Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.
„Myslím, že tu není vůbec třeba používat slovo ‚proč‘. Martina je legenda. Metoděj je hvězda, která tady zazářila. Je to úplně krásné, že si tu vlajku ponesou spolu a vlastně si ji předají,“ vysvětlil vedoucí české olympijské výpravy Martin Doktor, proč se sáhlo k těmto dvěma olympionikům.
Že je to samotné závodníky čest, to nijak ani sami oni neskrývali. „Samozřejmě jsem hrozně nadšená. Nést vlajku je pro mě vždy hrozná čest. Jsem ráda, že tam ještě naposledy budu moci být a navíc po boku Metyho. Co víc bych si mohla na konec kariéry přát,“ uvedla k tomu Sáblíková, která se na těchto Hrách rozloučila s kariérou i s olympiádou na své oblíbené pětikilometrové trati, kde už to ale pro ni nebylo o výkonu. Navíc v úvodu Her ji postihla nemoc, kvůli níž musela být na pokoji a nemohla se zúčastnit tříkilometrového závodu. „Musím říct, že jsem na to nepomýšlela. Myslela jsem, že nese jen jeden. Prakticky mi bylo jasné, že ponese Mety, což ze všech propočtů vycházelo a mělo by to tak být. Když jsem dostala nabídku, jestli bych nechtěla s Metym nést, tak jsem byla hrozně překvapená a nesmírně poctěná,“ pokračovala rychlobruslařská legenda.
Bude to pro ni symbolický moment už jen proto, že na své první olympiádě v Turíně v roce 2006 nesla českou vlajku na zahajovacím ceremoniálu. Na tom letošním kvůli přípravě na závody chyběla. „V roce 2006 to bylo symbolické zahájení a teď, když jsem ji nemohla nést před ‚trojkou‘, tak jsem si říkala, že už mě to nepotká. Takhle je to krásná tečka a jsem hrozně ráda, že tam ještě jednou budu moci být a tu českou vlajku nést,“ řekla Sáblíková a dodala: „S Metym je to pro mě ještě takové symbolické předání. Já jsem se hrozně bála o náš sport, že odejdu a česká vlajka už nebude tak vysoko. Jsem hrozně ráda, že jsem se mýlila a dopadlo to takhle, protože se to sešlo v pravý moment.“
Poctění neskrýval ani Jílek. „Nést vlajku je hrozná pocta, obzvlášť s Martinou jako legendou našeho sportu. Je to pocta a jsem hrozně rád, že můžu nést tak vzácnou vlajku na slavnostním zakončení olympiády a ještě k tomu s Martinou Sáblíkovou,“ uvedl devatenáctiletý talent, jenž ke svým dvěma cenným kovům přidal na těchto Hrách ještě 16. místo z 1500 metrů a 14. místo ze závodu s hromadným startem.
I on si je vědom, že jejich vlajkonošství bude symbolickým zakončením Her z českého pohledu, kdy tak dojde jakoby k předání žezla. „Určitě to bude hezké a doufám, že z toho bude skvělý okamžik,“ uzavřel Jílek.
