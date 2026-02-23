Británií otřásá další zatčení. Policie kvůli Epsteinovým spisům zadržela exministra Mandelsona

Bývalý britský ministr a někdejší velvyslanec v USA Peter Mandelson byl zatčen pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. K zadržení došlo krátce před půl pátou odpoledne v jeho londýnském domě ve čtvrti Camden, odkud ho policisté odvedli do neoznačeného civilního vozu. Dvaasedmdesátiletý šlechtic byl následně převezen na policejní stanici k výslechu.
Metropolitní policie potvrdila, že zatčení souvisí s probíhajícím vyšetřováním, v jehož rámci byly již dříve prohledány Mandelsonovy nemovitosti v Londýně a Wiltshiru. Vyšetřovatelé se zaměřují na dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti. Ty obsahují e-maily naznačující, že Mandelson mohl v době působení ve vládě Gordona Browna předávat citlivé tržní informace Jeffreymu Epsteinovi.
Ačkoliv se lord Mandelson v posledních týdnech k takzvaným Epsteinovým spisům veřejně nevyjádřil, jeho postoj zůstává podle informací BBC neměnný. Konzistentně odmítá, že by se dopustil jakéhokoli trestného činu, a zdůrazňuje, že jeho kroky nikdy nebyly motivovány finančním ziskem. Policie zatím nespecifikovala konkrétní detaily skutku, pro který byl dnes zadržen.
Zatčení Mandelsona přichází jen několik dní poté, co policie v rámci vyšetřování stejných spisů zakročila proti Andrewu Mountbatten-Windsorovi. Bývalý princ byl ve svém domě zadržen minulý čtvrtek, rovněž pro podezření ze zneužití pravomoci. Je nutné zdůraznit, že v obou případech se vyšetřování týká úředních pochybení, nikoliv sexuálních deliktů.
Britské bezpečnostní složky čelily v minulosti kritice ze strany právníků zastupujících Epsteinovy oběti, podle nichž postupovaly v celém případu příliš pomalu. Nyní se však zdá, že vyšetřování nabralo na obrátkách a do akce se zapojilo hned několik policejních sborů. Vznikl dokonce národní koordinační tým, který má pomáhat s vyhodnocováním rozsáhlého spisového materiálu.
Kromě dvou hlavních aktérů se minimálně sedm dalších policejních útvarů zabývá dalšími podněty vyplývajícími z Epsteinových spisů. Vyšetřovatelé prověřují například využívání britských letišť pro lety spojené s Epsteinem. Když se BBC na tyto lety dotazovala loni v říjnu, její zjištění o devadesáti podezřelých spojích tehdy nevyvolala žádnou okamžitou reakci úřadů.
Právní experti vysvětlují, že trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby se týká situací, kdy veřejný činitel vědomě zanedbá své povinnosti nebo zneužije svůj úřad k nezákonným účelům. V Mandelsonově případě se prověřuje, zda jako tehdejší ministr obchodu nezneužil přístup k neveřejným vládním informacím, které mohly mít vliv na finanční trhy.
Dnešní události v Londýně sledovaly televizní štáby, které zachytily odvoz bývalého ministra z jeho bydliště. Policie po provedení nezbytných úkonů a zahájení výslechu oznámila, že pro tuto chvíli pozastavuje poskytování aktuálních zpráv o průběhu zadržení. Celý případ dál poutá značnou pozornost veřejnosti i politických kruhů.
Peter Mandelson patřil k nejvlivnějším postavám britské politiky posledních desetiletí a jeho zatčení představuje zásadní zvrat v dlouholeté kauze kolem aktivit Jeffreyho Epsteina ve Spojeném království. Vyšetřování nyní pokračuje analýzou zajištěných důkazů a dalšími výslechy, které mají objasnit rozsah kontaktů mezi britskými politiky a usvědčeným finančníkem.
Zdroj: David Holub