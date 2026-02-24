Počasí přinese do Česka o víkendu pravý nádech jara

Víkendové počasí v závěru února přinese proměnlivou oblačnost a jarní teploty, které se budou šplhat nad deset stupňů Celsia.
Podle aktuální předpovědi nás v sobotu čeká převážně oblačné až zatažené nebe, přičemž na východě území může být zpočátku dne ještě polojasno. Místy se mohou objevit ojedinělé dešťové přeháňky nebo slabý déšť.
Během sobotního odpoledne a večera by však mělo docházet k postupnému ubývání oblačnosti, a to směrem od západu. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 7 až 3 stupně, ale v místech, kde se obloha vyjasní, mohou klesnout až k bodu mrazu. Přes den se pak rtuť teploměru vyšplhá na příjemných 8 až 13 stupňů Celsia.
Vítr bude v sobotu foukat slabý, postupně až mírný z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Co se týče srážek, neočekávají se žádné výrazné úhrny, předpokládané množství vody se pohybuje pouze od nuly do dvou milimetrů. Celkově tak sobota nabídne spíše klidnější, i když zpočátku zatažený charakter počasí.
Neděle a následující dny na začátku nového týdne slibují o něco více slunečních paprsků. Výhled meteorologů naznačuje, že bude většinou polojasno, i když se při přechodně zvětšené oblačnosti může ojediněle vyskytnout déšť nebo přeháňka. V ranních hodinách se pak mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, která se však během dne pravděpodobně rozplyne.
Teplotní trend zůstane velmi podobný jako v sobotu. Noční minima se v období od neděle do úterý budou držet mezi 5 a 0 stupni Celsia. Denní maxima pak nadále zůstanou v rozmezí 8 až 13 stupňů, což potvrzuje přetrvávající mírné podmínky bez výrazných mrazů.
Změna v počasí by podle dostupných dat neměla být dramatická a srážky zůstanou i nadále spíše výjimečným jevem. Lidé by se měli připravit hlavně na ranní chladnější teploty, které se budou blížit nule, zatímco odpoledne budou díky polojasné obloze připomínat spíše příchod jara. Celý víkend se tak ponese v duchu nadprůměrných teplot pro toto roční období.
Poslední únorové dny tedy nepřinesou žádné sněhové překvapení, ale spíše postupné rozptylování mraků. Sobotní odpolední vyjasňování od západu bude předzvěstí slunnější neděle, která odstartuje i podobně laděný úvod příštího týdne.
Zdroj: Libor Novák