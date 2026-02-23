Kde se zaseklo jednání o míru? Z dvacetibodového plánu zbývá dořešit poslední tři body, řekl Sybiha

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha přinesl nové zprávy o vyjednávání s Ruskou federací, které by mohlo vést k ukončení probíhajícího válečného konfliktu. Rozhovory, které byly zahájeny v Abú Zabí, se podle něj vyvíjejí slibným směrem a obě strany se shodují na konání dalšího důležitého kola příští týden v Ženevě. Z předloženého dvacetibodového mírového plánu zbývá dořešit již jen poslední tři body, přičemž Sybiha doufá v konstruktivní debatu o konkrétních krocích namísto prázdného řečnění.
Klíčovou roli v mírovém procesu přisuzuje ukrajinská diplomacie americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ministr Sybiha otevřeně přiznal, že bez Trumpova aktivního vedení by bylo dosažení míru v současné situaci prakticky nereálné. Zároveň však připomněl, že Moskva zatím nejeví známky upřímného zájmu o seriózní dohodu, a proto je nezbytné nepolevovat v mezinárodním tlaku na ruský režim.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Politico odmítl jakékoli úvahy o dalších ústupcích ze strany Ukrajiny. Podle něj je už samotný fakt, že Vladimir Putin a jeho nejbližší spolupracovníci dosud nestojí před soudem, obrovským kompromisem ze strany světového společenství. Zelenskyj je přesvědčen, že Rusko válku neukončí dobrovolně, ale pouze pod tlakem silných bezpečnostních záruk a jasných dohod o obnově země.
V rámci nátlaku na Kreml navrhuje Zelenskyj zavedení „totálních sankcí“ pod taktovkou Donalda Trumpa. Ty by se měly zaměřit na jaderný sektor, konkrétně na společnost Rosatom, ale také na rodinné příslušníky ruských představitelů. Prezident požaduje, aby děti a příbuzní ruských elit, kteří žijí na Západě, byli posláni zpět do Ruska, neboť podle něj není přípustné, aby využívali výhod svobodného světa, zatímco jejich země vede agresivní válku.
Téma voleb na Ukrajině zůstává stále aktuální, ale Zelenskyj trvá na tom, že jejich konání je podmíněno koncem bojů. Představil však konkrétní scénář: pokud by prezident Trump dokázal zajistit alespoň dvou až tříměsíční klid zbraní, Ukrajina by byla schopna volební proces zorganizovat. V souvislosti s Trumpovým stylem vyjednávání pak zdůraznil, že pro Kyjev je zásadní jasná posloupnost kroků, která zaručí skutečnou bezpečnost.
Ukrajinský prezident si v rozhovoru neodpustil ani ironickou poznámku na adresu svého protějšku v Kremlu. S odkazem na svůj věk poznamenal, že je oproti 73letému Putinovi mnohem mladší a vyjádřil naději, že ruskému lídrovi už mnoho času nezbývá. Tato osobní rovina podtrhuje napětí, které mezi oběma stranami i přes probíhající diplomatické konzultace nadále panuje.
Evropští spojenci mezitím potvrzují, že mají stále k dispozici prostředky, jak Rusko k míru přimět. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zmínil zejména snahu Francie a Británie omezit pohyb ruské „stínové flotily“, a to i za pomoci armády. K výročí invaze 24. února navíc Evropská unie připravuje 20. balíček sankcí, který by měl dále oslabit ruské válečné hospodářství.
Budoucí bezpečnost Ukrajiny by měla zajistit takzvaná „koalice ochotných“, která by zemi poskytla pevné záruky proti další agresi. Celý diplomatický maraton a snahu o nalezení řešení pak Zelenskyj uzavřel velmi osobně. Vyjádřil přání, aby za rok v tuto dobu již válka skončila a on se mohl místo vyjednávání o osudu země plně věnovat své rodině a dětem.
