Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. února 2026 19:15

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

Správa zaregistrovala v posledních dnech podvodné emaily, které někdo rozesílá jejím jménem či jménem konkrétního vedoucího pracovníka. Ve zprávách jsou osobní údaje a falešná sdělení. Podvodníci se snaží navázat kontakt s klientem za účelem dalšího získání citlivých dat.

Jeden z podvodných emailů se snaží navodit dojem, že jde o vratku daně. "Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě… Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ," píše se v mailu s domnělým podpisem vedoucího pracovníka OSSZ. 

"E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se 'v případě nesouladu kontaktních údajů' obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště. E-mail může obsahovat dokonce falešný výpis z bankovního účtu nebo pochybný odkaz na zákon," upozornila správa.

Úřad upozornil klienty, že cílem podvodných emailů je zisk přihlašovacích údajů či přístupu k jejich bankovnímu účtu a platební kartě. Může však dojít k nevratné finanční ztrátě. Případem se již zabývá policie. 

"Na podezřelé e-maily nereagujte a nesdělujte citlivé údaje. ČSSZ po svých klientech nikdy nežádá hesla ani přihlašovací údaje. V případě obdržení podezřelého e-mailu kontaktujte neprodleně ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na jejich webových stránkách," vyzvala správa.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomněla, že její jediné oficiální stránky jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. 

před 3 hodinami

Töpfer se vyjádřil k obvinění estébáků, kteří ho pronásledovali. Sám nic neinicioval

Související

Více souvisejících

podvod Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Hackeři

Aktuálně se děje

před 45 minutami

Ilustrační fotografie.

Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

před 1 hodinou

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Martina Sáblíková

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Metoděj Jílek

Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem

Předposlední patnáctý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl jedny z posledních závodů tohoto sportovního svátku. Naposledy se pod milánskými pěti kruhy představili rychlobruslaři ve svých závodech s hromadným startem. Zúčastnil se i dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Finálový závod, kam se kvalifikoval, proběhl však netypickým způsobem, kdy si startovní pole na začátku nechalo ujet dva závodníky, které nakonec nikdo nedojel, a na Jílka, který čekal, kdy začne závěrečný finiš, nakonec zbylo až 14. místo. Dalším českým olympionikem, který se v sobotu představil, byl skicrossař Daniel Paulus, který v rámci své premiérové olympiády nepostoupil ze čtvrtfinále. Norský běžec Johannes Klaebo zakončil veleúspěšné hry ziskem další zlaté medaile, tentokrát v závodě na 50 km klasicky. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.

před 13 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.

včera

včera

Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy

Bratislava v pondělí zastaví dodávky elektřiny na Ukrajinu, pokud ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví dodávky ropy na Slovensko. Na sociální síti to oznámil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy