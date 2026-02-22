Trump ve zdánlivém ohrožení. Agenti v Mar-a-Lagu zastřelili mladého muže

Agenti v noci na neděli zastřelili mladého muže, který vstoupil do areálu soukromé rezidence amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě. Šéf Bílého domu na místě nebyl, nacházel se ve Washingtonu. Na vyšetřování případu se podílí i FBI.
O incidentu informovala Tajná služba Spojených států amerických. Událost se stala kolem půl druhé v noci ze soboty na neděli místního času. Muž ve věku lehce přes 20 let měl vstoupit do ochranného perimetru prezidentova soukromého sídla Mar-a-Lago. Poprvé byl spatřen u severního vstupu do areálu s brokovnicí a kanystrem benzinu.
"Agenti Tajné služby a příslušník kanceláře šerifa v Palm Beach konfrontovali jedince a během setkání došlo ze strany bezpečnostních složek ke střelbě," uvedla služba s tím, že žádný z agentů či policistů neutrpěl zranění.
Narušitel byl prohlášen za mrtvého na místě. Úřady zatím nechtějí prozradit identitu mladého muže, protože ještě nebyla zcela potvrzena. Vyšetřováním případu se kromě Tajné služby a místní kanceláře šerifa zabývá i FBI.
V prohlášení se uvádí, že v době incidentu nebyla na místě žádná z chráněných osob. Trump se podle stanice NBC nenacházel v Mar-a-Lagu, protože v sobotu večer se konala v Bílém domě večeře s guvernéry.
Úřadující americký prezident se v červenci 2024 stal terčem atentátu na shromáždění před předloňskými prezidentskými volbami v Pensylvánii. Střelec při něm zasáhl politika do ucha, zabil jednoho muže a další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila. Trump se pak v listopadu stal vítězem voleb a v lednu 2025 se po čtyřech letech vrátil do Bílého domu.
