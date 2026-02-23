Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Obavy z války strmě rostou

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu. Zatímco Írán připravuje protinávrh v rámci jednání o svém jaderném programu, americký prezident Donald Trump otevřeně zvažuje možnost omezených vojenských úderů. Tato prohlášení doprovází masivní posilování amerických námořních sil na Blízkém východě, což podle The Guardian vyvolává obavy z bezprostředně hrozícího válečného konfliktu.
Prezident Trump nařídil přesun letadlových lodí a dalších válečných plavidel do regionu, což může být interpretováno jako snaha o zastrašení a vyvinutí tlaku na Teherán. Podle informací agentury Reuters dosáhlo americké vojenské plánování pokročilé fáze. Mezi zvažovanými scénáři jsou nejen útoky na konkrétní cíle či jednotlivce, ale dokonce i snaha o změnu režimu v Íránu.
V polovině února dal Trump Teheránu ultimátum v délce deseti až patnácti dnů na vyřešení dlouholetého jaderného sporu. Pokud k dohodě nedojde, pohrozil „skutečně špatnými věcmi“. Na přímý dotaz novinářů, zda zvažuje omezený úder, odpověděl potvrditelným „předpokládám, že mohu říct, že to zvažuji“. Íránu vzkázal, že by bylo v jeho zájmu vyjednat spravedlivou dohodu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí však jakékoli vojenské řešení odmítá. V rozhovoru pro americkou síť MS Now připomněl loňské útoky na íránská zařízení a atentáty na vědce, které podle něj íránský jaderný program nedokázaly zastavit. Podle Arákčího se během nedávných nepřímých rozhovorů v Ženevě obě strany sice shodly na „hlavních zásadách“, ale k finální dohodě je stále daleko.
Arákčí uvedl, že v nejbližších dnech předloží íránskému vedení k posouzení návrh protinávrhu. Další kolo rozhovorů mezi USA a Íránem by se mohlo uskutečnit zhruba za týden. Hlavním bodem sváru zůstává obohacování uranu. Zatímco Írán chce záruky, že jeho program zůstane mírový, Bílý dům trvá na tom, že Teherán nesmí mít ani schopnost jaderné zbraně vyrobit, ani právo na obohacování uranu.
Do diplomatické a vojenské roztržky se promítá i vnitropolitická situace v Íránu. Trump v pátek tvrdil, že při nedávných brutálních zásazích proti demonstrantům bylo zabito na 32 tisíc lidí. Toto číslo, ačkoliv je nevykazatelné z nezávislých zdrojů, Trump využil k obhajobě svých výhrůžek. Podle jeho slov íránské vedení právě pod tlakem hrozby útoku upustilo od plánované hromadné popravy více než osmi set lidí.
Íránská strana Trumpovy údaje o obětech ostře odmítla. Ministr Arákčí prohlásil, že vláda již zveřejnila seznam 3 117 mrtvých, které označil za oběti „teroristické operace“. Mezinárodní lidskoprávní organizace Hrana uvádí zhruba sedm tisíc ověřených úmrtí, zatímco dalších jedenáct tisíc případů prošetřuje.
Situace zůstává vysoce nestabilní a mezinárodní společenství sleduje vývoj s rostoucími obavami. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric znovu vyjádřil znepokojení nad vyostřenou rétorikou a zvýšenou vojenskou aktivitou v regionu.
