Pavel potvrdil, že zákon o státním rozpočtu vetovat nebude

Libor Novák

23. února 2026 13:41

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad
Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel v nejnovější debatě Deníku otevřeně komentoval aktuální vnitropolitické i zahraniční otázky. Jedním z hlavních témat byl zákon o státním rozpočtu na rok 2026, který připravila vláda Andreje Babiše. Přestože prezident vnímá navržené snížení armádních výdajů o 21 miliard korun jako nezodpovědné a varuje před rizikem, že Česko bude v rámci NATO vnímáno jako černý pasažér, zákon se neystá vrátit. Svůj postoj zdůvodnil snahou o zachování stability a rozpočtové kontinuity, byť má k prioritám kabinetu značné výhrady.

Pavel podle Deníku potvrdil, že zákon o státním rozpočtu, který počítá se schodkem 310 miliard korun, Sněmovně nevrátí. Přestože Národní rozpočtová rada (NRR) upozornila, že je návrh v rozporu se zákonem, prezident se rozhodl nevyužít své právo veta. K tomuto kroku se odhodlal i přes vážné výhrady týkající se zákonnosti celého dokumentu.

Pavel vysvětlil, že ačkoliv se konflikt se zákonem o rozpočtové odpovědnosti zdá být silným argumentem pro veto, právní analýzy v této věci nejsou jednoznačné. Podle hlavy státu stojí zákon o rozpočtové odpovědnosti i zákon o státním rozpočtu na stejné právní úrovni. V takovém případě pak rozhodující slovo náleží Poslanecké sněmovně, která o obou normách hlasuje.

Prezident zdůraznil, že mu nepřísluší zasahovat do konkrétních parametrů vládního hospodaření. Uvedl, že hlava státu nemá v pravomoci určovat vládě výši deficitu ani rozdělovat prostředky do jednotlivých rozpočtových kapitol. Tímto vyjádřením definitivně potvrdil, že i přes kritiku opozice i odborných orgánů rozpočet svým podpisem stvrdí.

Značnou část diskuse prezident věnoval situaci na Ukrajině, kde ruská agrese trvá již čtvrtým rokem. Pavel zopakoval svou dřívější prognózu, že konflikt může skončit pouze dohodou, která pravděpodobně bude zahrnovat i dočasné územní ústupky Kyjeva.

Rusko podle něj představuje dlouhodobou hrozbu, jejímž cílem není mír, nýbrž trvalý vliv nad bývalými satelity. Ruskou strategii popsal jako neustálý konflikt, v němž se mění pouze intenzita a použité nástroje, od kybernetických útoků až po dezinformace.

V otázce reprezentace Česka na nadcházejícím červencovém summitu NATO v Ankaře dal prezident jasně najevo své ambice. Navzdory tlaku ministra zahraničí Petra Macinky, který se snažil prosadit, aby delegaci vedl premiér Babiš, Pavel potvrdil, že by na summit rád jel on.

Tradičně je hlavou delegace na aliančních summitech prezident a Pavel věří, že by v této tradici mělo Česko pokračovat, zejména v době takto vyhrocené bezpečnostní situace v Evropě.

Debata se dotkla i vnitřních záležitostí vlády, konkrétně jmenování Igora Červeného ministrem životního prostředí. Prezident v této souvislosti apeloval na to, aby se resort vrátil ke své podstatě, tedy ochraně přírody založené na datech a odborné diskusi, nikoliv na emocích a boji proti „zeleným ideologiím“.

Reagoval tak na obavy, zda ministerstvo nebude ze zákulisí fakticky ovlivňovat vládní zmocněnec Filip Turek. Pavel zdůraznil, že absence odborného dialogu v oblasti ekologie vede pouze k další radikalizaci společnosti.

před 3 hodinami

Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí

Igor Červený (Motoristé sobě) se setkal s prezidentem Petrem Pavlem (19.2.2026)

Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s Igorem Červeným, kandidátem hnutí Motoristé sobě, aby projednali jeho budoucí působení v čele ministerstva životního prostředí. Přibližně tři čtvrtě hodiny trvající schůzka vyústila v potvrzení, že hlava státu Červeného do funkce oficiálně jmenuje v nadcházejícím pondělí. Budoucí ministr po jednání uvedl, že ke každému úkolu přistupuje s respektem, a naznačil, že lidé, kteří důležitost svých povinností podceňují, obvykle nekončí dobře.

Petr Pavel státní rozpočet

Zdroj: Jan Hrabě

