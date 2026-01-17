Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová

Libor Novák

17. ledna 2026 15:47

Volební sjezd České pirátské strany
Volební sjezd České pirátské strany Foto: Michael Cabal / INCORP images

Česká pirátská strana má po víkendovém jednání v Prachaticích kompletní nové vedení. K obhájenému mandátu předsedy Zdeňka Hřiba se přidala čtveřice místopředsedů, které si členská základna vybrala během sobotního Celostátního fóra. Post prvního místopředsedy uhájil poslanec Martin Šmída, druhou místopředsedkyní se stala poslankyně Kateřina Stojanová. Vedení dále doplnili investor Jiří Hlavenka na pozici třetího místopředsedy a poslankyně Olga Richterová jako čtvrtá místopředsedkyně.

Zdeněk Hřib vyjádřil se složením svého týmu velkou spokojenost a zdůraznil, že strana má nyní v čele silné a zkušené osobnosti. Podle něj Piráty čeká intenzivní období, během něhož se chtějí soustředit na pomoc rodinám, dostupné bydlení a důsledný boj proti korupčnímu jednání. Předseda je přesvědčen, že s tímto vedením strana neuhne ze své cesty a dokáže se připravit na budoucí návrat k vládní odpovědnosti.

„Pirátky a Piráti znovu potvrdili, že máme ve svých řadách skvělé političky a politiky. Gratuluji nově zvoleným místopředsedkyním Kateřině Stojanové a Olze Richterové a místopředsedům Martinovi Šmídovi a Jiřímu Hlavenkovi. Čeká nás hodně práce – v Poslanecké sněmovně, v komunální politice i při přípravě na převzetí vládní odpovědnosti. Budeme se dál soustředit na témata dostupnosti bydlení, podpory rodin, modernizace státu a tvrdého boje proti korupci na všech úrovních politiky. Neuhneme z cesty. Tím jsem si s tímhle týmem jistý,” poblahopřál ke zvolení novým místopředsedům strany předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Za odvedenou práci poděkoval také Republikovému předsednictvu, které stranu řídilo doposud a ocenil i kandidáty.

Martin Šmída, který v předsednictvu pokračuje, vnímá své zvolení jako příležitost k ještě užšímu propojení stranických odborníků s poslaneckým klubem. Jeho hlavním cílem je posílit jednotu strany tak, aby v nadcházejících komunálních i sněmovních volbách vystupovala jako jeden tým. Věří, že otevřená spolupráce s experty je klíčem k tomu, aby Piráti na politické mapě i nadále úspěšně obhajovali svou pozici.

„Díky všem za důvěru! Dnes jsme s Piráty pevnou součástí české politické mapy, ale to neznamená, že máme hotovo. Naopak. Čeká nás hodně práce v komunálních volbách, v podpoře našich kandidátek i v propojování strany s poslaneckým klubem. Chci přispět k tomu, abychom s Piráty fungovali jako jedna parta, abychom spolupracovali s našimi odborníky i se všemi, se kterými je možné najít společnou řeč.  Už teď se těším, jak to s celým vedením strany nakopneme a zopakujeme úspěch jak v komunálu, tak pak i v dalších sněmovních volbách,“ vzkazuje Martin Šmída, který obhájil post prvního místopředsedy.

Nová místopředsedkyně Kateřina Stojanová chce do vedení přinést dynamiku a pohled mladé generace. Piráty vnímá jako společenství lidí, kteří věří v poctivou politiku, a hodlá se zasadit o budování progresivní značky, která bude srozumitelná běžným občanům. Jejím záměrem je posilovat sebevědomí strany v době, kdy jsou demokratické hodnoty pod neustálým tlakem z různých stran.

„Pro mě nejsou Piráti jen politický projekt, ale komunita lidí, kteří drží při sobě a věří, že politika se dá dělat jinak. Vážím si hlasů, které mi Pirátky a Piráti dali. Budu se jako místopředsedkyně Pirátů podílet na budování silné, sebevědomé a progresivní strany, která je blízko lidem a dokáže nabídnout řešení i v době, kdy demokracie čelí silným tlakům. Přináším svou energii, zkušenosti i pohled mladé generace a chci přispět k tomu, aby Piráti táhli za jeden provaz a nepochybuji, že se nám to povede,“ říká nově zvolená místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Kateřina Stojanová.

Jiří Hlavenka se hodlá ve své nové roli zaměřit především na praktické fungování strany a její rozvoj v regionech. Jako zkušený podnikatel chce do pirátského hnutí vnést profesionálnější přístup k fundraisingu a zlepšit komunikaci mezi centrálou a místními buňkami. Podle něj je nezbytné mít dlouhodobý strategický plán, díky kterému strana zvládne reagovat na rychlé společenské změny a uspěje v komunální sféře.

„Demokracie může fungovat jen tehdy, pokud stojí na svobodách jednotlivce, právním státě a férových pravidlech.  Právě to jsou hodnoty, které Piráti dlouhodobě hájí. Chci se zaměřit na posílení strany v regionech, profesionální fundraising a lepší spolupráci mezi centrálou a místními organizacemi. Zásadní bude také úspěch v komunálních volbách a dlouhodobé strategické plánování, které Pirátům umožní obstát v době hlubokých společenských proměn,” dodává 3. místopředseda Jiří Hlavenka.

Sestavu uzavírá Olga Richterová, která připomněla, že Piráti v parlamentu zastupují zájmy statisíců lidí a po náročných časech jsou opět v plné kondici. Za klíčový úkol považuje získávání nových tváří a dobrovolníků, kteří straně pomohou uspět v budoucích volebních kláních. Chce, aby Piráti zůstali otevřenou a moderní politickou silou, která se nebojí řešit výzvy, jež přinese budoucnost.

„Po náročném období jsme zpět v plné síle. Dnes ve Sněmovně zastupujeme statisíce voličů. Stálo to obrovský kus práce, profesionalizace kampaně i nasazení dobrovolníků. A všem těm patří obří dík. Teď je před námi další klíčový úkol: uspět v komunálních volbách, nabrat nové lidi, kteří letos přijdou k Pirátům i na kandidátky, a být otevřenou, silnou a moderní, výzvy budoucnosti řešící stranou,“  uzavírá 4. místopředsedkyně a předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.

Zdroj: Libor Novák

