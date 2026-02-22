Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.
Správa zaregistrovala v posledních dnech podvodné emaily, které někdo rozesílá jejím jménem či jménem konkrétního vedoucího pracovníka. Ve zprávách jsou osobní údaje a falešná sdělení. Podvodníci se snaží navázat kontakt s klientem za účelem dalšího získání citlivých dat.
Jeden z podvodných emailů se snaží navodit dojem, že jde o vratku daně. "Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě… Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ," píše se v mailu s domnělým podpisem vedoucího pracovníka OSSZ.
"E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se 'v případě nesouladu kontaktních údajů' obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště. E-mail může obsahovat dokonce falešný výpis z bankovního účtu nebo pochybný odkaz na zákon," upozornila správa.
Úřad upozornil klienty, že cílem podvodných emailů je zisk přihlašovacích údajů či přístupu k jejich bankovnímu účtu a platební kartě. Může však dojít k nevratné finanční ztrátě. Případem se již zabývá policie.
"Na podezřelé e-maily nereagujte a nesdělujte citlivé údaje. ČSSZ po svých klientech nikdy nežádá hesla ani přihlašovací údaje. V případě obdržení podezřelého e-mailu kontaktujte neprodleně ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na jejich webových stránkách," vyzvala správa.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomněla, že její jediné oficiální stránky jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz.
