Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu

25. února 2026 12:20

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Běží poslední dny meteorologické zimy, která skončí o nadcházejícím víkendu. V neděli pak začne meteorologické jaro. Z nejnovějšího výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tak vyplývá, jaký bude začátek jara. 

Po teplotně normálním až slabě podnormálním minulém týdnu se očekává, že období do 22. března bude teplotně průměrné až nadprůměrné, uvedli meteorologové ve výhledu. 

Probíhající týden podle nich přinese nadprůměrné teploty. Další týdny pak budou na hranici průměru a nadprůměru. "Nejchladnějším bude pravděpodobně třetí týden období, kdy minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 0 °C, nejvyšší denní kolem +8 °C," sdělil hydrometeorologický ústav.

V Česku spadlo v posledních dnech nadprůměrné množství srážek, ale i na horách byly většinou deštivé. Nadcházející období má být jako celek srážkově průměrné.

"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, v posledním týdnu jen do 5 mm. V prvním týdnu se srážky vyskytnou hlavně na jeho začátku s hranici sněžení v pondělí nad 1100 m, večer nad 900 m n. m., v průběhu týdne bude ale srážek málo," dodali meteorologové. 

