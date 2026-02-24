Belgie se po ostré hádce snaží narovnat vztahy s USA

Libor Novák

24. února 2026 14:30

Belgie, Brusel
Belgie, Brusel Foto: Pixabay

Belgické ministerstvo zahraničí v úterý oznámilo, že nastal čas „otočit list“ v diplomatické roztržce se Spojenými státy. Napětí vyvolaly výroky amerického vyslance Billa Whitea, které vyústily v ostrou výměnu názorů s místními politiky. Po uklidňujícím setkání mezi ministrem zahraničí Maximem Prévotem a velvyslancem Whitem belgická strana zdůraznila, že obě země jsou dlouholetými spojenci s hlubokými historickými vazbami a měly by se soustředit na pozitivní agendu.

Celý spor odstartoval minulý týden, kdy White v rozsáhlém příspěvku kritizoval probíhající soudní vyšetřování tří antverpských mohelů, tedy židovských mužů provádějících rituální obřízku. Velvyslanec označil soudní proces za antisemitský a ministra zdravotnictví Franka Vandenbroucka za „velmi hrubého“. To v Belgii vyvolalo vlnu nevole a obvinění z nepřípustného zasahování USA do nezávislého právního systému země.

Vyšetřovaní muži jsou podezřelí z provádění obřízek bez asistence lékaře, což belgické zákony vyžadují. Whiteova intervence přišla v době zvýšeného diplomatického napětí, kdy podobné spory vyvolali i další američtí vyslanci v Evropě. Americký velvyslanec v Polsku se dostal do křížku s tamní vládou a velvyslanec ve Francii Charles Kushner byl předvolán kvůli komentářům k úmrtí pravicového aktivisty v Lyonu.

Belgicko-americký střet se dále prohloubil, když White požadoval omluvu od Connera Rousseaua, lídra vlámské socialistické strany Vooruit. Rousseau na Instagramu zveřejnil video, v němž přirovnal prezidenta Donalda Trumpa a agenty imigračního úřadu ICE k Hitlerovi. White v reakci na to prohlásil, že Rousseauovi bude oficiálně zakázán vstup na území Spojených států.

V úterním prohlášení zaujalo belgické ministerstvo smířlivý postoj a uvedlo, že současnou americkou administrativu nelze srovnávat s nacistickým režimem. Zároveň však Prévot potvrdil nezávislost belgického soudnictví a odmítl jakékoli politické či diplomatické vměšování. Ministerstvo se rovněž ohradilo proti osobním útokům na belgické politiky ze strany amerického diplomata.

Důležitým výsledkem úterní schůzky je Whiteův příslib, že upustí od snahy omezit Rousseauovo cestování do USA. Velvyslanec při odchodu ze setkání neodpovídal na dotazy novinářů ohledně předchozí kritiky svých slov, ale pro stanici VRT stručně uvedl, že rozhovor byl skvělý a vztahy jsou opět „na správné cestě“.

Belgie v prohlášení zopakovala svůj závazek bojovat proti všem formám antisemitismu, což byla jedna z Whiteových hlavních výitek. Zdá se tedy, že diplomatická krize, která hrozila narušit vztahy mezi Bruselem a Washingtonem, byla prozatím zažehnána vzájemným ujištěním o historickém partnerství a respektu k národním institucím.

