

Zdeněk Hřib

Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole

Česká pirátská strana má o svém vedení jasno. Dosavadní předseda Zdeněk Hřib v sobotním hlasování Celostátního fóra v Prachaticích přesvědčivě obhájil svou pozici a stranu povede i v nadcházejících dvou letech. Zvítězil hned v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 469 z celkem 611 přítomných členů. Jeho protikandidát David Witosz obdržel 257 hlasů a Hřibovi k úspěchu pogratuloval s tím, že Piráti i nadále zůstávají živou a demokratickou stranou plnou různých názorů.
Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení

Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení. 

Více souvisejících

Česká pirátská strana Zdeněk Hřib

Aktuálně se děje

před 16 minutami

před 25 minutami

před 1 hodinou

Zdeněk Hřib

Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole

Česká pirátská strana má o svém vedení jasno. Dosavadní předseda Zdeněk Hřib v sobotním hlasování Celostátního fóra v Prachaticích přesvědčivě obhájil svou pozici a stranu povede i v nadcházejících dvou letech. Zvítězil hned v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 469 z celkem 611 přítomných členů. Jeho protikandidát David Witosz obdržel 257 hlasů a Hřibovi k úspěchu pogratuloval s tím, že Piráti i nadále zůstávají živou a demokratickou stranou plnou různých názorů.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Clémence Guetté

Ve Francii se rodí návrh na okamžité vystoupení z NATO

Vztahy mezi Paříží a Washingtonem procházejí jednou z nejhlubších krizí v novodobé historii. To, co bylo dříve považováno za nepředstavitelný politický scénář, se nyní stává reálným tématem veřejné debaty. Vůbec poprvé byl totiž na půdu francouzského Národního shromáždění předložen konkrétní parlamentní návrh, který požaduje okamžité vystoupení Francie ze Severoatlantické aliance. Tato iniciativa, v jejímž čele stojí vlivná levicová poslankyně Clémence Guetté, odráží rostoucí frustraci Francouzů z dominance Spojených států.

před 2 hodinami

Donald Trump

Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska

Americký prezident Donald Trump přitvrdil ve své rétorice ohledně Grónska a pohrozil uvalením obchodních cel na státy, které nebudou sdílet jeho ambici toto území anektovat. Během pátečního setkání v Bílém domě, které se původně mělo týkat zdravotní péče, prohlásil, že Spojené státy Grónsko nezbytně potřebují pro svou národní bezpečnost. Podle Trumpa existují dvě cesty, jak ostrova dosáhnout – buď „po dobrém“, tedy koupí, nebo „po zlém“, což mnozí interpretují jako hrozbu vojenskou silou.

před 4 hodinami

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení

Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení. 

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Princ Andrew

Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu

Bývalý princ Andrew loni přišel o několik titulů a letos z rozhodnutí krále Karla III. definitivně přijde i o střechu nad hlavou. Podle nejnovějších informací britských médií odpočítává poslední dny v jednom ze sídel britské královské rodiny. Ještě v lednu by se totiž mladší bratr panovníka měl přestěhovat do vlastního. 

včera

včera

Noční obloha, ilustrační fotografie.

Cimrmanova planetka se našla před 30 lety. Objevil ji astronom Moravec

Čas od času astronomové při svých pozorováních objeví nová tělesa ve vesmíru. Jejich objevitelé pak mají právo navrhnout název svému vesmírnému nálezu. Přesně před 30 lety, dne 16. ledna 1996, objevil jeden český astronom novou planetku, pro kterou vymyslel název Járacimrman. Kuriózní pojmenování bylo později schváleno odbornou komisí. Tato planetka není jediná ve vesmíru s názvem po nějaké české fiktivní postavě.

včera

Mitch McConnell

„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem

Mezi republikánskými zákonodárci v americkém Kongresu roste odpor vůči plánům prezidenta Donalda Trumpa na ovládnutí Grónska. Zatímco prezident stupňuje svou rétoriku a hovoří o získání dánského území „jakýmikoli nezbytnými prostředky“, řada vlivných členů jeho vlastní strany se snaží tyto ambice krotit. Republikánský kongresman Don Bacon označil prezidentovu posedlost Grónskem za „nejhloupější věc, jakou kdy slyšel“, a varoval, že případný pokus o invazi by mohl vést až k ústavní žalobě na prezidenta (impeachmentu).

včera

Demonstrace v Íránu

Stříleli po všem, co se hýbe. Lidé před mýma očima padali v kaluži krve, popisuje svědek protestů v Íránu

Svědectví z Teheránu, které přinesla stanice France 24, odhaluje mrazivé detaily o brutalitě, s jakou íránský režim potlačuje současnou vlnu protestů. Muž, kterému se podařilo uprchnout do Evropy, popsal, jak se pokojné demonstrace změnily v krvavá jatka. Podle aktivistů si zásahy bezpečnostních složek vyžádaly již nejméně 2 637 mrtvých, přičemž největší násilnosti propukly mezi 8. a 10. lednem, kdy se miliony lidí v Teheránu pokusily postavit teokratické nadvládě.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump selhal. Na lidech mu nezáleží, myslí si většina Američanů

Většina Američanů hodnotí první rok druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa negativně. Vyplývá to z nového průzkumu televize CNN, který provedla agentura SSRS. Podle výsledků se 58 % respondentů domnívá, že prezident se zaměřuje na špatné priority a dělá příliš málo pro řešení rostoucích životních nákladů. Pro Trumpa i Republikánskou stranu jsou tato čísla varovná, zejména s ohledem na nadcházející poločasové volby do Kongresu (midterms), které se uskuteční v listopadu 2026.

včera

Ilustrační foto

Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu

Platby za plyn a elektřinu patří mezi nejčastější pravidelné výdaje domácností i firem. Mnoho odběratelů však platí zálohy jen orientačně, což může vést k nepříjemným překvapením při ročním vyúčtování. Jak správně nastavit zálohy na energie, jak je sledovat a upravovat podle reálné spotřeby?

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete

Volodymyr Zelenskyj odmítl vyjádření Donalda Trumpa, který mu připsal odpovědnost za váznoucí mírová jednání. Ukrajinský lídr ve svém videoposelství prohlásil, že jeho země neklade uzavření míru žádné překážky. Reagoval tak na dřívější Trumpův výrok, podle kterého je to právě ukrajinský prezident, kdo brání dohodě. Americký prezident navíc naznačil, že Vladimir Putin je k jednání ochotnější než strana napadeného státu.

včera

Zelenskyj udělil Pavlovi vyznamenání nejvyššího stupně

Prezident Petr Pavel v pátek ráno dorazil do Kyjeva během své třetí oficiální návštěvě Ukrajiny od nástupu do úřadu. Cesta, která začala čtvrtečním programem ve Lvově, vyvrcholila v ukrajinské metropoli klíčovým setkáním s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hned v úvodu jednání se Pavlovi dostalo mimořádné pocty, když mu ukrajinský lídr předal Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně – vyznamenání, které Kyjev uděluje cizím státníkům za zcela výjimečné zásluhy o ukrajinský stát a jeho bezpečnost.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy