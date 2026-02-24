Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, prohlásil Zelenskyj. Na ruské straně jsou ztráty vyšší, spočítala BBC

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze v plném rozsahu prohlásil, že Ukrajina udělá vše pro to, aby dosáhla míru. Podle jeho slov Vladimir Putin nedosáhl svých cílů, kterých chtěl v sousední zemi docílit. Zelenskyj během vzpomínkových akcí v Kyjevě zdůraznil, že od 24. února 2022 padlo nejméně 55 000 ukrajinských vojáků, ačkoliv odhady stanice BBC naznačují, že počet obětí může být až 200 000.
Na straně agresora potvrdila BBC jména více než 180 000 zabitých vojáků bojujících za Rusko. Vzhledem k tomu, že mnoho úmrtí přímo na bojišti není oficiálně zaznamenáno, je skutečný počet padlých na ruské straně obecně přijímán jako výrazně vyšší. Rusko přesto pomalu rozšiřuje rozsah ukrajinského území, které kontroluje, zatímco obyčejní Ukrajinci popisují, jak čtyři roky trvající konflikt nevratně změnil jejich životy.
Ministr obrany Mychajlo Fedorov k výročí invaze zveřejnil tři klíčové body svého válečného plánu. Prvním z nich je „uzavření nebe“ nad Ukrajinou, čehož chce dosáhnout zachycením nejméně 95 % ruských raket a bezpilotních letounů. Tato ochrana vzdušného prostoru je klíčová pro bezpečnost civilního obyvatelstva i kritické infrastruktury země.
Druhým bodem Fedorovova plánu je zastavení nepřítele na zemi, na moři i v kybernetickém prostoru. Cílem ukrajinské armády je podle něj zlikvidovat nejméně 200 ruských vojáků na jeden kilometr čtvereční obsazeného ukrajinského území. Ministr se domnívá, že právě taková úroveň ztrát učiní jakýkoliv další postup ruských vojsk naprosto nemožným.
Třetí bod strategie se zaměřuje na zbavení Ruska ekonomických zdrojů potřebných k vedení války, konkrétně omezením jeho příjmů z prodeje ropy. Fedorov uvedl, že Ukrajina hodlá ve spolupráci se svými partnery prosadit přísnější sankce a zaměřit se na takzvanou „stínovou flotilu“ tankerů. Tyto lodě vyvážejí ropu v rozporu se stávajícími mezinárodními omezeními.
Po celé zemi se dnes ráno konala národní minuta ticha k uctění obětí ruské invaze. Tato tradice se stala od roku 2023 každodenním rituálem, který probíhá obvykle v 10:00 místního času. Lidé ji dodržují i v běžném životě – pokladní v obchodech odkládají zboží, cestující ve vlacích zmlknou a někteří řidiči na silnicích vystupují ze svých vozů, aby uctili památku padlých.
I v rušném hlavním městě Kyjevě, který si navzdory válce zachovává svou dynamiku, připomínají plakáty po celém městě důležitost tohoto aktu. Lidé se shromažďují na místech, jako je Irpiň v Kyjevské oblasti, aby společně vzdali hold těm, kteří přišli o život. Národní minuta ticha zavedená prezidentským dekretem zůstává silným symbolem jednoty a vzpomínky národa.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro BBC vyjádřil pevné přesvědčení, že Vladimir Putin již fakticky rozpoutal třetí světovou válku. Podle jeho slov se ruský vůdce nespokojí pouze s Ukrajinou, ale usiluje o vnucení jiného způsobu života celému světu a změnu hodnot, které si lidé sami zvolili. Jedinou možnou odpovědí na tuto hrozbu je podle Zelenského vyvinutí intenzivního vojenského a ekonomického tlaku, který by Moskvu donutil k ústupu.
Zdroj: Libor Novák