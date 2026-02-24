Počasí se má uklidňovat. Povodňová hrozba vyvrcholí ještě dnes

Povodňová hrozba by dnes měla pominout, ale meteorologové ještě naposledy aktualizovali výstrahu před povodňovými jevy. Na některých místech totiž bude ještě hladina stoupat, ale večer už vyprší platnost varování.
"V důsledku dotoku očekáváme mírné vzestupy na Moravské Dyji v profilu Janov, kde předpokládáme dosažení 1. SPA. Mírné vzestupy vlivem dotoku předpokládáme také na střední a dolní Nežárce," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý dopoledne.
Meteorologové zároveň naznačili, že hrozba pomine během úterního dne. Platnost výstrahy totiž skončí v 18:00.
Podle znění výstrahy se očekávají takové vzestupy hladin tuzemských řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Hrozí však zvýšený odtok vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě.
Město Jelec, ležící asi 350 kilometrů jižně od Moskvy, vypadá v zimě na první pohled jako z ruské pohádky. Nad zamrzlou řekou se tyčí zlaté kopce pravoslavných chrámů a na ledu posedávají rybáři. Tento idylický obraz však rychle mizí při pohledu na všudypřítomné náborové billboardy. Ty slibují každému, kdo se upíše k boji na Ukrajině, jednorázovou částku v přepočtu kolem 450 tisíc korun. Vedle plakátu s vojákem mířícím samopalem stojí heslo: „Jsme tam, kde musíme být.“
Zdroj: Libor Novák