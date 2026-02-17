Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva

Rusko pohrozilo nasazením svého válečného námořnictva k ochraně plavidel, která jsou spojována s jeho takzvanou „stínovou flotilou“. Vysoký ruský představitel Nikolaj Patrušev uvedl, že Moskva je připravena bránit své lodě před případným zabavením ze strany evropských států. Tento krok vyvolává vážné obavy z odvetných opatření proti evropské námořní dopravě v době, kdy roste mezinárodní tlak na omezení ruského exportu ropy.
Patrušev, bývalý ředitel FSB a současný šéf ruské námořní rady, označil snahy o zadržování plavidel za „západní pirátství“. V rozhovoru pro ruský list Argumenty i Fakty prohlásil, že pokud situaci nepůjde vyřešit mírovou cestou, ruské námořnictvo jakoukoli blokádu prolomí. Zároveň vyslal varování, že Rusko by se mohlo začít zajímat o náklad a trasu mnoha lodí plujících pod evropskými vlajkami.
Pokusy o zavedení námořní blokády jsou podle Patruševa z hlediska mezinárodního práva nezákonné. Tvrdí také, že samotný termín „stínová flotila“, který používá Evropská unie, nemá žádný právní základ. Tato vyjádření přišla v den, kdy se v Ženevě konalo další kolo klíčových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou pod záštitou Trumpovy administrativy, a to krátce před čtvrtým výročím zahájení plnohodnotné ruské invaze.
Pojem stínová flotila se vztahuje na odhadovaných 1 500 zastaralých nebo nedostatečně regulovaných ropných tankerů. Tato plavidla s nejasnými vlastnickými strukturami pomáhají Rusku vyvážet surovou ropu do zemí jako Čína a Indie, čímž obcházejí západní sankce. Dosud se terčem sankcí ze strany EU, Velké Británie a USA stalo více než 600 těchto lodí, což vedlo k citelnému omezení ruských příjmů z ropy.
Evropské vlády se i přes rostoucí politický tlak potýkají s nedostatkem právních mechanismů, které by umožnily fyzické zastavování nebo konfiskaci těchto lodí. Spojenci však varují, že s plavidly bez řádné dokumentace může být nakládáno jako s loděmi bez státní příslušnosti. O možných krocích k zabavování tankerů jednal o víkendu v Mnichově také britský ministr obrany John Healey se svými evropskými protějšky.
Zatímco Spojené státy v posledních měsících přistoupily k fyzickému zadržení několika tankerů s ropou z Ruska, Venezuely či Íránu, Patruševova kritika směřovala primárně na Evropu. Podle analytiků se Kreml pravděpodobně snaží vyhnout eskalaci napětí přímo s Washingtonem, zatímco probíhají citlivá jednání o budoucnosti Ukrajiny. Rusko však dává jasně najevo, že jakékoli zásahy proti svým obchodním trasám nebude tolerovat.
Napětí na moři se stupňuje souběžně s boji na pevnině, kde Rusko v noci na úterý provedlo masivní nálety na ukrajinskou energetickou síť. Útoky v Oděse zanechaly desetitisíce lidí bez tepla a vody.
