Hrozba obchodní války je zpět. EU netuší, jaká cla budou zítra platit

Libor Novák

23. února 2026 12:49

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží

V Británii i v celé Evropské unii vládne značná nejistota ohledně toho, zda se na tyto regiony budou od zítřka vztahovat nově ohlášená patnáctiprocentní cla Donalda Trumpa. Ačkoliv americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer ujistil, že dříve uzavřené dohody se zhruba dvacítkou zemí zůstávají v platnosti, evropští představitelé a analytici varují před „nepopsatelným zmatkem“.

Nový prezident Britské obchodní komory Andy Haldane vyjádřil v rozhovoru pro BBC přesvědčení, že pokud vláda neobdrží jiné instrukce, začne patnáctiprocentní sazba platit již zítra. Podle něj měla Británie dosud s USA vyjednanou desetiprocentní sazbu. Pokud se Trumpovo rozhodnutí potvrdí, Británie se podle Haldanea ocitne na chvostu pomyslné tabulky zemí, které víkendová opatření zasáhla nejhůře.

Podobně znepokojená je i německá podnikatelská konfederace BDI, která vyzvala Evropskou unii k okamžitému jednání s USA. Prezident BDI Peter Leibinger zdůraznil, že rozhodnutí vytváří obrovskou nejistotu pro transatlantický obchod. Podle něj firmy na obou stranách oceánu naléhavě potřebují jistotu při plánování a spolehlivé obchodní podmínky, kterých lze dosáhnout pouze skrze transparentní dialog.

Americký zmocněnec Greer sice v neděli pro televizi CBS zopakoval, že USA nehodlají odstoupit od dohod uzavřených s partnery, jako jsou Británie, EU, Japonsko či Švýcarsko, ale nervozita přetrvává. „Chceme, aby pochopili, že tyto dohody budou dobré. Budeme si za nimi stát a očekáváme, že naši partneři udělají totéž,“ prohlásil Greer.

Evropská unie reagovala na situaci velmi ostře a vyzvala Spojené státy, aby neustupovaly od dohody uzavřené loni v červenci. V oficiálním prohlášení unie zdůraznila, že „dohoda je dohoda“ a jakožto největší obchodní partner Spojených států očekává, že USA dodrží své závazky. Evropské akciové trhy na nejasnou situaci již reagovaly poklesem.

Další vrstvou problému je pochybnost o samotné legálnosti nových cel. Trump se tentokrát opírá o sekci 122 zákona o obchodu z roku 1974. Tato norma dává prezidentovi pravomoc zavádět přirážky a dovozní omezení v případě problémů s mezinárodní platební bilancí. Experti však upozorňují, že v éře plovoucích směnných kurzů je existence takového problému v USA dosti sporná.

Bývalá první náměstkyně ředitele Mezinárodního měnového fondu Gita Gopinathová včera prohlásila, že Spojené státy žádný zásadní problém s mezinárodními platbami nemají. Ekonom Atakan Bakiskan z banky Berenberg doplnil, že nové sazby pravděpodobně narazí u soudů. Podle něj současný obchodní deficit USA nesplňuje zákonnou podmínku „velkého a vážného“ deficitu platební bilance.

Jelikož sekci 122 dosud žádný americký prezident nevyužil, případné právní spory mohou trvat velmi dlouho. Právní experti se také pozastavují nad tím, co přesně definuje „velký a vážný“ deficit, což celou situaci činí ještě nepřehlednější. Podnikatelský sektor v Evropě tak s napětím očekává, jaká pravidla budou v transatlantickém obchodu platit v nadcházejících hodinách.

včera

Zelenskyj oznámil zadržení člověka podezřelého z teroristického útoku ve Lvově

Donald Trump Komentář

Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.
Jeffrey Epstein

Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.

před 27 minutami

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude

Prezident Petr Pavel v nejnovější debatě Deníku otevřeně komentoval aktuální vnitropolitické i zahraniční otázky. Jedním z hlavních témat byl zákon o státním rozpočtu na rok 2026, který připravila vláda Andreje Babiše. Přestože prezident vnímá navržené snížení armádních výdajů o 21 miliard korun jako nezodpovědné a varuje před rizikem, že Česko bude v rámci NATO vnímáno jako černý pasažér, zákon se neystá vrátit. Svůj postoj zdůvodnil snahou o zachování stability a rozpočtové kontinuity, byť má k prioritám kabinetu značné výhrady.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Mexiko, ilustrační foto

Hořící barikády, přestřelky, blokády dálnic. Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí

Mexiko zachvátila vlna extrémního násilí poté, co tamní bezpečnostní složky v neděli potvrdily zabití Nemesia Oseguery Cervantese, známého pod přezdívkou „El Mencho“. Tento devětapadesátiletý boss stál v čele kartelu Jalisco nová generace (CJNG), který je v současnosti považován za nejmocnější a nejbrutálnější kriminální organizaci v zemi. Operace, která proběhla ve státě Jalisco, okamžitě vyvolala chaos v podobě hořících barikád, přestřelek a blokád dálnic v nejméně osmi mexických státech.

