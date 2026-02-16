Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na okraji Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že Rusko ve válce proti Ukrajině ztrácí každý týden 7 000 až 8 000 vojáků. Zdůraznil přitom, že jde o mrtvé, nikoliv o zraněné. Podle Rubia nelze v tuto chvíli říci, že by některá ze stran vyhrávala, protože obě země trpí obrovskými škodami. Zatímco Rusko přichází o tisíce mužů, Ukrajina čelí drastickému ničení své energetické infrastruktury, jejíž obnova si vyžádá miliardy dolarů a mnoho let práce.
Britský ministr obrany John Healey k tomu doplnil, že rostoucí ztráty na bojišti nutí Kreml k masivnímu náboru zahraničních bojovníků. Rusko se podle něj stále více spoléhá na rekruty ze zemí jako Indie, Nepál, Kuba, Nigérie, Senegal nebo Pákistán, a to vedle zhruba 17 000 vojáků z KLDR. Healey upozornil, že tito lidé jsou často verbováni pod falešnými záminkami nebo pod nátlakem, aniž by si uvědomovali, že jsou posíláni přímo do „ruského mlýnku na maso“ na přední linii.
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov informoval západní spojence, že ukrajinským silám se v posledních dvou měsících podařilo způsobit ruské armádě vyšší ztráty, než kolik jich je Moskva schopna nahrazovat novými rekruty. Fedorov si stanovil za cíl zvýšit do léta ruské měsíční ztráty až na 50 000 vojáků. Podle západních představitelů by taková úroveň opotřebení mohla donutit prezidenta Vladimira Putina k vyhlášení další nepopulární vlny mobilizace.
Analytici z kanálu Visioner a údaje agentury Bloomberg naznačují, že leden 2026 byl v tomto ohledu přelomový. Počet padlých a zraněných ruských vojáků poprvé převýšil počet nově nasmlouvaných kontraktníků, a to přibližně o 9 000 osob. Tento trend ukazuje, že mýtus o nekonečných lidských zdrojích Ruska naráží na realitu a že ani vysoké finanční odměny či propaganda již nedokážou plně pokrýt potřeby fronty.
Přestože ruské síly pokračují v omezeném postupu na východě Ukrajiny a zintenzivňují útoky na civilní cíle, jejich pozice se podle britského ministra obrany oslabuje. Healey poznamenal, že v některých sektorech fronty dosahuje poměr ztrát až 25 mrtvých Rusů na jednoho padlého ukrajinského obránce. Vrchní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj v této souvislosti vyzdvihl roli dronů, které dokázaly rozšířit aktivní zónu bojů a staly se hlavním nástrojem způsobujícím ruské straně takto vysoké ztráty.
Související
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
Sikorski: Pro Putina je nepřijatelná existence Ukrajiny jako národa s vlastní historií
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Marco Rubio
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici
před 1 hodinou
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
před 2 hodinami
Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený
před 2 hodinami
Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ
před 3 hodinami
Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích
před 4 hodinami
V Praze opět roste počet případů žloutenky
před 5 hodinami
Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí
před 6 hodinami
Bude mít EU vlastní ICE? Lidskoprávní organizace bijí na poplach
před 6 hodinami
Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou
před 7 hodinami
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
před 8 hodinami
Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí
včera
První vyjádření z USA: Washington nemá důvod zpochybňovat, že byl Navalnyj zavražděn, prohlásil Rubio
včera
Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne
včera
Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10
včera
Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále
včera
Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce
včera
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
včera
Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku
včera
České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení
včera
Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla
V neděli odpoledne se Česká republika opět stala dějištěm rozsáhlých občanských protestů. Lidé vyšli do ulic ve více než 400 lokalitách, od velkých krajských metropolí až po ty nejmenší vesnice, aby vyjádřili svou podporu prezidentu Petru Pavlovi. Akce, kterou inicioval spolek Milion chvilek pro demokracii, plynule navázala na masivní shromáždění z počátku února v Praze, kde se sešlo na 90 tisíc občanů.
Zdroj: Libor Novák