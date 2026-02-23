Státy, které USA zneužívaly, budou čelit mnohem vyšším clům, prohlásil Trump. EU zastavuje ratifikaci dohody

Americký prezident Donald Trump i přes nedávné soudní komplikace dál stupňuje svou obchodní válku a ohlásil zavedení nových patnáctiprocentních globálních cel. Tento krok přichází bezprostředně poté, co Nejvyšší soud označil jeho předchozí nouzová cla za nezákonná. Federální úřad celní a hraniční ochrany potvrdil, že sběr těchto zneplatněných poplatků bude ukončen dnes po půlnoci východoamerického času.
Ministr financí Scott Bessent v rozhovoru pro stanici CNN uvedl, že o případném vracení již vybraných peněz budou muset rozhodnout soudy nižší instance. Otázka kompenzací tak zůstává otevřená a přesouvá se do sféry dalšího právního zkoumání. Prezident mezitím na sociální síti Truth Social pohrozil všem zemím, které by chtěly po rozhodnutí soudu hrát hry, ještě přísnějšími postihy.
Trump zdůraznil, že státy, které Spojené státy po desetiletí zneužívaly, budou čelit mnohem vyšším clům, než na jakých se původně dohodly. Současně se připravuje na zítřejší projev o stavu Unie, o kterém prohlásil, že bude velmi dlouhý. Podle jeho slov je totiž potřeba probrat obrovské množství témat, která se v poslední době nahromadila.
Nálada veřejnosti před tímto zásadním vystoupením však není pro hlavu státu příliš optimistická. Aktuální průzkum CNN provedený společností SSRS ukazuje, že pouze 32 procent Američanů vnímá prezidentovy priority jako správné. Tento výsledek odráží rostoucí skepsi voličů v době, kdy se země nachází uprostřed intenzivních obchodních sporů a mezinárodního napětí.
V zahraniční politice se pozornost upírá k blížícím se rozhovorům mezi USA a Íránem, které se mají tento týden uskutečnit v Ženevě. Trump v této souvislosti varoval, že pokud Teherán nepřistoupí na novou jadernou dohodu, zvažuje i možnost vojenského zásahu. Američtí představitelé potvrzují, že diplomatická jednání jsou naplánována, ale hrozba síly zůstává na stole.
Během pondělního ceremoniálu v Bílém domě se prezident věnoval také otázce bezpečnosti a násilí namířeného proti jeho osobě. Srovnával se s historickými postavami jako Abraham Lincoln či John F. Kennedy a prohlásil, že terčem se stávají jen významní prezidenti. Podle jeho teorie útočníci nejdou po politicích, kteří pro dějiny nemají žádný zásadní význam.
Tyto komentáře zazněly den poté, co byl zastřelen ozbrojený muž, který se pokusil proniknout do střeženého areálu prezidentova sídla na Floridě. Trump, který byl v době incidentu ve Washingtonu, připomněl i pokus o atentát v Pensylvánii z roku 2024. S humorem sobě vlastním dodal, že by možná chtěl být na chvíli o něco méně významným a normálním prezidentem.
Na mezinárodní scéně vyvolalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA a následná reakce Bílého domu okamžitou odezvu v Evropské unii. Evropský parlament se rozhodl pozastavit proces ratifikace loňské bilaterální obchodní dohody se Spojenými státy. Hlasování výboru pro mezinárodní obchod, které bylo původně naplánováno na úterý, bylo odloženo na neurčito.
Předseda výboru Bernd Lange uvedl, že práce na takzvané Turnberry Deal jsou zastaveny, dokud nebude dosaženo právní jistoty a jasnosti. Podle něj nelze ignorovat dopady rozhodnutí amerického soudu a pokračovat v běžné agendě jako doposud. Aktuální situace podle něj narušuje stabilitu a předvídatelnost, o kterou obě strany v rámci vyjednávání usilovaly.
Související
Hrozba obchodní války je zpět. EU netuší, jaká cla budou zítra platit
Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump
dovoz a vývoz , clo , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Státy, které USA zneužívaly, budou čelit mnohem vyšším clům, prohlásil Trump. EU zastavuje ratifikaci dohody
před 1 hodinou
Kde se zaseklo jednání o míru? Z dvacetibodového plánu zbývá dořešit poslední tři body, řekl Sybiha
před 2 hodinami
Extrémní počasí dostalo zelenou. Trump udělal nejhorší krok za celou dobu svého prezidentství
před 4 hodinami
Mexiko v plamenech. Nevycházejte z domu, nabádají USA Američany. Varování kvůli nepokojům vydalo i Česko
před 5 hodinami
Zalužnyj: Válka se změnila na robotickou zónu zabíjení. Bojiště představují robotické systémy, sítě senzorů a AI
před 6 hodinami
Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude
před 7 hodinami
Hrozba obchodní války je zpět. EU netuší, jaká cla budou zítra platit
před 8 hodinami
Hořící barikády, přestřelky, blokády dálnic. Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí
před 9 hodinami
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Obavy z války strmě rostou
před 10 hodinami
Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí
před 10 hodinami
Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval
před 10 hodinami
„Drtí nás ceny potravin i účty za energie.“ Rusové stále více pociťují dopady války proti Ukrajině
před 11 hodinami
Rusko poslalo na Ukrajinu dva dny před výročím stovky raket a dronů
před 12 hodinami
Putin fakticky rozpoutal třetí světovou válku, nejde mu jen o Ukrajinu, prohlásil Zelenskyj
před 13 hodinami
Předpověď počasí do víkendu. Obrat k lepšímu přijde ve středu
včera
Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku
včera
Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky
včera
Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ
včera
Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě
včera
Bývalý princ Andrew využil bodyguardy při večeři u Epsteina, ukazují emaily
Bývalý princ Andrew měl v minulosti nařídit příslušníkům metropolitní policie, aby zajistili bezpečnost při večeři v newyorském sídle sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle BBC to vyplývá z emailů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti.
Zdroj: Lucie Podzimková