před 2 hodinami

Donald Trump

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Obavy z války strmě rostou

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Zatímco Írán připravuje protinávrh v rámci jednání o svém jaderném programu, americký prezident Donald Trump otevřeně zvažuje možnost omezených vojenských úderů. Tato prohlášení doprovází masivní posilování amerických námořních sil na Blízkém východě, což podle The Guardian vyvolává obavy z bezprostředně hrozícího válečného konfliktu.

před 3 hodinami

Igor Červený byl jmenován ministrem životního prostředí. (23.2.2026)

Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval Igora Červeného, kandidáta strany Motoristé sobě, novým ministrem životního prostředí. Tímto krokem se po přibližně dvou měsících od vzniku vlády definitivně zkompletoval kabinet Andreje Babiše. Červený v čele resortu střídá šéfa diplomacie Petra Macinku, který byl dočasně pověřen jeho řízením.

před 3 hodinami

Oto Klempíř (ministr kultury)

Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v pondělí ráno boural v Praze. Při nehodě se vůz se členem vlády srazil s jiným vozidlem. Klempíř, který jel do budovy ministerstva, se podle stranických kolegů po havárii necítil nejlépe. Nakonec se rozhodl podrobit se vyšetřením v nemocnici. 

před 4 hodinami

Rusko, ilustrační foto

„Drtí nás ceny potravin i účty za energie.“ Rusové stále více pociťují dopady války proti Ukrajině

Město Jelec, ležící asi 350 kilometrů jižně od Moskvy, vypadá v zimě na první pohled jako z ruské pohádky. Nad zamrzlou řekou se tyčí zlaté kopce pravoslavných chrámů a na ledu posedávají rybáři. Tento idylický obraz však rychle mizí při pohledu na všudypřítomné náborové billboardy. Ty slibují každému, kdo se upíše k boji na Ukrajině, jednorázovou částku v přepočtu kolem 450 tisíc korun. Vedle plakátu s vojákem mířícím samopalem stojí heslo: „Jsme tam, kde musíme být.“

před 5 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko poslalo na Ukrajinu dva dny před výročím stovky raket a dronů

Ruská armáda podnikla masivní úder na ukrajinské území, při kterém vyslala stovky raket a dronů. K útoku došlo pouhé dva dny před čtvrtým výročím zahájení plnohodnotné invaze. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského vypustil Kreml během neděle celkem 297 bezpilotních letounů a téměř 50 střel. Ačkoliv se podařilo značnou část z nich zneškodnit, Zelenskyj opětovně apeloval na spojence, aby posílili ukrajinskou protivzdušnou obranu.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Putin fakticky rozpoutal třetí světovou válku, nejde mu jen o Ukrajinu, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro BBC vyjádřil pevné přesvědčení, že Vladimir Putin již fakticky rozpoutal třetí světovou válku. Podle jeho slov se ruský vůdce nespokojí pouze s Ukrajinou, ale usiluje o vnucení jiného způsobu života celému světu a změnu hodnot, které si lidé sami zvolili. Jedinou možnou odpovědí na tuto hrozbu je podle Zelenského vyvinutí intenzivního vojenského a ekonomického tlaku, který by Moskvu donutil k ústupu.

před 7 hodinami

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku

Kriminalisté objasnili mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který svou brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality. Dva muži jsou podezřelí ze surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality. Zadržet je musela zásahová jednotka. 

včera

Ilustrační fotografie.

Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky

Poslední šestnáctý soutěžní den 25. her zimní olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo nabídl závěrečné boje o cenné kovy. Výrazně se v tento den zapsala švédská olympijská výprava. Nejprve padesátikilometrový závod v běžeckém lyžování vyhrála Ebba Anderssonová, která si tak na závěr her zařídila o dost příjemnější vzpomínku na Milán a Cortinu, než kdyby vzpomínala jen na to, že při štafetě dvakrát spadla a zkomplikovala tak Švédsku cestu za medailí. Švédská zlatá radost se v neděli konala i v Cortině po finále ženských curlingových týmů, které vyhrály Švédky nad Švýcarkami 6:5. U-rampa žen byla zase pod nadvládou Číňanek, neboť skončily v tomto závodě na prvním i druhém místě. V závodech mužských čtyřbobů pak - stejně jako ve dvojbobech - zvítězil Němec Johannes Lochner.

včera

Ilustrační fotografie.

Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Češi zřejmě nepocítili zemětřesení na sousedním Slovensku

Z Česka nejsou zprávy o tom, že by na jeho území někdo pocítil sobotní zemětřesení, které zasáhlo sousední Slovensko. Tuzemští experti zároveň upozornili, že na Slovensku už v minulosti došlo i k silnějším otřesům. 

Zdroj: Jan Hrabě

