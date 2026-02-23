Mexiko v plamenech. Nevycházejte z domu, nabádají USA Američany. Varování kvůli nepokojům vydalo i Česko

Vlna násilí, která v Mexiku vypukla po zabití obávaného drogového bosse Nemesia „El Mencha“ Oseguery Cervantese, přiměla americké úřady k vydání naléhavého varování. Velvyslanectví USA v Mexiku vyzvalo své občany, aby se uchýlili do bezpečí, minimalizovali pohyb a v nejvíce zasažených oblastech zůstali ve svých rezidencích nebo hotelech. Zaměstnanci americké vlády v mnoha částech země dostali pokyn pracovat z domova, přičemž stejné doporučení platí i pro běžné americké občany.
Zabití šéfa kartelu Jalisco nová generace (CJNG) během nedělní vojenské operace vyvolalo v zemi okamžitou a brutální reakci. Členové organizovaného zločinu zapalovali autobusy a podniky a střetávali se s bezpečnostními složkami. Podle mexického bezpečnostního kabinetu bylo hlášeno více než 250 silničních zátarasů ve 20 mexických státech. Ačkoliv se většinu blokád již podařilo vyklidit, situace zůstává v mnoha regionech nadále velmi napjatá.
Dramatické události zasáhly i turistický ruch a tisíce návštěvníků. Několik amerických leteckých společností dočasně pozastavilo lety do populárních destinací, jako jsou Puerto Vallarta a Guadalajara, čímž v zemi uvízlo velké množství turistů. Záběry z letišť zachycují stoupající kouř v dálce a paniku mezi cestujícími. Jedna z amerických turistek pro stanici CNN uvedla, že do Mexika jezdí od dětství, ale nikdy nezažila situaci, která by se současnému chaosu byť jen vzdáleně blížila.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se během své pravidelné tiskové konference snažila veřejnost uklidnit a apelovala na zachování míru. Prohlásila, že v zemi je již nyní větší klid a že vláda i ozbrojené složky situaci plně koordinují. „Nejdůležitější věcí je nyní zaručit mír a bezpečnost pro veškeré obyvatelstvo celého Mexika,“ zdůraznila prezidentka a ujistila občany, že státní aparát funguje a situace se postupně vrací k normálu.
Klíčovou roli při dopadení a následné smrti El Mencha sehrály zpravodajské informace ze Spojených států. Mexický ministr obrany Ricardo Trevilla Trejo potvrdil, že úzká spolupráce s americkými institucemi umožnila rozbít informační sítě kartelu. Podle generála byl celý proces sběru stop a indicií velmi složitý a vyžadoval dlouhodobé úsilí obou stran. Bílý dům rovněž potvrdil, že operaci podpořila společná americká pracovní skupina zaměřená na boj proti kartelům.
Nemesio Oseguera Cervantes byl vážně zraněn během razie v západním státě Jalisco a zemřel během leteckého transportu do Mexico City. Při samotném zásahu byli zabiti čtyři ozbrojenci kartelu, další dva členové gangu zemřeli v letadle společně se svým šéfem. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat a plameny zachvátily nejen dopravní prostředky, ale i lékárny či obchody se smíšeným zbožím, zejména v letovisku Puerto Vallarta.
Násilí se dotklo i sportovního života v zemi. Mexický fotbalový svaz musel kvůli bezpečnostním rizikům odložit čtyři naplánovaná utkání. Situace je o to sledovanější, že hlavní město státu Jalisco, Guadalajara, má v létě hostit několik zápasů mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026. Mezinárodní fotbalová federace se k aktuálnímu dění a případným dopadům na turnaj zatím oficiálně nevyjádřila.
Kromě Spojených států vydala varování pro své občany v Mexiku i řada dalších zemí. Doporučují jim zvýšenou ostražitost, vyhýbání se oblastem s probíhajícími policejními operacemi a důsledné dodržování pokynů místních úřadů. Ačkoliv se hlavní tahy v zemi postupně otevírají, americké velvyslanectví nadále radí vyhledávat úkryt a pravidelně sledovat místní média pro aktuální zprávy o bezpečnostním vývoji.
„V různých částech země dochází k blokádám silnic, střelbě a rozsáhlým bezpečnostním incidentům. Ovlivněn byl také provoz na některých místních letištích. Doporučujeme českým občanům, aby se vyhýbali zbytným cestám,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí.
