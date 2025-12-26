Dívka z Olomoucka zastřelila matku. Hrozí jí až výjimečný trest

Z případu vraždy v Bohuňovicích v Olomouckém kraji je nevídaná rodinná tragédie. Teenagerka podle závěrů vyšetřování zastřelila matku a postřelila otce, přičemž čin kvůli majetkovému prospěchu naplánovala se svým partnerem. Oběma hrozí až výjimečný trest.
Policie o případu poprvé informovala v neděli na sociální síti X, kdy uvedla, že se pro podezření z vraždy od ranních hodin zabývá násilným úmrtím ženy v rodinném domě na Šternbersku. Došlo zároveň k zadržení jedné osoby. Obviněni nakonec byli dva lidé.
"Krajští kriminalisté obvinili osmnáctiletou dívku ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu a jejího o jedenáct let staršího přítele ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu ve formě organizátorství," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.
"Obviněná v noci na neděli 21. prosince přišla do domu svých rodičů v Bohuňovicích na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii," popsala mluvčí.
Matka pachatelky zraněním přes veškerou snahu záchranářů podlehla, otec skončil na ošetření v olomoucké fakultní nemocnici. Dívka byla zadržena na místě činu, ještě téhož dne skončil v poutech i její partner. Motivem dvojice obviněných mělo být získání majetkového prospěchu.
Policie vznesla obvinění v pondělí a požádala soud o vzetí dvojice obviněných do vazby. V případě odsouzení jim hrozí trest až 20 let odnětí svobody, případně výjimečný trest.
