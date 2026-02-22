Bývalý princ Andrew využil bodyguardy při večeři u Epsteina, ukazují emaily

Bývalý princ Andrew měl v minulosti nařídit příslušníkům metropolitní policie, aby zajistili bezpečnost při večeři v newyorském sídle sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle BBC to vyplývá z emailů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti.
Metropolitní policie uvedla, že zatím neodhalila žádné pochybení příslušníků. Mladší bratr krále Karla III. byl v okamžiku večeře pracujícím členem britské královské rodiny a měl proto nárok na ochranu ze strany policistů. Policie nicméně sdělila, že se snaží identifikovat a kontaktovat bývalé či současné příslušníky, kteří by mohli disponovat relevantními informacemi k věci.
Policejní sbor v prohlášení pro BBC konstatoval, že i pro strážce chráněných osob platí stejná pravidla profesního chování jako pro všechny policisty. "Vědí, že jejich akce mohou být předmětem kontroly," vysvětlila policie.
Bývalý princ se ve čtvrtek na několik hodin ocitl v policejní vazbě. Případ je v gesci policejního sboru Thames Valley Police, který ve čtvrtek večer poskytl aktuální informace ohledně vyšetřování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
"Ve čtvrtek jsme v Norfolku zatkli muže pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zatčený muž byl nyní propuštěn, ale vyšetřování nadále pokračuje. Můžeme také potvrdit, že naše prohlídky v Norfolku byly již ukončeny," uvedl příslušný policejní sbor podle britské stanice BBC.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
