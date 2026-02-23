Hrozba obchodní války je zpět. EU netuší, jaká cla budou zítra platit

V Británii i v celé Evropské unii vládne značná nejistota ohledně toho, zda se na tyto regiony budou od zítřka vztahovat nově ohlášená patnáctiprocentní cla Donalda Trumpa. Ačkoliv americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer ujistil, že dříve uzavřené dohody se zhruba dvacítkou zemí zůstávají v platnosti, evropští představitelé a analytici varují před „nepopsatelným zmatkem“.
Nový prezident Britské obchodní komory Andy Haldane vyjádřil v rozhovoru pro BBC přesvědčení, že pokud vláda neobdrží jiné instrukce, začne patnáctiprocentní sazba platit již zítra. Podle něj měla Británie dosud s USA vyjednanou desetiprocentní sazbu. Pokud se Trumpovo rozhodnutí potvrdí, Británie se podle Haldanea ocitne na chvostu pomyslné tabulky zemí, které víkendová opatření zasáhla nejhůře.
Podobně znepokojená je i německá podnikatelská konfederace BDI, která vyzvala Evropskou unii k okamžitému jednání s USA. Prezident BDI Peter Leibinger zdůraznil, že rozhodnutí vytváří obrovskou nejistotu pro transatlantický obchod. Podle něj firmy na obou stranách oceánu naléhavě potřebují jistotu při plánování a spolehlivé obchodní podmínky, kterých lze dosáhnout pouze skrze transparentní dialog.
Americký zmocněnec Greer sice v neděli pro televizi CBS zopakoval, že USA nehodlají odstoupit od dohod uzavřených s partnery, jako jsou Británie, EU, Japonsko či Švýcarsko, ale nervozita přetrvává. „Chceme, aby pochopili, že tyto dohody budou dobré. Budeme si za nimi stát a očekáváme, že naši partneři udělají totéž,“ prohlásil Greer.
Evropská unie reagovala na situaci velmi ostře a vyzvala Spojené státy, aby neustupovaly od dohody uzavřené loni v červenci. V oficiálním prohlášení unie zdůraznila, že „dohoda je dohoda“ a jakožto největší obchodní partner Spojených států očekává, že USA dodrží své závazky. Evropské akciové trhy na nejasnou situaci již reagovaly poklesem.
Další vrstvou problému je pochybnost o samotné legálnosti nových cel. Trump se tentokrát opírá o sekci 122 zákona o obchodu z roku 1974. Tato norma dává prezidentovi pravomoc zavádět přirážky a dovozní omezení v případě problémů s mezinárodní platební bilancí. Experti však upozorňují, že v éře plovoucích směnných kurzů je existence takového problému v USA dosti sporná.
Bývalá první náměstkyně ředitele Mezinárodního měnového fondu Gita Gopinathová včera prohlásila, že Spojené státy žádný zásadní problém s mezinárodními platbami nemají. Ekonom Atakan Bakiskan z banky Berenberg doplnil, že nové sazby pravděpodobně narazí u soudů. Podle něj současný obchodní deficit USA nesplňuje zákonnou podmínku „velkého a vážného“ deficitu platební bilance.
Jelikož sekci 122 dosud žádný americký prezident nevyužil, případné právní spory mohou trvat velmi dlouho. Právní experti se také pozastavují nad tím, co přesně definuje „velký a vážný“ deficit, což celou situaci činí ještě nepřehlednější. Podnikatelský sektor v Evropě tak s napětím očekává, jaká pravidla budou v transatlantickém obchodu platit v nadcházejících hodinách.
Z Česka nejsou zprávy o tom, že by na jeho území někdo pocítil sobotní zemětřesení, které zasáhlo sousední Slovensko. Tuzemští experti zároveň upozornili, že na Slovensku už v minulosti došlo i k silnějším otřesům.
Zdroj: Jan Hrabě