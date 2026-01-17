Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny

V Prachaticích dnes probíhá klíčové zasedání celostátního fóra Pirátů, které má rozhodnout o směřování strany pro nadcházející období. Hlavní pozornost se upírá k volbě předsedy, kde svou pozici obhajuje současný lídr a poslanec Zdeněk Hřib.
Ten ve své kandidátské řeči zdůraznil, že loňský úspěch v parlamentních volbách, kde strana získala téměř devět procent hlasů a osmnáct poslaneckých mandátů, nebyl dílem náhody, ale výsledkem tvrdé práce na vnitřních reformách a akceschopnosti strany.
Hřib připomněl kritické období roku 2024, kdy Pirátům mnozí předpovídali politický zánik po odchodu z vládní koalice a sérii volebních nezdarů. Podle něj se však podařilo stranu stabilizovat díky takzvané „nové pirátské vlně“ a ukončení vnitřních sporů, které straně dříve ubližovaly.
Do budoucna chce Hřib profilovat Piráty jako sebevědomou a konstruktivní opoziční sílu, jejíž hlavní prioritou bude dostupné bydlení, levnější potraviny a budování moderního státu, který lidem pomáhá.
Proti stávajícímu předsedovi stojí jako vyzyvatel David Witosz, místostarosta ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Witosz ve svém projevu vsadil na kartu regionálního posílení a finanční stability.
Podle něj je nezbytné, aby Piráti znovu „obsadili kraje“ a získali silnější vliv v komunální politice, která má přímý dopad na každodenní kvalitu života občanů. Zároveň varoval, že základem dobrého hospodaření státu musí být schopnost strany řádně spravovat vlastní pokladnu.
Witosz také vyjádřil přání, aby se Piráti více otevřeli veřejnosti, a kritizoval dřívější rozhodnutí o uzavření stranického internetového fóra. Podle něj by o nejvyšší funkce ve straně mělo v budoucnu usilovat více kandidátů, aby byla zajištěna skutečná politická soutěž. I přes roli outsidera v tomto souboji mluvil o potřebě reforem, které by stranu poučily z chyb posledních let a zbavily ji nálepky „jediných svatých“.
Kromě volby šéfa strany si delegáti v Prachaticích vybírají i nové místopředsedy. Své pozice obhajují známé tváře jako Olga Richterová a Martin Šmída. O další místa v nejužším vedení se uchází poslankyně Kateřina Stojanová, podnikatel Jiří Hlavenka či zástupce nejmladší generace, student politologie Zacharias Samuel Fischer. Pravidla volby jsou nastavena tak, že neúspěšný kandidát na předsedu se automaticky přesouvá do volby místopředsednické.
Celostátní fórum se však nevěnuje pouze personálním otázkám. Na programu je také projednání úprav stanov týkajících se fungování stranického Institutu Pí a podrobný rozbor strategie pro nadcházející období. Piráti chtějí zůstat pevně ukotveni v evropských a transatlantických strukturách, což Hřib označil za jeden z pilířů jejich politiky, od kterého nehodlají ustupovat ani v opozici.
Zasedání v kongresovém centru v Prachaticích provází optimistická atmosféra pramenící z posílení poslaneckého klubu ze čtyř na osmnáct členů. Piráti se tak stali čtvrtou nejsilnější silou ve Sněmovně a v opozici chtějí vystupovat jako hlavní alternativa k hnutí ANO, aniž by se uchylovali k populismu. Cílem Zdeňka Hřiba je dovést stranu za čtyři roky zpět do vlády, která by se již obešla bez Andreje Babiše.
