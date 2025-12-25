Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vánočním projevu vyslal světu i Kremlu velmi silný vzkaz, ve kterém se zdánlivě vyjádřil k osudu Vladimira Putina. V emotivním videu Zelenskyj prohlásil, že i když Rusko přineslo Ukrajině nesmírné utrpení, nedokázalo zlomit jednotu ani víru ukrajinského národa. V narážce na ruského vůdce uvedl, že v myslích mnoha lidí dnes rezonuje jediné přání, aby onen původce zla zahynul, ačkoliv v modlitbách k Bohu Ukrajinci žádají o něco vyššího – o mír, za který bojují a který si zaslouží.
Prezidentova slova zazněla v době, kdy Rusko pokračovalo v intenzivním bombardování země pomocí vln dronů Šáhed a balistických raket. Útoky v předvečer a během vánoční noci zasáhly Oděsu i Charkov a vyžádaly si další civilní oběti.
Zelenskyj tyto kroky označil za činy „bezbožníků“, kteří právě v nejvýznamnější sváteční čas znovu ukázali svou pravou tvář. Vyzval národ, aby stál pevně bok po boku, a uctil památku padlých hrdinů i všech, které ruská agrese vyhnala z domovů nebo je uvěznila v podmínkách okupace.
Zatímco na frontě i v zázemí pokračovaly boje, na diplomatickém poli se začínají objevovat náznaky možného posunu v mírových jednáních. Ruská strana ústy mluvčí Marii Zacharovové potvrdila, že v rozhovorech se Spojenými státy dochází k pomalému, ale stabilnímu pokroku.
Tento vývoj následuje poté, co americký prezident Donald Trump představil svůj plán na ukončení konfliktu. Ukrajina se svými evropskými spojenci se nyní snaží tento návrh upravit tak, aby více odpovídal bezpečnostním zájmům Kyjeva a mezinárodnímu právu.
Zelenskyj v rámci těchto diplomatických aktivit naznačil ochotu k vytvoření demilitarizované zóny v průmyslovém srdci na východě země. Podmínkou je, aby se z oblasti stáhla i ruská armáda a na klid zbraní dohlížely mezinárodní síly.
Podobný model by mohl být uplatněn také v okolí Záporožské jaderné elektrárny, která je momentálně pod kontrolou Moskvy. Prezident však důrazně zopakoval, že o jakémkoli výsledném mírovém plánu a územních otázkách by museli rozhodnout sami Ukrajinci v celonárodním referendu.
Sváteční období bylo doprovázeno také ukrajinskými operacemi hluboko na ruském území. Ukrajinské drony a střely Storm Shadow zasáhly několik strategických objektů, včetně rafinerie v Rostovské oblasti a závodu na výrobu syntetického kaučuku u Tuly.
Podle hlášení z Moskvy musela ruská protivzdušná obrana během středy likvidovat desítky bezpilotních letounů mířících na hlavní město. Tyto útoky mají za cíl oslabit ruskou válečnou mašinérii a přenést tíhu konfliktu blíže k těm, kteří o invazi rozhodli.
Napětí se během Vánoc citelně přelévalo i do sousedních zemí a vzdušného prostoru NATO. Polské letectvo muselo nad Baltským mořem zachytit ruský průzkumný letoun, který operoval nebezpečně blízko polských hranic.
I přes tyto dramatické události a neustálou hrozbu z nebe se Ukrajina snaží udržet své kulturní tradice. V ulicích Lvova se na Štědrý den konala procesí dětí v krojích s tradičními dekoracemi, což mělo symbolizovat odhodlání národa nenechat si vzít svou identitu ani ve tmě probíhající války.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo novou ochotu ke kompromisům v klíčových bodech, které dosud brzdily mírový proces s Moskvou. Během úterního setkání s novináři detailně popsal dvacetibodový plán, který označil za základní politický dokument mezi Ukrajinou, Amerikou, Evropou a Ruskem. Podle jeho slov je nyní míč na straně Kremlu, od kterého Kyjev očekává vyjádření po středečním jednání amerických zástupců s ruskou stranou.
Zdroj: Libor Novák