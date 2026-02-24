Začala platit nová Trumpova plošná cla. Evropa nevylučuje odvetu

Nová plošná cla amerického prezidenta Donalda Trumpa ve výši 10 % oficiálně vstoupila v platnost. Stalo se tak poté, co Nejvyšší soud v pátek zablokoval řadu jeho rozsáhlých dovozních daní. Pouhých několik hodin po tomto soudním rozhodnutí podepsal prezident výkonné nařízení, které zavedlo tento nový poplatek s platností od 24. února.
Trump následně pohrozil, že by mohl clo zvýšit až na 15 %, ale oficiální směrnici k nárůstu sazby zatím nevydal. Administrativa uplatňuje tento odvod na základě paragrafu 122 obchodního zákona z roku 1974. Ten prezidentovi umožňuje zavést poplatek na dobu 150 dnů bez nutnosti schválení Kongresem.
Výkonné nařízení uvádí, že toto dočasné dovozní clo má řešit zásadní problémy v mezinárodních platbách. Cílem je také pokračovat v práci administrativy na vyvážení obchodních vztahů. Z těchto kroků mají podle dokumentu profitovat američtí dělníci, zemědělci a výrobci.
Prezident dlouhodobě tvrdí, že cla jsou nezbytná pro snížení obchodního deficitu Spojených států. Obchodní deficit však minulý týden dosáhl nového maxima, když se prohloubil o 2,1 % a vyšplhal se na přibližně 1,2 bilionu dolarů. Podle posledních oficiálních údajů již USA vybraly na clech nejméně 130 miliard dolarů s využitím zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických silách.
Donald Trump ostře kritizoval rozhodnutí Nejvyššího soudu a označil ho za směšné a špatně napsané. Podle jeho slov je takový verdikt navíc mimořádně neamerický. Soudci nejvyššího amerického soudu rozhodli v poměru hlasů 6 ku 3 a dospěli k závěru, že prezident při zavádění cel loni překročil své pravomoci.
V pondělí Trump pohrozil uvalením ještě vyšších cel na země, které po rozhodnutí Nejvyššího soudu hrají hry s nedávnými obchodními dohodami. Jeho varování přišlo ve chvíli, kdy státy po celém světě začaly vyhodnocovat další postup. Aktuálně zkoumají, která cla a obchodní dohody zůstanou po soudním verdiktu v platnosti.
Velká Británie uvedla, že žádná odvetná opatření nejsou vyloučena, pokud USA nedodrží vzájemnou dohodu o clech. Britská strana však zároveň dodala, že nikdo si nepřeje obchodní válku. Evropská unie v reakci na situaci oznámila pozastavení ratifikace dohody a Indie se rozhodla odložit naplánovaná jednání k dokončení nedávné smlouvy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro BBC vyjádřil pevné přesvědčení, že Vladimir Putin již fakticky rozpoutal třetí světovou válku. Podle jeho slov se ruský vůdce nespokojí pouze s Ukrajinou, ale usiluje o vnucení jiného způsobu života celému světu a změnu hodnot, které si lidé sami zvolili. Jedinou možnou odpovědí na tuto hrozbu je podle Zelenského vyvinutí intenzivního vojenského a ekonomického tlaku, který by Moskvu donutil k ústupu.
Zdroj: Libor Novák