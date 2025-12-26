Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek pochlubil, že mu během Vánoc zavolal americký prezident Donald Trump. Hovor se podle předsedy české vlády připravoval několik dní. Oba politici řešili válku na Ukrajině či současnou situaci v Evropě.
Babiš se nejprve lidem omluvil, že je otravuje o vánočních svátcích, i když to neměl v plánu. "Ale představte si, co se mi stalo. Volal mi americký prezident Donald Trump," prozradil premiér ve videu na sociální síti.
"Normálně mi zavolal, i když jasně, že jsme to připravovali několik dnů, ale já jsem tomu nevěřil až do poslední chvíle, že mi zavolá. A dlouho jsme se bavili. O válce, o migraci, o Evropě, o V4," zmínil šéf hnutí ANO. Řeč podle něj přišla i na jeho návštěvu v Bílém domě v roce 2019.
"Je to šok. Je to pro nás, pro Českou republiku, dobrá zpráva, že na druhý vánoční svátek zavolá americký prezident právě k nám," dodal předseda vlády, který ještě podotkl, že ho teď čeká odjezd s rodinou na lyže.
Americký prezident už v předchozím průběhu měsíce pogratuloval Babišovi k návratu do čela kabinetu. "Je skvělé vidět Andreje Babiše znovu se stát premiérem České republiky. Společně znovu dosáhneme velkého úspěchu v obraně, energetice a nelegální imigraci - jako jsme to udělali během prvních období v úřadu," napsal Trump na sociální síti Truth Social.
"Andrej ví, jak se uzavírají dohody. Očekávám od něj skvělé věci, včetně (stíhaček) F-35. Gratuluji, Andreji," dodal americký prezident.
Zpráva jak z čistého nebe přišla jen den před Štědrým dnem z norského biatlonového týmu. V pouhých 27 letech totiž zemřel talentovaný biatlonový závodník Sivert Bakken a to navzdory tomu, že ještě v neděli závodil v rámci Světového poháru ve francouzském Annecy. Biatlonista, jenž v roce 2022 získal malý křišťálový glóbus, byl nalezen mrtvý v hotel v Itálii, kde byl s týmem na reprezentačním tréninkovém kempu.
Zdroj: David Holub