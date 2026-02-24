Řehka označil Rusko za největší hrozbu: Politika Kremlu směřuje k rozvratu světového řádu

Přední představitelé české armády a vlády upozorňují na kritické zhoršení bezpečnostního prostředí v Evropě, které označují za nejvážnější od dob studené války. Náčelník generálního štábu Karel Řehka během pravidelného velitelského shromáždění označil za největší hrozbu současné Rusko. Podle jeho slov se bezpečnostní situace v nejbližší době nezlepší a varoval, že agresivní politika Kremlu směřuje k rozvratu stávajícího světového řádu.
Řehka zdůraznil, že jeho slova nejsou pouhým strašením veřejnosti, ale konstatováním reality, kterou si občané zaslouží znát bez příkras. Strategickým cílem ruského vedení je podle něj nastolení systému, kde silnější mocnosti dominují nad slabšími bez ohledu na mezinárodní pravidla. Tato vize je v přímém rozporu se zájmy České republiky a bezpečností celého kontinentu.
Západ se podle náčelníka musí připravit na dlouhodobý konflikt, protože Kreml neprojevuje skutečný zájem o mír na Ukrajině. I případné dočasné příměří by nemuselo znamenat konec napětí. Řehka rovněž poukázal na ruské hybridní působení, které se snaží relativizovat současný stav v české společnosti a oslabovat její jednotu v krizových situacích.
Významným tématem shromáždění byly také výdaje na obranu, před jejichž snižováním Řehka důrazně varoval. Do diskuse vstoupil i ministr obrany Jaromír Zůna, který reprezentuje vládu Andreje Babiše. Ministr prohlásil, že aktuální škrty v rozpočtu modernizaci armády nijak neohrozí. Podle něj se bezpečnost státu neměří jen procenty HDP, ale reálnými schopnostmi, které budou stávající výdaje nadále pokrývat.
Vládní návrh rozpočtu počítá pro resort obrany s částkou necelých 155 miliard korun, což představuje pokles o 21 miliard oproti původním plánům předchozího kabinetu Petra Fialy. Ministr Zůna ujistil, že žádné již zahájené modernizační projekty nebudou zastaveny. Tento optimismus však nesdílí prezident Petr Pavel, který označil snižování obranných výdajů v současné situaci za nezodpovědné.
Řehka ve svém projevu apeloval na to, aby si Česká republika udržela svou akceschopnost a nenechala se zmást dezinformacemi či únavou z dlouhotrvajícího konfliktu. Stabilita Evropy podle něj závisí na odhodlání jednotlivých států investovat do vlastní bezpečnosti a nerezignovat na ochranu hodnot, na kterých je současný svět postaven.
