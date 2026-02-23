Rusko poslalo na Ukrajinu dva dny před výročím stovky raket a dronů

Ruská armáda podnikla masivní úder na ukrajinské území, při kterém vyslala stovky raket a dronů. K útoku došlo pouhé dva dny před čtvrtým výročím zahájení plnohodnotné invaze. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského vypustil Kreml během neděle celkem 297 bezpilotních letounů a téměř 50 střel. Ačkoliv se podařilo značnou část z nich zneškodnit, Zelenskyj opětovně apeloval na spojence, aby posílili ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Cílem ruských útoků nebyla tentokrát jen energetická síť, ale také logistická centra, železnice a městské vodovody. Podle Zelenského tato strategie jasně ukazuje, že Moskva investuje mnohem více do útočných operací než do diplomacie. Soustavné údery na energetickou infrastrukturu navíc v Kyjevě odřízly od elektřiny přes půl milionu lidí, a to v době, kdy teploty klesají k rekordním -22 stupňům Celsia.
Nedělní ostřelování si vyžádalo život jednoho muže a zranilo tucet dalších osob včetně čtyř dětí. V kyjevské oblasti zdemolovala raketa soukromý dvoupatrový dům v rezidenční čtvrti Sofijivska Borščahivka. Místní obyvatelé popsali děsivé probuzení do zvuků výbuchů a potvrdili, že v okolí zničeného domu se nenacházela žádná vojenská zařízení. Rusko označili za teroristický stát, který útočí na pokojné obyvatelstvo.
Situaci na Ukrajině komplikuje také napětí s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť hrozí zablokováním dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Moskvě, zatímco Bratislava varuje před odpojením dodávek elektřiny pro Ukrajinu. Oba státy požadují obnovení plných dodávek ruské ropy přes ropovod Družba, který prochází ukrajinským územím. Kyjev však uvádí, že potrubí bylo poškozeno při lednovém ruském útoku.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že dokud Ukrajina neobnoví tranzit ropy, Maďarsko neumožní schválení rozhodnutí, která jsou pro Kyjev důležitá. Podobně se vyjádřil i slovenský premiér Robert Fico, který obvinil ukrajinského prezidenta ze škodolibého chování. Podle Fica způsobilo přerušení toku ropy Slovensku logistické potíže a finanční ztráty, což hodlá řešit zastavením nouzových dodávek energie.
Kromě náletů zasáhla Ukrajinu i zpráva o teroristickém útoku ve Lvově. Exploze v nákupní zóně v centru města zabila mladého policistu a zranila dalších pětadvacet lidí. Podle vyšetřovatelů byla nastražena druhá nálož s cílem zasáhnout záchranáře, kteří dorazili na místo první exploze. Starosta Lvova Andrij Sadovyj i ministerstvo vnitra jsou přesvědčeni, že čin byl spáchán na přímou objednávku z Ruska.
Navzdory pokračujícím bojům a obrovským ztrátám na ruské straně, které se odhadují na 1,2 milionu padlých či zraněných vojáků, Moskva nadále okupuje zhruba pětinu ukrajinského území. Volodymyr Zelenskyj přesto zůstává optimistou a v nedávném rozhovoru uvedl, že Ukrajina rozhodně neprohrává. Jako důkaz zmínil nedávné osvobození přibližně 300 kilometrů čtverečních půdy v Záporožské oblasti.
K situaci se vyjádřil také papež Lev XIV., který ve svém pravidelném projevu ve Vatikánu označil mír na Ukrajině za naléhavou nutnost. Apeloval na okamžité utichnutí zbraní, zastavení bombardování a uzavření příměří bez dalšího odkladu. Podle něj musí zodpovědná rozhodnutí lídrů otevřít cestu k dialogu a ukončení utrpení, které trvá již čtyři roky.
Související
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
Ruská armáda , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí
před 30 minutami
Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval
před 55 minutami
„Drtí nás ceny potravin i účty za energie.“ Rusové stále více pociťují dopady války proti Ukrajině
před 1 hodinou
Rusko poslalo na Ukrajinu dva dny před výročím stovky raket a dronů
před 2 hodinami
Putin fakticky rozpoutal třetí světovou válku, nejde mu jen o Ukrajinu, prohlásil Zelenskyj
před 3 hodinami
Předpověď počasí do víkendu. Obrat k lepšímu přijde ve středu
včera
Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku
včera
Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky
včera
Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ
včera
Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě
včera
Bývalý princ Andrew využil bodyguardy při večeři u Epsteina, ukazují emaily
včera
Töpfer se vyjádřil k obvinění estébáků, kteří ho pronásledovali. Sám nic neinicioval
včera
Trump ve zdánlivém ohrožení. Agenti v Mar-a-Lagu zastřelili mladého muže
včera
NASA znovu odložila misi k Měsíci. Po letech se tam mají podívat i lidé
včera
Zelenskyj oznámil zadržení člověka podezřelého z teroristického útoku ve Lvově
včera
Češi zřejmě nepocítili zemětřesení na sousedním Slovensku
včera
Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek
včera
Novinky o počasí. Meteorologové rozšířili varování před povodněmi
včera
Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem
včera
Další rozměr kauzy bývalého prince Andrewa. Poslanci mohou zahájit vyšetřování
Britští poslanci z výboru pro podnikání a obchod budou v úterý diskutovat o zahájení šetření, které by prověřilo působení bývalého prince Andrewa v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Syn zesnulé královny Alžběty II. jím byl deset let. Poslanci reagují na čtvrteční zadržení Andrewa policisty.
Zdroj: Lucie Podzimková