Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov u příležitosti čtvrtého výročí zahájení plnohodnotné invaze prohlásil, že Rusko hodlá i nadále prosazovat své válečné cíle na Ukrajině. Moskva se podle něj nachází v široké konfrontaci se Západem, který se údajně snaží Rusko „rozdrtit“. Peskov však tvrdí, že tento tlak namísto oslabení pomohl zemi sjednotit a vedl k mimořádné konsolidaci ruské společnosti.
Představitel Kremlu připustil, že stanovených záměrů dosud nebylo plně dosaženo, což je důvodem, proč vojenská operace i po čtyřech letech pokračuje. Poslední období označil za extrémně významné pro život v Rusku a uvedl, že v paměti lidí zůstane navždy. Peskov zároveň zopakoval nepodložená obvinění ruské zahraniční rozvědky SVR, která bez jakýchkoliv důkazů osočila Británii a Francii z přípravy na vyzbrojení Kyjeva jaderným zařízením.
Nezávislí ruští novináři ve spolupráci se stanicí BBC ke stejnému datu oznámili, že se jim podařilo identifikovat již 200 000 ruských vojáků padlých v bojích na Ukrajině. K sestavení této databáze využívají oficiální zprávy, internetové nekrology, fotografie náhrobků i uniklé vládní informace. Tento přehled se stal jedním z nejjasnějších veřejných ukazatelů narůstajících ztrát, které Rusko v konfliktu utrpělo.
Mapování obětí ukázalo, že úmrtí se týkají více než 27 000 měst a vesnic po celé zemi, od Arktidy až po Dagestán a od Kaliningradu po Čukotku. Západní tajné služby se však domnívají, že skutečný počet mrtvých je výrazně vyšší a mohl by dosahovat až 325 000 vojáků. Mnoho úmrtí totiž novináři nemohou nezávisle ověřit, což celkovou bilanci v oficiálních statistikách zkresluje.
Historické srovnání ukazuje, že současné ztráty jsou pro Rusko naprosto bezprecedentní. Podle analýzy washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia jsou počty padlých na Ukrajině více než sedmnáctkrát vyšší než sovětské ztráty v Afghánistánu v 80. letech. Převyšují také jedenáctkrát bilanci obou čečenských válek a jsou pětkrát větší než ztráty ve všech ruských a sovětských konfliktech od konce druhé světové války dohromady.
V předvečer výročí se Vladimir Putin setkal s vdovami po vojácích, kteří ve válce zahynuli. Tato pečlivě zinscenovaná událost měla za cíl demonstrovat veřejnou podporu invazi i v řadách těch, které konflikt zasáhl nejvíce. Kreml se tímto způsobem snaží udržet obraz národní jednoty a odhodlání pokračovat v bojích i přes narůstající počet obětí.
Související
Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, prohlásil Zelenskyj. Na ruské straně jsou ztráty vyšší, spočítala BBC
CNN: Ruská bezohlednost Evropu nevede k masivní akci. Čeká, že se agresor jednou zastaví sám
válka na Ukrajině , Dmitrij Peskov
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Peskov k výročí invaze: Západ se snaží Rusko rozdrtit, válka sjednotila zemi
před 1 hodinou
Počasí se má uklidňovat. Povodňová hrozba vyvrcholí ještě dnes
před 1 hodinou
Trump plánuje nově zavedená cla ještě navýšit
před 2 hodinami
Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, prohlásil Zelenskyj. Na ruské straně jsou ztráty vyšší, spočítala BBC
před 3 hodinami
Od trpělivé diplomacie až po svržení íránského režimu. Jaké možnosti má Trump na stole?
před 4 hodinami
CNN: Ruská bezohlednost Evropu nevede k masivní akci. Čeká, že se agresor jednou zastaví sám
před 4 hodinami
Začala platit nová Trumpova plošná cla. Evropa nevylučuje odvetu
před 6 hodinami
Počasí přinese do Česka o víkendu pravý nádech jara
včera
Británií otřásá další zatčení. Policie kvůli Epsteinovým spisům zadržela exministra Mandelsona
včera
Státy, které USA zneužívaly, budou čelit mnohem vyšším clům, prohlásil Trump. EU zastavuje ratifikaci dohody
včera
Kde se zaseklo jednání o míru? Z dvacetibodového plánu zbývá dořešit poslední tři body, řekl Sybiha
včera
Extrémní počasí dostalo zelenou. Trump udělal nejhorší krok za celou dobu svého prezidentství
včera
Mexiko v plamenech. Nevycházejte z domu, nabádají USA Američany. Varování kvůli nepokojům vydalo i Česko
včera
Zalužnyj: Válka se změnila na robotickou zónu zabíjení. Bojiště představují robotické systémy, sítě senzorů a AI
včera
Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude
včera
Hrozba obchodní války je zpět. EU netuší, jaká cla budou zítra platit
včera
Hořící barikády, přestřelky, blokády dálnic. Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí
včera
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Obavy z války strmě rostou
včera
Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí
včera
Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v pondělí ráno boural v Praze. Při nehodě se vůz se členem vlády srazil s jiným vozidlem. Klempíř, který jel do budovy ministerstva, se podle stranických kolegů po havárii necítil nejlépe. Nakonec se rozhodl podrobit se vyšetřením v nemocnici.
Zdroj: Jan Hrabě